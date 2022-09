Pacific Drive to survivalowa gra, a więc coś obecnie cieszące się sporym wzięciem. Tyle tylko, że podejście do tego tematu nie jest tu standardowe.

Survivalowa gra polegająca na prowadzeniu samochodu

Podczas nocnego State of Play z graczami przywitała się także ekipa Ironwood Studios, to właśnie ona pracuje nad omawianym tu projektem. Jak mówią sami twórcy, Pacific Drive to gra survivalowa z widokiem z perspektywy pierwszej osoby. Brzmi dość standardowo. Trzeba jednak dodać, że gracze będą przemierzali nieprzyjazne tereny przy pomocy wysłużonego samochodu.

Akcja Pacific Drive ma toczyć się na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych, na półwyspie Olympic. To właśnie tam zapuści się bohater i ku swojemu nieszczęściu będzie miał problem z powrotem w bezpieczniejsze rejony. Silne promieniowanie, zniszczone środowisko i dziwne zjawiska będą towarzyszyć mu na każdym kilometrze. Głównym elementem rozgrywki ma być nie tylko eksploracja terenu, ale też odpowiednie dbanie o samochód i ulepszanie go, bo „dopóki będzie działał, ochroni Cię przed otaczającymi niebezpieczeństwami”. Modyfikacji będzie można dokonywać w opuszczonym warsztacie samochodowym zaadoptowanym przez bohatera na swoją bazę.

Brzmi... No właśnie? Intrygująco? Dziwnie? Na szczęście zaprezentowano pierwszy zwiastun, który daje mały przedsmak tego, jak całość wygląda.

Pacific Drive - zwiastun ze State of Play

Kiedy premiera Pacific Drive?

Pacific Drive nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Jak widać na powyższym materiale wideo, twórcy wraz z Sony celują w 2023 rok.

Prezentacja podczas State of Play nie pozostawia wątpliwości, iż gra zadebiutuje na którejś z platform do Sony. Będzie nią konsola PlayStation 5. Poza tym Pacific Drive ma trafić także na PC.

Źródło: Sony