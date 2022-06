Oto oficjalny telewizor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze. Czym Hisense U7 zasłużył sobie na taki tytuł? Cóż, jesteśmy zapewniani, że pozwoli poczuć stadionową atmosferę wewnątrz swoich czterech ścian.

Hisense ULED TV U7 to oficjalny telewizor FIFA Wolrd Cup 2022

Hisense U7 ma oferować wszystko, czego potrzeba, by czerpać maksymalną przyjemność z oglądania meczów podczas mistrzostw FIFA World Cup 2022 w domu. Rozdzielczość 4K sprawi, że nie umknie nam żaden szczegół, odświeżanie 120 Hz zapewni właściwą ostrość obrazu w ruchu, technologia Quantom Dot zagwarantuje prawdziwie zieloną trawę i żywa oprawę, a HDR i wielostrefowe lokalne wygaszanie zadba o odpowiedni kontrast. Dopełnieniem całości jest specjalny tryb sportowy, który „analizuje dynamikę i za pomocą algorytmów dostosowuje obraz do poruszających się obiektów”, jak czytamy w zapowiedzi.

Telewizor Hisense U7 to także dostosowywanie obrazu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu, skalowanie do 4K, filtr redukujący szumy, dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos, komplet tunerów telewizyjnych, wszystkie podstawowe złącza i autorski system Smart TV.

Hisense U7 dostępny jest w dwóch wariantach rozmiarowych: 55-calowy model 55U7HQ kosztuje 4099 zł, a 65-calowy model 65U7HQ – 5199 zł.

Nowe telewizory Hisense w Polsce – jest ich więcej

Na tegoroczną ofertę telewizorów Hisense w Polsce złoży się zdecydowanie więcej telewizorów: to modele wykorzystujące technologię QLED serii E7 (o przekątnych 43-65 cali), telewizory OLED serii A85 (55-65 cali) i A9 (65 cali), urządzenia z podświetleniem Mini LED serii U8 (55-65 cali) oraz najnowszy Laser TV serii L9 (100 cali). Ten ostatni to wyjątkowe połączenie krótkoogniskowego projektora z ekranem.

