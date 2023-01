Payday 3 jest jedną z pierwszych gier, które w 2023 roku doczekały się nowych zwiastunów. Choć sam materiał nie zdradza zbyt wiele, przekazuje nam najważniejszą wiadomość: premiera jest już blisko!

Premiera Payday 3 w 2023 roku – no nareszcie!

Payday z 2011 i wydane dwa lata później Payday 2 to prawdziwe perełki dla miłośników kooperacji. Na trzecią część serii, pozwalającej na udział w rozmaitych napadach, czekamy już jednak prawie dekadę. Jest tak nawet pomimo tego, że Payday 3 zapowiedziane zostało jeszcze w 2016 roku. Dobra wiadomość jest taka, że to już ostatnia prosta. Wydawca, którym jest Prime Matter, postanowił przywitać graczy w nowym roku informacją o zbliżającej się premierze tego tytułu.

Payday 3 zadebiutuje w 2023 roku. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie, ale Prime Matter zapewnia, że w tym roku do tej premiery już na pewno dojdzie. Informacji towarzyszy króciutki materiał wideo – możesz go obejrzeć poniżej.

Zobacz zapowiedź Payday 3 (wideo):

Nie napadaj sam w Nowym Jorku

Payday 3 zabierze nas do Nowego Jorku i przedstawi opowieść rozpoczynającą się wiele lat po wydarzeniach z drugiej części serii. Pod względem rozgrywki będzie to tytuł bazujący na tych samych podstawach, co poprzednie odsłony, choć twórcy nie zamierzają też ignorować tego, że w ciągu ostatniej dekady co nieco się w światku gier zmieniło.

Na więcej szczegółów musimy jeszcze trochę poczekać. Wiemy za to, że Payday 3 zmierza i na pecety, i na konsole, przy czym nie jest jasne, czy twórcy zaserwują nam cross-play.

