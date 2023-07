Patriot Memory zapowiada premierę pamięci DDR5 z serii Viper Elite 5. Produkty trafią do sklepów jeszcze w lipcu.

Ogłoszone i zaprezentowane po raz pierwszy na targach CES 2023 w Las Vegas, a ostatnio pokazane też na targach Computex 2023, pamięci Viper Elite 5 zadebiutują w drugiej połowie lipca 2023.

Viper Elite 5 – szczegóły techniczne

Nowe pamięci DDR5 RAM oferują częstotliwości taktowania do 7000 MHz i pojemności do 96 GB. Viper Elite 5 tworzone są na bazie wysokiej jakości układów scalonych, w tym odblokowanych układów PMIC, a do tego zapewniają obsługę profili podkręcania Intel XMP 3.0 i AMD EXPO.

Moduły charakteryzuje design inspirowany szybkimi pociągami. Pamięci Viper Elite 5 będą wyposażone w białą matową osłonę termiczną. Na rynek trafi wariant z podświetleniem RGB i pozbawiony tej funkcji.

– Viper Elite 5 reprezentuje naszą nieustanną misję dostarczania najlepszego połączenia estetyki i szybkości dla wysokowydajnych pamięci – powiedział Les Henry, wiceprezes ds. sprzedaży w Ameryce Północnej i Południowej.

Sugerowane ceny Viper Elite 5

PVER532G70C38KW – 697 zł

PVER564G62C42KW – 1076 zł

PVER532G62C42KW – 574 zł

PVER548G60C42KW – 920 zł

źródło: materiały prasowe