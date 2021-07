PES 2022 może być darmowy. Przynajmniej do pewnego stopnia. Według najnowszych doniesień – z całkiem zaufanego źródła – Konami zamierza przejść na format Free2Play.

PES 2022 będzie Free2Play?

Konami niedawno wypuściło demonstracyjną wersję gry PES 2022 na konsole aktualnej i poprzedniej generacji. Pozwala rozgrywać mecze 1v1 pięcioma drużynami – to Bayern Monachium, FC Barcelona, Manchester United, Arsenal Londyn i Juventus Turyn. Wprawdzie nic tam nie jest jeszcze w finalnej fazie, ale już może się to wszystko podobać. A za darmo może się podobać nawet bardziej.

Najnowsza odsłona serii Pro Evolution Soccer faktycznie może być oferowana na zasadach Free2Play. I nie chodzi o ubogą siostrę jak od lat ma to miejsce z PES Lite, lecz o pełnoprawne wydanie ograniczone w zdecydowanie mniejszy sposób. Nie znamy szczegółów, ale może tu chodzić na przykład o płatne aktualizacje składów albo dostępne za opłatą bardziej wymyślne tryby rozgrywki.

Wszystko powinno stać się jasne jeszcze w tym miesiącu, przy okazji oficjalnej zapowiedzi tej nowej odsłony. To, co wiemy już na pewno, to że PES 2022 bazuje na silniku Unreal Engine, a nie autorskim Fox Engine, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Samej premiery natomiast doczekamy się pewnie tradycyjnie we wrześniu.

Konami wraca do żywych

Po nieco gorszym okresie Konami chce najwyraźniej dać znać, że żyje i ma jeszcze sporo do zaoferowania. Niedawno japońska firma podpisała kontrakt z Bloober Team (czego owocem – jak się spekuluje – może być nowy Silent Hill), a oprócz tego wspomina się o możliwych powrotach serii Metal Gear Solid oraz Castlevania.

Źródło: VGC, Push Square, Gaming Bolt, GamesRadar. Screen pochodzi z eFootball PES 2021 Season Update.