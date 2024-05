Wymyślili coś genialnego. To już nie pomysł, a rzeczywistość

Włosi pokazali, że energię ze słońca można pobierać nie tylko za pośrednictwem przydomowych paneli fotowoltaicznych. Firma Greenrail opracowała “solary”, które montowane są… na torach. Konkretniej – na podkładach kolejowych.

Gdzie nie spojrzeć, tam jak grzyby po deszczu wyrastają panele fotowoltaiczne. Ten sposób zasilania domów i mieszkań staje się coraz popularniejszy – przede wszystkim z uwagi na chęć oszczędności, kiedy ceny prądu z roku na rok stają się coraz wyższe. Nie dziwi więc, że “solary” są coraz częściej wybierane w Polsce – ale nie tylko, bowiem panele fotowoltaiczne to technologia rozpowszechniona w całej Europie, w tym również we Włoszech, gdzie od lat firma Greenrail opracowuje panele montowane na torach.

Panele fotowoltaiczne na torach

Jak informuje portal gramwzielone.pl, programem pilotażowym objęto na razie odcinek o długości 1 km na trasie kolejowej pomiędzy miastami Modena i Sassuolo (region Emilia-Romania) we Włoszech. To efekt prac trwających już od 2018 r., kiedy to miała miejsce pierwsza prezentacja paneli fotowoltaicznych montowanych na torach.

Firma we współpracy z Politechniką Mediolańską przez pół roku sprawdzała efektywność energetyczną opracowanych “solarów”, ale też kontrolowała, czy na ich wydajność nie mają wpływu warunki atmosferyczne oraz obecność pociągów przejeżdżających tuż nad panelami. Wyniki okazały się jednak jak najbardziej zadowalające. Badacze ustalili, że “solary” zamontowane na torach mogą w ciągu roku wygenerować ok. 35 MWh energii na 1 km torów.

Pierwszy projekt paneli fotowoltaicznych na torach. Prototyp projektu (Źródło: Greenrail)

Zanieczyszczenia nie są problemem

Z uwagi na sposób pozbywania się zanieczyszczeń z pociągów, wątpliwości może wzbudzić kwestia zachowania czystości podkładów kolejowych wyposażonych w panele fotowoltaiczne. Prezes Greenrail, Emanuele Occhipinti, wyjaśnia jednak, że wyczyszczenie 1 km linii kolejowej z “solarami” ma zająć maksymalnie kilka minut. Posłużą do tego specjalne maszyny wyposażone w szczotki i zraszacz wody.

Włoska firma odpowiedzialna za produkcję wspomnianych paneli na tory podkreśla też, że montaż ich technologii jest prosty i szybki. Ponadto do produkcji podkładów wykorzystywane są materiały z recyklingu.

Ostateczna wersja paneli fotowoltaicznych na torach (Źródło: pv-magazine-india.com)