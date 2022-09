Posiadacze Nintendo Switch na taką informację czekali. Ujawniono datę premiery The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nowa odsłona The Legend of Zelda z ważnymi szczegółami

The Legend of Zelda: Breath of the Wild z 2017 roku to jedna z tych produkcji, które mimo obecności wyłącznie na Nintendo Switch i Wii U nie wymagają bliższego przedstawiania. To jedna z najwyższej ocenianych gier w historii (średnia 97% w branżowych recenzjach), która zdobyła wiele nagród, ale wygenerowała też wysokie wyniki sprzedaży. Zapowiedź kontynuacji przygód Linka nie była zaskoczeniem, ale oczekiwanie na nie nieco się przeciąga.

Pierwotnie premiera była zaplanowana na ten rok, ale już kilka miesięcy temu ogłoszono, że trzeba będzie uzbroić się w większą dawkę cierpliwości. Zapowiedziano debiut w 2023 roku, a dopiero dziś podano konkretny termin - 12 maja 2023 roku. Jednocześnie ogłaszając oficjalny tytuł gry (do tej pory posługiwano się roboczym Breath of the Wild 2) - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - zwiastun z datą premiery

Projekt okładki również ujawniono

To bezsprzecznie najważniejsze ogłoszenie dzisiejszego Nintendo Direct. Radosne, chociaż pesymiści mogą delikatnie sugerować, że przy tak mimo wszystko dość odległym terminie, nie można wykluczać tego, że plany Nintendo jeszcze się zmienią. Oby nie.

Na deser z ujawnionych dziś informacji i materiałów zostaje jeszcze projekt okładki.

Źródło: Nintendo, @ZeldaUniverse