Wygląda na to, że nowy Silent Hill może być w produkcji. Mało tego – kolejna odsłona tej kultowej serii horrorów może powstawać w Krakowie.

Nowy Silent Hill powstanie w Krakowie?

Właściciele marki Silent Hill – Konami – podpisali umowę partnerską z Bloober Team – polskimi ekspertami od klimatycznych horrorów. Krakowskie studio, które na szerokie wody wypłynęło ciepło przyjętym Layers of Fear, niedawno zachwyciło nas produkcją zatytułowaną The Medium. Wygląda na to, że teraz może pracować nad nową odsłoną Cichego Wzgórza.

Plotki na temat tego, że kolejnym projektem Polaków może być nowy Silent Hill, pojawiają się od dłuższego czasu. Nic dziwnego, że oficjalne partnerstwo z Konami podsyca te pogłoski. Stworzenie gry spod tak popularnego znaku pasuje też do słów Piotra Babieno, że to „historyczny dzień” i „kulminacja wielu lat pracy”.

Bloober Team to ekipa z doświadczeniem

Bloober Team ma pewne doświadczenie w produkcji horrorów na licencji – nie tak dawno światło dzienne ujrzała przecież gra Blair Witch. W dodatku kilka miesięcy temu przedstawiciele studia zapowiadali, że pracują nad grą bazującą na istniejącej marce. Co ty na to?

Przypomnijmy na koniec, że aktualnie serię zamyka Silent Hill: Downpour stworzony przez czeskie studio Vatra Games i wydany w 2012 roku na PS3 i Xbox 360:

Źródło: Bloober Team, Push Square, Video Games Chronicle