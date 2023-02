LibreOffice 7.5 to najnowsze wydanie, którym twórcy próbują jeszcze mocniej zagrozić pakietowi Microsoft Office. Co konkretnie ma do zaoferowania ten zestaw aplikacji biurowych po ostatniej aktualizacji?

LibreOffice – darmowy Office, któremu niczego nie brakuje

LibreOffice to darmowy pakiet biurowy, będący ciekawą alternatywą dla MS Office. Oczywiście daleko mu do popularności tego ostatniego, ale pod względem funkcjonalności brakuje mu naprawdę niewiele. Fakty są takie, że pakiet rozwijany przez zespół The Document Foundation w wielu przypadkach jest dziś zupełnie wystarczający. Zaraz dowiesz się, jakie nowości i zmiany pojawiły się w wersji 7.5, a jeśli wolisz, to najpierw…

Pobierz darmowy pakiet biurowy LibreOffice (download):

LibreOffice 7.5 z garścią zmian i nowości

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie zauważysz po aktualizacji, będą nowe ikony – tak samych programów wchodzących w skład pakietu LibreOffice, jak i skojarzonych z nimi dokumentów. Nowa identyfikacja wizualna prezentuje się znacznie bardziej nowocześnie, a żywe kolory pozwalają szybko odnaleźć konkretną aplikację.

Przejdźmy jednak do istotniejszych kwestii. Najważniejsze zmiany i nowości w LibreOffice 7.5 obejmują:

wyraźnie poprawiony ciemny motyw,

lepsze renderowanie tekstu,

poprawki związane z kompatybilnością i stabilnością,

udoskonalony interfejs z pojedynczym paskiem narzędzi

oraz filtrowanie według typu plików na ekranie startowym.

Do tego edytor tekstu LibreOffice Writer otrzymał różnokolorowe, lepiej widoczne zakładki w treści, LibreOffice Calc obsługuje tabele wewnątrz wykresów i oferuje wyszukiwanie funkcji po fragmentach opisu ich działania, a w edytorach LibreOffice Impress i Draw pojawił się nowy zestaw domyślnych stylów tabel.

Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie tych nowości w formie klipu wideo. Dzięki temu lepiej też zrozumiesz to, o czym była mowa w tekście. Spójrz…

Podsumowanie nowości w LibreOffice 7.5 - wideo:

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach LibreOffice: Obsługa obrazów WebP

Wyszukiwarka w menedżerze rozszerzeń

Poprawiona obsługa dokumentów MS Office

Ulepszone filtry importu i eksportu plików

Możliwość dodawania hiperłączy do kształtów

Funkcja eksportu do formatu PDF z pełnym pakietem opcji

Możliwość edycji parametrów fontu z poziomu panelu bocznego

Możliwe do przewijania (za pomocą scrolla) menu wyboru stylu

Możliwość skonfigurowania w stylach strony tzw. rynien

Wypełnienie tła kolorem może pokrywać całą stronę

Wielokolumnowe pola tekstowe w Impress i Draw

Okno dialogowe, umożliwiające wygodny wybór preferowanego interfejsu

Szybsze działanie funkcji znajdź i zamień

Możliwość zmiany animacji kilku obiektów naraz w Impress

Cyfrowe podpisy w ODF

Akceleracja bazująca na GPU

Silnik graficzny Skia

Zaktualizowana galeria kształtów

Półprzezroczysty format tekstu

Ujednolicone menu kontekstowe hiperłączy

Panel tabeli na pasku bocznym

Komentarze mogą być oznaczane jako rozwiązane

LibreOffice: darmowy pakiet biurowy - alternatywa dla MS Office

LibreOffice to naturalny wybór dla osób, które nie chcą korzystać lub nie mogą sobie pozwolić na kosztowny pakiet MS Office. We wrześniu 2010 roku założona została The Document Foundation, która czuwa nad rozwojem tego projektu, bazującego na pakiecie OpenOffice, powołanym do życia 10 lat wcześniej.

Pakiet biurowy LibreOffice dostępny jest w wersji stacjonarnej oraz przenośnej, którą można bez konieczności instalacji uruchamiać z pamięci USB oraz dysków przenośnych i sieciowych. W jego skład wchodzi sześć podstawowych aplikacji:

Writer to edytor tekstu, który może być użyty do wszystkiego - zarówno do napisania krótkiego listu, jak i do produkcji całej książki z wbudowanymi ilustracjami, spisem treści, bibliografią i diagramami. Dzięki takim narzędziom jak autouzupełnianie, autoformatowanie czy automatyczne sprawdzanie pisowni, Writer znacznie ułatwia pracę. Jest wystarczająco dobry, aby poradzić sobie także z publikacjami biurowymi - można m.in. tworzyć wielokolumnowe biuletyny oraz broszury.

Calc - arkusz kalkulacyjny - pomoże w różnego rodzaju obliczeniach i analizach. W pełni zintegrowany system pomocy ułatwia pracę wprowadzania komplikowanych formuł. Program umożliwia dodawanie danych z zewnętrznych lokacji, takich jak SQL, a następnie ich sortowanie i filtrowanie w celu przedstawienia analizy statystycznej. Można również korzystać z funkcji graficznych do wyświetlania wielu wykresów 2D i 3D z 13 kategorii, włączając w nie wykresy liniowe, powierzchniowe, słupkowe, kołowe i punktowe (XY). Wśród kilkudziesięciu dostępnych odmian na pewno znajdziemy taki, który odpowiada naszemu projektowi.

Impress umożliwia tworzenie prezentacji multimedialnych - szybko i wygodnie. Oryginalne animacje i efekty specjalne pomogą przekonać odbiorców. Tworzone prezentacje będą wyglądały na profesjonalne.

Base to baza danych, którą można bez problemu zintegrować z istniejącymi strukturami danych. Program pozwala na importowanie danych m.in. z MySQL, PostgreSQL oraz Microsoft Access, co znacząco zwiększa jego możliwości. Z jej pomocą można tworzyć zaawansowane bazy danych zawierające formularze, raporty, opinie i zapytania.

Math jest prostym edytorem równań, który pozwala napisać równania matematyczne, chemiczne, elektryczne i naukowe w standardowym zapisie symboli. Szczególnie przydatne podczas nauki.

Draw to niezwykle rozbudowane narzędzie graficzne, z którego pomocą możemy edytować wszelkie obiekty oraz tworzyć schematy, diagramy, formularze obiektów 3D i wiele, wiele innych. Ponadto obsługuje OpenGL.

LibreOffice ma również wbudowany kreator plików PDF, dzięki któremu można tworzyć dokumenty, a także otwierać i czytać już istniejące.

Pakiet cieszy się sporą popularnością na świecie. Obecnie jest już dostępny w ponad 30 wersjach językowych, w tym również w polskiej. LibreOffice można swobodnie pobierać, instalować i rozpowszechniać bez obawy o naruszenie praw autorskich. Dostępny jest w wersjach dla systemów Windows, Mac OS X i Linux - x86, jak i x64. Od wersji 5.0.0 pozwala też na podstawową edycję na Androidzie.

Źródło: LibreOffice