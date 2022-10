Składacie nowy komputer i zastanawiacie się nad wyborem pamięci DDR5 RAM? Przygotowaliśmy ranking najlepszych pamięci DDR5 - znajdziecie tutaj propozycje, które sprawdzą się w nowoczesnych zestawach z procesorami Intel i AMD.

Pamięć RAM jest nieodłącznym elementem każdego komputera, ale jej wybór może sprawiać pewne problemy – o ile w przypadku tańszych zestawów nadal można zdecydować się na starsze pamięci DDR4 RAM, tak w przypadku lepszych, wydajniejszych konfiguracji konieczny staje się już wybór nowych kości DDR5 RAM.

Dostępność pamięci DDR5 powoli staje się coraz większa, ceny spadają, więc już można zastanawiać się nad przesiadką na nowszy standard. Jakie pamięci wybrać? Jeśli nie macie dobrego rozeznania, polecamy skorzystać z naszego zestawienia – w rankingu RAM DDR5 benchmark znajdziecie tutaj tańsze moduły do podstawowych komputerów, ale też droższe, wydajniejsze zestawy do mocniejszych konfiguracji.

Jaka pamięć do komputera? Ranking pamięci RAM DDR5:

DDR4 czy DDR5? Różnice między pamięciami

Co wprowadzają nowe pamięci DDR5? Przede wszystkim większą pojemność - w przypadku pierwszych modułów jest to 16 lub 32 GB, ale nowy standard w przyszłości ma przynieść modele o pojemności 64 GB czy nawet 128 GB (!). Dodatkowo możemy oczekiwać wyżśzych taktowań - standardem są pamięci o efektywnej częstotliwości 4800 MHz, ale właściwie każdy producent przygotował też szybsze moduły o taktowaniu 5000 – 6000 MHz, a w przyszłości nawet powyżej 7000 MHz. Dla porównania, najszybsze pamięci DDR4 ledwo co przekraczały 5000 MHz. Wyższe zegary są jednak osiągane przy wyższych opóźnieniach (CL).

Nowe moduły korzystają z profili XMP 3.0 (Intel) i EXPO (AMD), co znacząco ułatwia konfigurację pamięci - odpowiednie ustawienia można szybko załadować z poziomu UEFI płyty głównej. Warto jednak zaznaczyć, że pierwsze generacje procesorów w standardzie wspierają dosyć wolne moduły (Intel Core 12. gen - 4800 MHz, Intel Core 13. gen - 5600 MHz, AMD Ryzen 7000 - 5200 MHz). Do tego nie wszystkie płyty pozwalają na obsługę najszybszych modułów powyżej 6000 czy 7000 MHz.

Warto zaznaczyć, że pamięci DDR5 RAM są fizycznie niekompatybilne ze starym standardem DDR4 RAM. Oznacza to, że nowych modułów nie zamontujemy na starych płytach głównych (i odwrotnie). W przypadku procesorów Intel Core 12. i 13. generacji dostępne są płyty główne pod taki i taki standard, natomiast układy AMD Ryzen 7000 wspierają tylko nowe moduły.

Nowe moduły korzystają z niższego napięcia zasilającego - standardem jest tutaj 1,1 V, ale w szybszych modułach producenci zwiększają je do 1,25 czy nawet 1,35 V. Dla porónania w przypadku modułów DDR4 było to 1,2 - 1,5 V. W nowych pamięciach przeniesiono układ zarządzania zasilaniem (PMIC - Power Management Integrated Circuit) z płyty głównej bezpośrednio na moduł RAM. Zmiana pozwala na lepszą regulację napięcia zasilającego, co powinno przełożyć się na wyższy potencjał na przetaktowanie i wyższą wydajność kostek.

Jaki RAM DDR5? Nie zawsze najszybsze znaczy najlepsze

Pamięci DDR5 powoli zadomawiają się na rynku, ale docelowo powinny zastąpić standard DDR4. Widać to chociażby po wsparciu nowych platform – najnowsze procesory Intel Core 12. i 13. generacji wspierają i pamięci DDR4 i DDR5 (kompatybilność zależy od płyty głównej), natomiast modele AMD Ryzen 7000 obsługują już tylko moduły DDR5. Wybór nowego standardu powoli staje się koniecznością.



Topowe moduły DDR5 często korzystają z pokaźnego radiatora. Warto zwrócić uwagę czy nie będzie on kolidować z chłodzeniem procesora lub innymi elementami komputera

Jakie pamięci DDR5 wybrać? Podstawowe kwestie nie różnią się względem starszego standardu DDR4. Przede wszystkim warto rozglądać się za dwukanałowymi zestawami (dwa moduły), które pozwolą wykorzystać pełny potencjał nowej platformy. Ile pamięci RAM wybrać? W przypadku tańszych zestawów dobrym wyborem będą zestawy o pojemności 16 GB (dwa moduły 8GB RAM DDR5), ale dla lepszych, wydajniejszych konfiguracji, służących też do pracy twórczej, warto zdecydować się na zestawy o pojemności 32 GB (dwa moduły 16GB RAM DDR5) lub nawet 64 GB (2x 32 GB) – taka konfiguracja na pewno będzie też bardziej przyszłościowa.

Nie powinniśmy jednak przesadzać z szybkością pamięci. Testy w sieci pokazują, że szybsze moduły DDR5 w przypadku obecnych platform Intela i AMD nie przekładają się na znaczącą poprawę wydajności – często jest ona na granicy błędu pomiarowego, podczas gdy dopłata do takich pamięci jest już wyraźnie wyższa. Sens wyboru topowych, drogich zestawów jest więc dyskusyjny (żeby nie mówić, że nie ma go w ogóle).

Optymalną konfiguracją wydaje się wybór zestawów o taktowaniu 5600 MHz, które są dostępne w bardzo zbliżonych cenach do najtańszych, podstawowych modułów 4800 MHz czy 5200 MHz. W przypadku lepszych, wydajniejszych komputerów można zdecydować się na pamięci 6000 MHz – wprawdzie trzeba do nich trochę dopłacić, ale w niektórych scenariuszach można odczuć kilka procent wzrostu wydajności.



Pamięci DDR5 z podświetleniem pozwolą dodatkowo upiększyć wnętrze komputera (efektami świetlnymi można sterować z oprogramowania płyty głównej)

Indywidualną sprawą jest kwestia wyglądu modułów. Coraz większą popularnością cieszą się pamięci z podświetleniem RGB LED, które nadaje im ciekawszego, efektowniejszego wyglądu – dodatkowe efekty świetlne pozwolą rozświetlić wnętrze komputera, co może być atrakcyjną opcją dla osób zwracających uwagę na wygląd sprzętu (zwykle można nimi sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej lub dedykowanej aplikacji).

Kingston Fury Beast DDR5 2x 8 GB 5200 MHz CL40 - tanie pamięci DDR5 RAM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kingston Fury Beast DDR5 to jedne z najtańszych pamięci DDR5 DIMM dostępnych na rynku – za dwukanałowy zestaw o pojemności 16 GB (2x 8 GB) pracujący z taktowaniem 5200 MHz CL40 przyjdzie nam zapłacić około 500 - 600 złotych. To dobra propozycja, gdy składacie komputer z nowymi procesorami Intel lub AMD, ale nie chcecie przepłacać za sprzęt. Warto dodać, że pamięci wyposażono w zwykły, nieduży radiator, który nadaje modułom ciekawego wyglądu, a przy tym nie powinien kolidować z rozbudowanymi chłodzeniami CPU. Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR5

Pojemność 16 GB

Częstotliwość pamięci 5200 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

Kingston Fury Beast DDR5 RGB 2x 8 GB 5600 MHz CL40 – pamięci DDR5 z podświetleniem RGB Ocena benchmark.pl









4,5/5 Kingston Fury Beast DDR5 RGB to właściwie te same moduły, ale producent zastosował tutaj nieco szybsze kości oraz radiator z podświetleniem RGB LED. Komu polecamy? Zestaw nada się do budowy nowoczesnych i niedrogich zestawów z najnowszymi procesorami Intel i AMD. Jeśli zatem szukacie czegoś taniego, a przy tym zależy wam na stylistyce sprzętu, pamięci Kingston Fury Beast DDR5 RGB na pewno są warte polecenia - zestaw 2x 8 GB o taktowaniu 5600 MHz CL40 kosztuje niecałe 600 złotych. W tej cenie trudno znaleźć coś lepszego. Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR5

Pojemność 16 GB

Częstotliwość pamięci 5600 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

Kingston Fury Beast DDR5 RGB 2x 16 GB 5600 MHz CL40 - pamięci DDR5 dla profesjonalistów Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli potrzebujecie większej pojemności pamięci RAM, warto wybrać zestaw Kingston Fury Beast DDR5 RGB o pojemności 32 GB (2x 16 GB) – pamięci 5600 MHz CL40 kosztują nieco ponad 1000 złotych, co czyni je w tym segmencie jedną z najbardziej opłacalnych propozycji. Dodatkowym atutem jest nieduży radiator z efektownym podświetleniem RGB LED, który nadaje modułom ciekawszego wyglądu. Osoby zwracające uwagę na wygląd części powinny być zadowolone (efektami świetlnymi można sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej). Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR5

Pojemność 32 GB

Częstotliwość pamięci 5600 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

ADATA XPG Lancer DDR5 RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL40 – wydajne pamięci DDR5 RAM Ocena benchmark.pl









4,5/5 Jeśli oczekujecie lepszej wydajności i możecie za to odpowiednio dopłacić, warto zastanowić się nad wyborem szybszych modułów – zestaw ADATA XPG Lancer DDR5 RGB o pojemności 32 GB pracujący z taktowaniem 6000 MHz CL40 kosztuje około 1200 złotych. Pamięci oferują bardzo dobre osiągi, a przy tym wyróżniają się ciekawą, nietuzinkową stylistyką – producent zastosował masywny, aluminiowy radiator, który wzbogacono o efektowne podświetlenie RGB LED (można nim sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej). Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR5

Pojemność 32 GB

Częstotliwość pamięci 6000 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa





G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL40 – wydajne pamięci DDR5 RAM Ocena benchmark.pl









4,5/5 G.Skill Trident Z5 RGB to propozycja z wyższej półki. Moduły kosztują niemałe pieniądze (za zestaw z dwoma modułami 16 GB o taktowaniu 6000 MHz CL40 przyjdzie nam zapłacić około 1300 złotych), ale powinny spełnić oczekiwania entuzjastów, którzy poszukują lepszego sprzętu i liczą każdy fps. Producent zastosował wyselekcjonowane kości pamięci, które są chłodzone masywnym radiatorem z ciekawym podświetleniem RGB LED (można nim zarządzać z oprogramowania płyty głównej). Całość prezentuje się po prostu fenomenalnie. Najważniejsze cechy: Typ pamięci DDR5

Pojemność 32 GB

Częstotliwość pamięci 6000 MHz

Konfiguracja pamięci dwukanałowa

Najlepsza pamięć RAM DDR5? Nasz wybór to...

Powtórzymy to jeszcze raz - w przypadku obecnych platform Intela i AMD nie warto przepłacać i kupować wypasionych kostek DDR5. Budując nowoczesny komputer, w zupełności wystarszy dwukanałowy zestaw 2x 16 GB o taktowaniu 5600 MHz. Bardzo dobrze wypadają tutaj moduły Kingston Fury Beast DDR5 RGB, które zaliczają się do najtańszych modeli na rynku, a przy tym wyróżniają się niedużym radiatorem z efektownym podświetleniem LED.