FIFA to jedna z tych serii gier, przy których z pejoratywnym wydźwiękiem często pada określenie kotlet. FIFA 21 przynajmniej częściowo stara się pokazać, że niesłusznie.

FIFA 21 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S wygląda bardzo dobrze

Już od momentu zapowiedzi gry wiedzieliśmy, że początkowo trafi ona na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One, a po pewnym czasie zadebiutuje także na PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Nie stanowiło przy tym tajemnicy to, że właśnie na nowych konsolach będzie prezentowała się najlepiej. Jesteśmy już po premierze, która odbyła się 5 grudnia, wtedy też twórcy przybliżyli nieco elementy, które podrasowano i dodano. Jak wypadają w praktyce?

Pojawiło się już sporo materiałów wideo od graczy, w końcu mówimy tutaj o jednej z najpopularniejszych serii gier. Temat znów wraca, tym razem za sprawą bardziej profesjonalnej analizy, o jaką pokusiło się Digital Foundry. Można zobaczyć tutaj, że FIFA 21 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S faktycznie prezentuje się znacznie lepiej, przede wszystkim za sprawą oświetlenia, fizyki, wygładzania krawędzi oraz zaawansowanego renderowania włosów. Te ostatnie wyglądają wreszcie realistycznie i padają nawet stwierdzenia, że trudno znaleźć grę, która miałaby do zaoferowania w tej kwestii więcej.

PC Master Race? Nie tym razem

Skoro FIFA 21 wygląda tak dobrze na konsolach to już zastanawiacie się, jak będzie prezentowała się na Waszych wydajnych komputerach? Ciekawi jesteście, kiedy zostanie wydana odpowiednia aktualizacja przynosząca usprawnienia? Informowaliśmy o tym już wcześniej, ale wypada przypomnieć. Niestety EA nie zdecydowało się usprawnić wersji PC. To jedna kiepska wiadomość dla sporej liczby graczy, drugą były tłumaczenia, bo zasłonięto się tutaj niechęcią do zwiększania wymagań sprzętowych i ograniczania dostępu do zabawy.

Być może niektórzy pamiętają, że nie jest to pierwsza tego typu decyzja EA, podobnie było już w przypadku premiery PlaySation 4 i Xbox One. Wtedy też właściciele PC musieli czekać. Czy FIFA 22 zostanie dostarczona im w najlepszym możliwym wydaniu? Potwierdzenia póki co brakuje.

Źródło: Digital Foundry

