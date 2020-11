Wyczekiwana nowa generacja konsol stała się obecną generacją. Xbox Series X i Xbox Series S debiutują dziś w sprzedaży na całym świecie, także w Polsce.

Xbox Series X i Xbox Series S już w sprzedaży, również w abonamencie

Nie ma wątpliwości, że to jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w branży gier. Xbox Series X i Xbox Series S debiutują dziś na 40 rynkach na całym świecie, w tym także u nas. Ceny obydwu konsol poznaliśmy już jakiś czas temu, ale w takim dniu bez wątpienia wypada o nich przypomnieć. Xbox Series X jest dostępny w cenie 2249 złotych, Xbox Series S kosztuje natomiast 1349 złotych.

W niektórych krajach, w tym w Polsce można skorzystać też z usługi Xbox All Access, czyli najprościej to tłumacząc z konsoli na abonament. Tutaj ofertę ograniczono do sieci Media Expert, w przypadku obydwu modeli podpisuje się umowę na 24 miesiące, a poza samym sprzętem otrzymuje się również dostęp do Xbox Game Pass Ultimate. Po upływie terminu umowy konsola przechodzi na własność kupującego. Tu ceny wynoszą 109 złotych lub 145 złotych (miesięcznie), odpowiednio przy Xbox Series X i Xbox Series S.

Najwydajniejsza i najbardziej przystępna konsola tej generacji

Microsoft niejako wziął w kleszcze Sony i PlayStation 5, ponieważ ma pełne prawo do zapraszania klientów po najwydajniejszą konsolę tej generacji (Xbox Series X) oraz po najbardziej przystępną cenowo konsolę tej generacji (Xbox Series S).

Różnice pomiędzy nimi są bardzo duże, zarówno w kwestii wyglądu jak i specyfikacji. Omawialiśmy to już w szczegółach, jeśli chcecie sobie przypomnieć parametry obydwu konsol to zajrzyjcie do naszego porównania Xbox Series X vs Xbox Series S. Od początku więcej emocji budzi oczywiście Xbox Series X ze swoimi ponad 12 TFLOPS mocy. Co dają w praktyce? O tym możecie przekonać się w naszym teście Xbox Series X.

Największe nowości, te, którymi producent najbardziej się chwali to przede wszystkim krótsze czasy ładowania, wyższa liczba klatek na sekundę, Quick Resume (szybkie wznowienie rozgrywki), ray tracing, a także bogatsze i bardziej dynamiczne światy w grach, na tworzenie których pozwala zwiększona wydajność. Obydwie konsole oferują kompatybilność wsteczną z grami ze wszystkich poprzednich generacji oraz wsparcie funkcji Smart Delivery.

Trwa X-FEST, Microsoft świętuje premierę z graczami

Trwająca pandemia odcisnęła piętno także na branży gier i nikogo nie dziwi raczej brak wydarzeń na premierę nowych Xboxów. Nie brakuje za to świętowania w sieci. Polski oddział Xbo przygotował X-FEST, czyli dziesięciodniowe wirtualne święto dla całej społeczności gamingowej.

W jego trakcie można oglądać fragmenty rozgrywki z najnowszych tytułów, poznawać historie legendarnych serii, a także wysłuchiwać wywiadów z twórcami gier oraz polskimi youtuberami. Mało? Przewidziano jeszcze kilka innych atrakcji, w tym konkursy. Transmisje z X-FESTu odbywają się codziennie do 19 listopada, zawsze od godziny 18.00 na kanale Xbox Polska.

Źródło: Xbox

