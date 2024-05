Już na półkach Lidla. Okazje na tani sprzęt

Lidl opublikował nowy katalog ważny od poniedziałku 13 maja. Wśród najnowszych promocji znalazł się m.in. ekspres do kawy, który czeka już na sklepowych półkach. Co konkretnie na najbliższe dni przygotował popularny dyskont?

Długi weekend majowy już za nami. To oznacza, że na horyzoncie widać już lato, a co za tym idzie – dla wielu nadchodzące tygodnie będą okresem przygotowań na wakacyjne miesiące. Lidl wykonuje ukłon w stronę majsterkowiczów i aby usprawnić im pracę, do najnowszej oferty obowiązującej od 13 maja wprowadza elektronarzędzia, w tym m.in. polerkę do samochodu.

Najnowsza oferta Lidla. Elektronarzędzia i ekspres do kawy

Rola pierwszych skrzypiec w majowej ofercie Lidla przypadła ekspresowi ciśnieniowemu Philips EP1200/00 o mocy 1500 W. Produkt trafił już do sprzedaży i można znaleźć go w metalowych koszach w sklepie – warto więc rozważyć wizytę w sklepie, jeśli poszukujesz taniego ekspresu do kawy. Ten 1500-watowy model został przeceniony o 300 zł względem najniższej ceny sprzed 30 dni i kosztuje teraz 999 zł.

Za tę cenę Philips EP1200/00 oferuje wszystko, czego można wymagać od podstawowego ekspresu. Brak w nim systemu do spieniania mleka – wspomniany ekspres zrobi tylko czarną kawę. Charakteryzuje się młynkiem ceramicznym z 12-stopniową regulacją grubości mielenia, a dla łatwiejszego zachowania czystości ma wyciągany blok zaparzający. Nie brakuje też funkcji automatycznego odkamieniania. Za intuicyjną obsługę odpowie zaś czytelny ekran sterowania.

Poza ekspresem w najnowszej ofercie Lidla znalazł się szereg drobnych elektronarzędzi do wykorzystania w różnych miejscach. Dla tych, którzy lubią “dłubać” przy samochodzie, w sprzedaży pojawi się pistolet do zgrzewania tworzywa sztucznego w cenie 99 zł (od czwartku 16 maja). Ma on moc 50 W i dysponuje 200 zszywkami w zestawie. To sprzęt, który pozwoli ci m.in. naprawić uszkodzony zderzak. Za 49,99 zł kupisz też zestaw do naprawy wgnieceń w karoserii, natomiast ci, dla których każda rysa na lakierze jest nieakceptowalna, za 179 zł mogą kupić polerkę kątową o mocy 1200 W.

Lidl nie zapomniał również o pracach w ogrodzie. W najbliższą sobotę 18 maja do sprzedaży trafi robot koszący w cenie 999 zł, który może automatycznie kosić trawę w jednym z trzech trybów: koszenia całego obszaru, kilku zdefiniowanych stref lub koszenia punktowego. Pracę urządzenia można zaplanować na każdy dzień tygodnia, natomiast za jakość koszenia odpowie system trzech noży z centralnym pokrętłem do regulacji wysokości cięcia.

Jeśli natomiast koszenie trawy wolisz pozostawić sobie, a nie robotowi, do wyboru są dwie kosiarki manualne. Różnią się mocą i ceną. Tańsza, o mocy 1200 W i z pojemnikiem o pojemności ok. 30 l kosztuje 229 zł, natomiast większa, bo z pojemnikiem ok. 55 l i o mocy 1800 W, została wyceniona przez dyskont na 599 zł. Za 69,90 zł możesz kupić z kolei podkaszarkę elektryczną o mocy 300 W z żyłką w zestawie, a więc sprzęt gotowy do pracy.