God of War Ragnarök mógł podobać się na wszystkich dotychczasowych materiałach wideo. Nie inaczej powinno być z tym najnowszym.

God of War Ragnarök zakończył i rozświetlił State of Play

Dzisiejsza prezentacja z cyklu State of Play mogła być dla niektórych zaskoczeniem, w końcu zapowiedziano ją niespełna 24 godziny przed startem. Zanosiło się również na to, że będzie to ukłon głównie w stronę japońskich partnerów i graczy, ale nie zabrakło wzmianek o produkcjach, które powinny cieszyć sympatyków dobrego grania rozsianych po całym świecie. Bo trudno mieć wątpliwości co do tego, że God of War Ragnarök będzie globalnym przebojem.

Tym razem Sony pokusiło się o zwiastun fabularny, krótkie wprowadzenie w nowe przygody Kratosa i Atreusa. Krótkie, ale widowiskowe, bo zawierające również fragmenty rozgrywki. Ciężko powiedzieć o całości coś innego niż to, że God of War Ragnarök zapowiada się naprawdę świetnie, no ale to w końcu jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku.

God of War Ragnarök - zwiastun ze State of Play

Sony DualSense w barwach God of War Ragnarök

Nowy zwiastun to nie jedyna przygotowana przez Sony niespodzianka. Zapewne niektórzy gracze będą zainteresowani również limitowaną wersją kontrolera Sony DualSense. Oczywiście jak możecie się domyślać, przystrojonego zgodnie z barwami omawianej gry.

Jego sprzedaż ma ruszyć 9 listopada. Tego samego dnia zadebiutuje God of War Ragnarök.

Źródło: PlayStation