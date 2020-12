Zapowiedź Perfect Dark to jedna z niespodzianek gali The Game Awards 2020. Microsoft może dołożyć tym tyłem mocną kartę do swojej talii.

Perfect Dark zapowiedziane na The Game Awards 2020

O tym, że seria Perfect Dark może powrócić spekulowało się już jakiś czas temu. Głosy były jednak bardzo niewyraźne, dzisiejsza zapowiedź może być w związku z tym uznawana za sporą niespodziankę. Miłą? Wydaje się, że jak najbardziej tak. Niektórzy gracze dobrze tę markę wspominają. Poza tym zaprezentowany zwiastun, chociaż trudno wyciągać na jego bazie głębsze wnioski, wygląda naprawdę dobrze. Klimatu nie brakuje.

Jak wspomnieli sami twórcy, chcą dostarczyć graczom „thriller o tajnych agentach, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości”. Pod względem mechaniki rozgrywki powinna być to strzelanka, w której akcję będziemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby.

Nad Perfect Dark pracuje The Initiative

Zapewne szybko domyśliliście się, że pracami nad nowym Perfect Dark zajmuje się jedna z ekip podlegających pod Microsoft. Jeśli uważnie przyglądaliście się powyższemu zwiastunowi to wiecie już, że mowa o The Initiative. To nowy zespół, ale doświadczenia nie powinno zabraknąć. W składzie znajdują się bowiem pracownicy mający w CV między innymi Crystal Dynamics, BioWare czy Santa Monica. The Initiative ma skupiać się na produkcjach wysokobudżetowych.

Niestety na konkretniejsze informacje odnośnie Perfect Dark musimy poczekać i to nie tylko te związane z datą premiery, ale też z fabułą i rozgrywką. Jeśli chodzi o platformy docelowe to potwierdzono dostępność na Xbox Series X i Xbox Series S, także w abonamencie Xbox Game Pass. Wątpliwe, aby gra ominęła PC.

Źródło: Xbox

Warto zobaczyć również: