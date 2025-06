Wiedźmin 4 stawia na konsole. Wyzwanie dla CD Projekt Red

CD Projekt Red stawia na konsolową wersję Wiedźmina 4 – to jest priorytet studia. Osiągnięcie 60 klatek na sekundę na PS5 jest najwyraźniej w zasięgu, lecz sprawy komplikują się, gdy pojawia się temat optymalizacji na Xbox Series S.

Podczas wydarzenia State of Unreal 2025 zaprezentowało demo technologiczne Wiedźmina 4, które odbiło się głośnym echem w branży. Alex Battaglia z Digital Foundry postawił porozmawiać z przedstawicielami polskiego studia o wyzwaniach związanych z produkcją gry.

Wiedźmin 4 i 60 klatek na sekundę

Charles Tremblay, wiceszef ds. technologii w CD Projekt RED, ujawnił, że zespół postawił na konsolowe podejście do tworzenia gry. Celem jest dostarczenie otwartego świata z ray tracingiem działającym w 60 klatkach na sekundę na PlayStation 5. To podejście ma być łatwiejsze niż skalowanie w dół, co było problematyczne w przeszłości.

“Kiedy zaczynaliśmy współpracę, mieliśmy bardzo wysokie ambicje. Zawsze zaczynaliśmy od PC, a potem próbowaliśmy skalować w dół, co sprawiało wiele problemów. Tym razem chcemy skupić się na konsolach” - powiedział Tremblay.

Wyzwania na Xbox Series S

Należy zaznaczyć, że PlayStation 5 nie jest najsłabszą pod względem wydajności konsolą aktualnej generacji. Mogą pojawić się obawy związane z Xbox Series S. W rzeczy samej, Tremblay przyznał, że optymalizacja Wiedźmina 4 na tę konsolę jeszcze się nie rozpoczęła, a osiągnięcie 60 klatek na sekundę będzie "wyjątkowo trudne".

“Chciałbym, żebyśmy już nad tym pracowali, ale tak nie jest, więc jest to następna rzecz do realizacji. Powiem, że 60 FPS na pewno będzie ogromnym wyzwaniem na Xbox Series S. Powiedzmy, że jest to coś, nad czym trzeba będzie popracować” – zaznaczył Tremblay.

CD Projekt RED planuje również skalowanie gry na wysokiej klasy PC, choć szczegóły tego procesu nie są jeszcze znane.

Premiera Wiedźmina 4 odbędzie się najwcześniej w 2027 r. I kto wie, czy po drodze nie otrzymamy kolejnego DLC do Wiedźmina 3.

Źródło: Wccftech