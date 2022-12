Twórcy Battlefield 2042 podzielili się na dedykowanym blogu gry nowościami, które pojawią się w produkcji w 2023 roku. Wśród nich można znaleźć pierwsze szczegóły na temat kolejnych sezonów.

Battlefield 2042 - nadchodzące nowości

Od debiutu sieciowej strzelanki Battlefield 2042 minął już rok. Niedawno miała miejsce premiera 3. sezonu o nazwie Eskalacja, a tymczasem studio EA DICE zapowiada kolejne nowości. Pierwsze zmiany w grze pojawią się już w grudniu. Wówczas do Battlefield 2042 trafi patch 3.1. Gracze będą mogli sprawdzić nową wersję mapy „Manifest" - będzie miała flagi sztabu bliżej pola bitwy, ciaśniejsze przestrzenie, lepszą widoczność i osłony, a także poprawione przejścia między flagami, co da możliwość skuteczniejszej obrony oraz ataku.

Z kolei na początku przyszłego roku, w ramach aktualizacji 3.2 duże zmiany otrzyma mapa „Rozłam". Platforma wiertnicza zostanie przeniesiona bliżej miejsca akcji, pojawią się też nowe sposoby na interakcje z lodem oraz kolejne flagi w okolicach miasta i rafinerii. Jak podkreślają twórcy, aktualizacja ta będzie dużym krokiem, gdyż ponownie w grze pojawią się klasy:

Obecni specjaliści zostaną przydzieleni do zdefiniowanych ról z zestawem gadżetów i sprzętu, który będzie pasować do ich zadań na polu bitwy.

W 4. sezonie pojawi się przerobiona mapa „Wrakowiska" oraz nowy specjalista, który zarazem będzie ostatnim wprowadzonym do Battlefield 2042. Studio potwierdziło również 5. sezon, w którym pojawi niedostępny wcześniej sprzęt, przepustki bojowe i inne elementy. Twórcy ujawnili też kilka szczegółów o nowej mapie:

Nowa mapa sezonu 5. będzie zapomnianym polem bitwy z ery Battlefield 4. To zarośnięty obszar, pełen roślin i zniszczeń po wojnie w 2042 roku. Zachęci to do łączonych starć piechoty i pojazdów, przez co ważna będzie współpraca z drużyną.

W grudniu masz szansę sprawdzić Battlefield 2042 za darmo

Jeśli macie ochotę zagrać w Battlefield 2042, to w tym miesiącu pojawi się kilka okazji, by zrobić to za darmo. Ograniczony bezpłatny dostęp na wszystkich platformach to szansa, by sprawdzić:

ponad 15 map (w tym 4 przebudowane pola bitwy),

100+ broni i gadżetów,

40+ pojazdów,

13 specjalistów,

6 trybów gry.

Na graczy czeka również pakiet powitalny Battlefield 2042, a w nim specjaliści poprzednich sezonów (Ewelina Lis i Charlie Crawford), epickie skórki na pojazd i broń oraz rzadka zawieszka.

Gra będzie dostępna w darmowym dostępie do 5 grudnia 2022 na platformie Steam oraz konsolach Xbox, a także od 16 do 23 grudnia 2022 na PlayStation.

