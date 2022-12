Jeśli uwielbiasz rozgrywkę i klimat w stylu BioShocka, to Judas pewnie cię zachwyci. Pierwsza zapowiedź gry wywołuje bardzo pozytywne emocje!

Zobacz oficjalny zwiastun Judas – zapowiedź gry twórców BioShocka

Galę The Game Awards 2022 swoją obecnością uświetniła ekipa Ghost Story Games, której mózgiem kreatywnym jest Ken Levine – człowiek odpowiedzialny za System Shock 2, BioShock i BioShock Infinite. Zaprosił do współpracy programistów z Irrational Games, by tworzyć wyjątkowo klimatyczne i oparte na pasjonującej narracji produkcje. Zapowiedziany podczas tego wydarzenia Judas jest pierwszą z nich.

Czym jest Judas?

To pierwszoosobowa strzelanka skupiona na fabule i przeznaczona do solowej rozgrywki. Trafiamy w niej na pokład rozpadającego się statku kosmicznego, gdzie jako Judas walczymy o przetrwanie, poprzez zawieranie i zrywanie sojuszy z najgorszymi wrogami.

Całość, choć osadzona w zupełnie nowym uniwersum, rzeczywiście wygląda jakby miała coś wspólnego z BioShockiem, co trudno ocenić inaczej niż pozytywnie. Więcej na razie nie wiemy. No, może tyle, że…

Judas zmierza na pecety i konsole

Ekipa Ghost Story Games oficjalnie zapowiedziała, że gra Judas trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a także na komputery osobiste (poprzez Steam i Epic Games Store). Niestety nie znamy jeszcze daty premiery.

Źródło: The Game Awards