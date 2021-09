System operacyjny i przeglądarka internetowa to już coś, ale nie wystarczą Twojemu laptopowi do szkoły. Czego jeszcze musisz nauczyć swój komputer, żeby stał się doskonałym narzędziem edukacyjnym?

Pakiet programów Microsoft 365 Education

Paczka programów od Microsoft w pewnym wieku należy się każdemu, niczym obowiązek szkolny. Przyda się niezależnie od rodzaju szkoły, etapu edukacji i wbrew obiegowym opiniom, nie tylko w nauce zdalnej. Cały zestaw jest nieodpłatny i uzbrojony w niego latop dla ucznia ma szanse poradzić sobie w obliczu większości wyzwań szkolnych.

W pakiecie od MS znajdziemy 5 dobrze znanych aplikacji:

MS Teams: platforma do nauki zdalnej

Word: edytor tekstu

Excel: arkusze kalkulacyjne

PowerPoint: narzędzie do prezentacji i podstawowej obróbki graficznej

OneNote: notatnik

Czy wszystkie programy Microsoft 365 Education są potrzebne?

Wielu zapewne ma nadzieję, że o programie MS Teams będzie można zapomnieć. Rzeczywiście, MS Teams to platforma do nauczania zdalnego i z tym stylem edukacji kojarzy się jednoznacznie. Nie należy jednak ulegać stereotypom. Chociaż nie każda szkoła MS Teams pokochała, to zrobiło to część nauczycieli. Jeśli tacy się nam trafią, mogą wykorzystywać platformę MS Teams także w nauce stacjonarnej. Nawet jeśli uruchamianie MS Teams nie będzie codziennością, to może być niezbędny do wszelkich zadań domowych. Przy jej pomocy załadujemy prezentacje i możemy pracować na wspólnych plikach w zweryfikowanych grupach użytkowników.

Word i Excel można zastąpić darmowym oprogramowaniem Libre lub Dokumentami Google. Microsoft ma jednak aplikację PowerPoint, która w szkole jest wykorzystywana bardzo intensywnie. Bardzo często prezentacja ma być wykonana właśnie w niej i żadnej innej.

Jakie programy sprawią, że komputer zrobi nam genialne notatki?

Wykorzystywanie multimediów w edukacji wydaje się wygodne, ale łatwo w ich przypadku o bałagan. Unikniemy go, jeśli będziemy robić notatki. Nie potrzebujemy do nich kartek i długopisów, tylko dwóch genialnych programów:

PDF Creator

Dostępny w programie Microsoft Word edytor PDF ma bardzo podstawowe funkcje i nie pomoże we wszystkim. Popularny Adobe Acrobat wymaga zdobycia płatnej licencji. Jeśli jej nie mamy, należy pobrać PDF Creator. Program jest nieodpłatny, a przy jego pomocy możemy edytować dokumenty PDF oraz je tworzyć. PDF Creator jest wyposażony w funkcję drukarki wirtualnej. Współpracuje ona z każdym programem, w którym pojawia się opcja: drukuj. Wbogaca ją o funkcję: drukuj PDF.

Potrzebujemy jej, żeby sprowadzić do formatu PDF zdjęcia, zrzuty ekranu i materiały generowane w dziesiątkach aplikacji. W ten sposób gromadzimy materiały powtórkowe, które uzupełnimy nawet o skany ręcznych notatek oraz dowolne zdarzenia, które zaejestrowaliśmy przy pomocy aparatu w telefonie. Aby nasz zbiór stał stał się przydatny, potrzebujemy jeszcze tylko jednego programu:

Calibre

Calibre to program do zarządzania e-bookami oraz bardzo ciekawy konwerter. W jego bibliotece możemy umieszczać pliki PDF, RTF, ePUB, FB2, LIT, MOBI, PDB, TXT, a następnie dostosować do korzystania z nich na takim ekranie, jaki jest dla nas najwygodniejszy. Książkę z Kindla możemy przerobić na ePUB i odwrotnie.

Podobnie możemy uczynić z notatkami w formie PDFów. Dzięki Calibre staną się one możliwe do odczytu na tablecie, czytniku e-booków i każdym urządzeniu z ekranem, który uznamy za wygodny. W Calibre możemy zmienić czcionkę, dodać okładkę, ustrukturalizować treść oraz w wygodny sposób sklasyfikować w bibliotece plików. Nie ma szans, żeby ktokolwiek w szkole miał lepsze notatki z dowolnego przedmiotu przy tak małym nakładzie pracy.

Programy do obróbki grafiki i multimediów

Materiały multimedialne w szkole to codzienność pełna wyzwań. Nawet eksperymenty z hodowaniem fasoli w słoiku mogą wymagać dokumentacji fotograficznej. Problem w tym, że trzeba ją jeszcze jakoś zaprezentować, a to trudne bez wygodnych narzędzi graficznych. Co mamy do wyboru?

Canva

Przydatność tego programu może budzić wątpliwości profesjonalnego grafika. Rzeczywiście, jest drogą na skróty. Jeśli jednak przygotowujemy prezentację o pierwotniakach, będzie w sam raz. Jest na tyle intuicyjna, że nie wymaga wcześniejszego rozpracowywania dostępnych funkcji. Ma też całą masę gotowych szblonów do tworzenia prezentacji i jest wygodnym narzędziem do podstawowej edycji zdjęć oraz obrazów. Wycięcie tła, kadrowanie lub dodanie GIFa jest przy jej pomocy bardzo proste.

Dużym plusem programu Canva jest nieodpłatny pakiet Canva PRO dla oświaty. Korzystać z niego mogą uczniowie po wcześniejszej rejestracji nauczyciela. Na pewno dużą jego zaletą jest funkcja wirtualnej klasy. Dzięki niej można współdzielić pracę nad projektami graficznymi oraz się komunikować. Jest to jednak tylko opcja i można Canvę wykorzystać nawet, jeśli nie jest codziennym narzędziem w szkole.

GIMP

Całkowicie darmowy program do zaawansowanej obróbki graficznej. Może służyć do edycji zdjęć, tworzenia animacji oraz obrazów. Z GIMP często będzie na warsztacie w szkole, jeśli mamy zajęcia z tworzenia stron www lub programowania. Można go łatwo dostosować do umiejętności i potrzeb użytkownika przy pomocy nieodpłatnych wtyczek. Dużą zaletą jest także możliwość tworzenia dla niego skryptów w kilku językach programowania, co pozwala na nieograniczoną rozbudowę funkcjonalności GIMP.

Adobe Creative Cloud

Dobrą alternatywą jest także pakiet Adobe. Zawiera on następujące programy:

Pakiet Adobe dla uczniów

Mając ten komplet uczeń nie potrzebujemy wiele więcej, niż materiałów do obróbki i pakietu od Microsoftu. Niestety, nie zawsze korzystanie z niego będzie tanie, ale zainteresować się tym tematem warto. Programy Adoby są bowiem do zdobycia na dwa sposoby:

nabycie drogą kupna

Roczny koszt licencji dla ucznia na cały pakiet to niecałe 20 euro miesięcznie i jest to cena z rabatem, z którego można korzystać przez rok. Zakup w ciemno to taki sobie interes, bo nie zawsze będą to programy, które przypadną nam do gustu. Mają ogromne możliwości, ale używają ich profesjonaliści, a kursy ich obsługi potrafią słono kosztować.

licencja Adobe zdobyta w szkole

Warto o nią zapytać w szkołach, które prowadzą zajęcia z grafiki lub programowania i wykorzystują programy Adobe. Może być to szkoła, do której uczęszczamy na co dzień lub ośrodek edukacyjny, w którym korzystamy tylko z kursu (fotografii, programowania, malarstwa, grafiki itd.). Tego typu instytucje mogą mieć licencje Adobe na stanowiska komputerowe, ale od kilku lat szkoły chętniej kupują licencje wirtualne. Można ich używać do celów edukacyjnych na dowolnych urządzeniach. Jeśli dostajemy indywidualne lub grupowe hasła do logowania dla jakiegoś programu z grupy Adobe, to z licencji możemy korzystać także w domu i zazwyczaj w zakresie całego pakietu.

Programy do nauki języków obcych

Może się to wydawać zaskakujące, ale do nauki języków obcych przydatnymi pewniakami są tylko dwa nieoczywiste programy, dzięki którym mamy się dobrze bawić:

odtwarzacz audio

odtwarzacz video

W epoce wszechobecnego streamingu programy te mogą wydawać się niepotrzebne. Warto jednak je pobrać i używać, najlepiej w trybie offline. Chodzi bowiem o rozrywkę, której należy oddawać się sumiennie.

Oglądanie filmów, słuchanie muzyki oraz podcastów w języku, którego się uczymy, jest bardzo efektywne. Problem w tym, że trzeba to robić regularnie i w skupieniu, a początki są najtrudniejsze. Jeśli będziemy gromadzić materiały i odtwarzać je przez kilkadziesiąt minut dziennie korzystając z komputera, to łatwiej wyrobimy sobie nawyk otaczania się językiem, którego właśnie się uczymy.

VLC Media Player

Lista dobrych odtwarzaczy audio i video jest długa. Sprytnym rozwiązaniem dylematu jest zainstalowanie tylko programu VLC Media Player. Może on z powodzeniem sprawdzić się w funkcji odtwarzacza audio i video. Ma proste menu, nie zajmuje dużo miejsca na dysku i odtwarza praktycznie wszystkie formaty plików video.

AIMP

VLC może jednak nie odtworzyć każdego rodzaju plików audio i wtedy warto wziąć pod uwagę odtwarzacz AIMP. W standardzie można w nim tworzyć playlisty oraz konwertować pliki audio do ulubionych formatów, a także zgrywać je z nośników zewnętrznych na dysk komputera. AIMP łatwo też spersonalizować. Wtyczki z niezliczonymi funkcjonalnościami można instalować bez ograniczeń i opłat.

Spotify Premium

Dobrą alternatywą do odtwarzania muzyki i podcastów jest także Spotify. Aplikację tę można pobrać na urządzenia mobilne, ale istnieje także wersja desktopowa. Razem z progamem dostajemy olbrzymią blibliotekę audio z wielu zakątków świata. Żeby jednak aplikacja Spotify do nauki była ona przydatna, musi być pozbawiona reklam i wyposażona w tryb offline. W grę wchodzi więc minimum wersja premium.

Korzystając z pakietu Microsoft, programów do tworzenia PDF oraz odtwarzaczy multimedialnych mamy tak naprawdę komplet narzędzi do nauki języków obcych. Potrzebujemy do tego już tylko wsadu z materiałów, których dostarczają podręczniki i Internet.

Programy do nauki programowania

Nauka programowania to kompetencje, w których rozwijaniu komputer jest najbardziej pomocny. Z książek trudno się tego nauczyć, a urządzenia mobilne to w pewnym momencie za mało. To, jakie programy będą nam do tego potrzebne, zależy jednak od etapu edukacji, na jakim jesteśmy oraz profilu szkoły lub klasy, do której chodzimy. Co się może przydać?

Szkoła podstawowa: Scratch

Scratch to cała grupa produktów związanych z obiektowym językiem programowania. Można korzystać z niego online, w wersji desktopowej oraz w aplikacji mobilnej. W szkole Scratch i jego pochodne są wykorzystywane od 4 klasy szkoły podstawowej i nie można o nim zapomnieć praktycznie do końca tego etapu edukacji. Wielu uczniów dobrze wie, że drastyczne limity dostępności Internetu możne dobrze wykorzystać każdy, kto sprytnie zainstaluje Scratcha na komputerze.

Jak działa Scratch?

Desktopowego Scratcha można też używać wcześniej. Jest to program, w którym programować mogą już 8-latki. Czynność ta przypomina układanie puzzli. Należy ułożyć elementy w określonym porządku tak, aby programowany obiektu zrobił coś, czego sobie życzymy (obrót, przesunięcie w lewo, prawo itd.). Nudno nie jest, bowiem obiekty można w prosty sposób modyfikować: na przykład dodać rysunkowemu kotu czapkę, zmienić umaszczenie itd.

Możliwości programu rosną też wraz z możliwościami użytkownika. Przechodząc od banalnych funkcji, można szybko osiągnąć etap, na którym umiemy stworzyć użyteczną grę komputerową. Korzystanie ze Scrach ma też bardzo pozytywne oblicze związane z funkcjonowaniem dzieci w Internecie. Mogą zaangażować się w społeczność Scratch, która jest przyjazna i dobrze administrowana.

Szkoła średnia

Ze Scratchem można jeszcze spotkać się w szkole średniej, ale w bardzo specyficznych sytuacjach. Jest on wykorzystywany jako wstęp do programowania w bardziej zaawansowanych językach, na przykład w C++ lub Pythonie. Będzie jednak potrzebny tak rzadko, że nie koniecznie jest sens go instalować. Progamy, jakie się nam przydadzą, bardzo zależą od tego, w jakiej szkole się uczymy. Informatyka może nie wymagać niczego specjalnego, bo maksymalnie dowiemy się, że istnieje HTML. Czasem bez edytora kodów źródłowych i IDE oraz pakietu XAMPP się nie obejdzie.

Notepad++ (NPP)

Do programowania teoretycznie wystarczy notatnik, ale nie koniecznie do nauki. Edytor kodów źródłowych jest podczas niej konieczny. Zdecydowanie najpopularniejszym jest Notepad++. Głównie ze względów na ilość języków, które obsługuje: C, C++, Java, C#, XML, HTML,PHP, JavaScript, CSS, Pascal, Perl, Python, Objective-C, Ruby, Assembler i wiele innych. Dlatego chociaż nie jest jedynym, który mamy do wybóru, to można uznać go za pewniaka, który na pewno się przyda.

Jeśli w szkole uczymy się programowania na poważnie, będzie potrzebna także orientacja w co najmniej jednym zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE). Nie ma jednak jednego słusznego lub szczególnie popularnego. Możemy potrzebować: Atom, Brackets, Visual Studio Code lub takiego, które lubi nasz nauczyciel. Z instalacją warto więc poczekać na rozpoczęcie zajęć i dostosować się do trendów na bieżąco.

Jakie progamy pomogą rozawiązać problemy w nauce?

Dobrym wparciem może być kilka ciekawych programów, które ułatwiają uczenie się. Warto ich spróbować, bo mogą pomóc, ale zadania szkolne wykonamy też bez nich.

Anki

Jest to darmowy program zazwyczaj kojarzony z narzędziem do nauki języków obcych. Może być jednak wsparciem podczas nauki w wielu dziedzinach. Funkcjonuje on na bazie talii fiszek, które możemy pobrać z biblioteki anki.web lub tworzyć samodzielnie i wgrać do Anki. Ich powtarzanie reguluje algorytm, który użytkownik może modyfikować (zmienić częstotliwość powtórzeń, ograniczyć lub zwiększyć ilość fiszek do obejrzenia podczas jednej sesji itd.).

W ten sposób łatwiej jest przyswajać różnego rodzaju materiały. Na fiszkach może pojawiać się tekst, dźwięki, zdjęcia, grafiki oraz wideo. Jest to bardzo pomocne narzędzie, ale należy do niego podchodzić z dystansem, bo nie jest uniwersalne i wymaga sporej samodzielności.

Przede wszystkim Anki jest dobrym programem dla osób, którym dużo daje mnemotechnika. Wymaga przy tym dobrej znajomości własnych predyspozycji do zapamiętywania. Na przykład słuchowcy muszą wiedzieć, że dźwięki są dla nich bardziej sugestywne. Inaczej korzystanie z Anki będzie nieefektywne.

Microsoft Math Solver

Na problemy z matematyką dobrym pomysłem jest aplikacja Micosoft Math Solver. Można z niej korzystać w wersji webowej oraz na urządzeniach mobilnych. Żeby zainstalować ją na komputerze i korzystać offline, należy pobrać emulator systemu Android i następnie zainstalować aplikację. Pewną alternatywą jest także pobranie na komputer starszej wersji programu, czli Microsoft Mathematics - pliki instalacyjne można jeszcze znaleźć w sieci, ale ich jakość jest różna i Microsoft nie wspiera tej wersji programu.

Warto jednak się pobawić w instalację Math Solver lub korzystać z aplikacji przy użyciu telefonu. Program zachowuje się jak kumpel, który jest dobry z matmy. Nawet, jeśli niewiele wytłumaczy, to pokaże, co robi: progam ma funkcję śledzenia rozwiązań. W połączeniu z tym, że radzi sobie z całkami, szeregami, granicami, działaniami na macierzach i rysuje funkcje w widoku 2D i 3D, można go uznać za idealnego matematyka pokazowego.

Programy, które warto zainstalować, ale nie zawsze

Na dysku komputera nie zmarnujemy miejsca, jeśli zainstalujemy programy dotyczące tego, co nas interesuje. W naukach przyrodniczych i historii może pomóc na przykład Google Earth. Bazuje on na Google Maps, ale pozwala na lepsze widoki. Ziemia z pozycji Księżyca, widoki lotnicze i obrazy w trójwymiarze dostępne są dzięki uprzejmości National Geographic, NASA i kilku innych instytucji. Jeśli lubmy rzeczy większe, możemy też pobawić się wszechświatem przy pomocy AstroGrav. Przy okazji dowiemy się wiele o gwiazdach, astronomii, fizyce oraz matematyce. Chociaż są to programy wartościowe, to nie zaangażują każdego. Tak samo będzie z każdym programem dotyczącym konkretnych zagadnień.

Dotrzeć do nich możemy w bardzo prosty sposób. Jeśli jakaś dziedzina wiedzy jest ciekawa, nie powinniśmy ignorować Internetu. Potrafi on dostarczyć nam mnóstwa bardzo aktualnych materiałów i podpowie, jak zdobywać umiejętności niezbęne do poszerzenia informacji na temat interesujących nas zagadnień. Dotarcie do odpowednich źródeł wymaga tylko praktyki oraz nauczenia się, jak oceniać ich wartość.

Jeśli jest jakiś progam, który uważacie za przydatny lub ciekawy, a którego nie ma w atykule: ludzkość będzie wdzięczna za komentarz.