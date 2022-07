The One – pod tą nazwą kryje się telewizor, który ma mieć wszystko, czego potrzeba do komfortowego odbioru treści, a równocześnie nie pozbawi cię brutalnie wszystkich oszczędności. To następca serii Performance, od kilku już lat chwalonej za uniwersalność.

Philips The One to telewizor uniwersalny

Tegoroczny Philips The One to telewizor oznaczony jako PUS8807 i jego bliźniak: PUS8857. Oferuje panel LCD o częstotliwości odświeżania 120 Hz i obsługuje HDR we wszystkich popularnych formatach (na czele z Dolby Vision i HDR10+). Za sprawą procesora P5 możesz liczyć na optymalizację szczegółowości czy kontrastu, a same kolory wylewają się także poza ekran – jest tak dzięki trójstronnemu systemowi Ambilight.

Pod względem funkcjonalności możesz liczyć na wygodne przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami, intuicyjne sterowanie oraz dostęp do wszystkich popularnych aplikacji. Bazą jest tutaj bowiem Android TV w wersji 11. Z myślą o graczach producent postarał się też o porty HDMI 2.1 z obsługą dynamicznie dostosowywanego odświeżania (VRR), kompatybilność z FreeSync Premium oraz input lag na poziomie 11 ms.

Głośniki są tu wprawdzie dość standardowe – to 20-watowy system stereo. Obsługiwany jest jednak format Dolby Atmos, więc w razie czego można zaszaleć. Dopełnieniem całości jest natomiast atrakcyjna, minimalistyczna konstrukcja w srebrnym kolorze. Wypada dodać w tym miejscu, że w modelach od 43 do 65 cali ekran spoczywa na zakrzywionej podstawce, a w większych – na parze nóżek.

Ile kosztuje Philips The One? Ceny od 3499 zł

43-calowy Philips The One 2022 – 3499 zł (43PUS8807 / 43PUS8857)

(43PUS8807 / 43PUS8857) 50-calowy Philips The One 2022 – 3999 zł (50PUS8807 / 50PUS8857)

(50PUS8807 / 50PUS8857) 55-calowy Philips The One 2022 – 4299 zł (55PUS8807 / 55PUS8857)

(55PUS8807 / 55PUS8857) 65-calowy Philips The One 2022 – 5499 zł (65PUS8807 / 65PUS8857)

(65PUS8807 / 65PUS8857) 75-calowy Philips The One 2022 – 7999 zł (75PUS8807 / 75PUS8857)

(75PUS8807 / 75PUS8857) 86-calowy Philips The One 2022 – 12 999 zł (86PUS8807 / 86PUS8857)

Modele oznaczone jako 8807 i 8857 różnią się między sobą jedynie kolorem pilota w zestawie. Ten pierwszy ma srebrny, drugi zaś czarny.

Źródło: TP Vision