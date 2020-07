Jakie będzie eFootball PES 2021? Okazuje się, że plany Konami mogą być zaskakujące. Czy w tym roku zamiast nowej gry otrzymamy aktualizację?

eFootball PES 2021 – aktualizacja zamiast nowej gry?

Coraz więcej wskazuje na to, że fani serii Pro Evolution Soccer nie doczekają się w tym roku pełnoprawnej odsłony. Zamiast tworzenia nowej gry Konami może zdecydować się na wydanie jedynie paczki z aktualnymi składami i strojami. Informacja o eFootball PES 2021 Season Update wcześniej pojawiła się w bazie australijskiej organizacji zajmującej się klasyfikacją gier, a ostatnio została odnaleziona w sklepie Microsoft Store. Coś musi być na rzeczy.

Wydana we wrześniu ubiegłego roku gra eFootball PES 2020 spotkała się z ciepłym przyjęciem i choć zawsze jest coś do poprawy, raczej nie spodziewalibyśmy się rewolucji po tegorocznej odsłonie (gdyby taka miała jednak powstać). Szczególnie w tym roku, kiedy jesteśmy chwilę przed premierą nowej generacji konsol.

Kluczowa będzie cena PES 2021

Zresztą od lat mówi się o tym, że kolejne odsłony piłkarskich serii wnoszą niewiele nowości i poza nielicznymi wyjątkami faktycznie sprowadzają się jedynie do aktualizacji składów. Podejście Konami wydaje się więc tu uczciwe – bez mamienia graczy. Pytanie tylko, czy i cena taka będzie. Jeżeli za eFootball PES 2021 Season Update będziemy mieli zapłacić jak za pełnoprawną grę (albo choćby i połowę tej ceny), to raczej trudno będzie to ocenić pozytywnie. Liczymy jednak, że będzie inaczej.

Źródło: Dark Side of Gaming, Eurogamer, ResetEra

Czytaj dalej o grach piłkarskich: