Phoenix Ghost - tajemniczy dron wojskowy dla Ukraińców

Ponad 121 taktycznych bezzałogowych systemów latających Phoenix Ghost zagrozi już wkrótce rosyjskim żołnierzom atakującym Dombas. To tanie, jednorazowe drony kamikaze, których możliwości zostaną przetestowane na Ukrainie.

Najpierw Pentagon wypuścił szczegóły o najnowszej transzy pomocy w sprzęcie wojskowych dla Ukraińców (21 kwietnia). Potem rozpętała się burza, Na liście jest ponad 121 taktycznych bezzałogowych systemów latających Phoenix Ghost, o których wcześniej publicznie nie mówiono.

Drony zostały zamówione przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, a wyprodukowane przez kalifornijską firmę AEVEX Aerospace. Pierwszy raz zostaną użyte na polu walki na Ukrainie. Tyle wiadomo, bo wojskowi nie udzielają informacji o parametrach technicznych Ducha Feniksa. Nie pokazali również zdjęć bezzałogowca. Wody w usta nabrał też.

Początkowo amerykańscy dziennikarze dostali informacje, że Duch Feniksa został specjalnie zaprojektowany dla Ukraińców. Służby prasowe Pentagonu szybko zdementowały tą informację - twierdzą, że prace nad bezzałogowcem trwały jeszcze przed inwazją rosyjską rozpoczętą 24 lutego.

Phoenix Ghost - jednorazowy dron bojowy

Wszystko wskazuje na to, że Phoenix Ghost to model amunicji krążącej, zwanej też dronami kamikaze lub dronami samobójczymi. Możne je najprawdopodobniej porównać do dobrze znanych bezzałogowców Switchblade, które również zasilą ukraińskie oddziały walczące z Rosjanami.

Amunicja krążąca jest jednym z najgroźniejszych nowych rodzajów uzbrojenia. Po wystrzeleniu przez operatora drony mogą krążyć nad polem walki i razić wybrane cele (oraz w dowolnym momencie je zmieniać) lub działać autonomicznie (samodzielnie wybierać cele w oparciu o algorytm uczenia maszynowego).

Drony kamikaze są stosunkowo tanie, skuteczne i łatwe w obsłudze. Niektóre modele - np. Switchblade 300 - operator może przenieść w plecaku i wystrzelić z ręcznej wyrzutni. Żołnierz nie musi widzieć celu, amunicję naprowadza np. przy użyciu tableta.

Drony Phoenix Ghost znajdą się w pakiecie amerykańskiej pomocy, która zawiera dodatkowo:

72 haubice 155 mm i aż 144 000 pocisków artyleryjskich,

72 pojazdy taktyczne do holowania haubic 155 mm,

sprzęt polowy i części zamienne.

Według Pentagonu, taka ilość sprzętu (wraz z 18 haubicami, których dostawa została ogłoszona w połowie kwietnia) wystarczy aby wyposażyć w systemy artyleryjskie pięć ukraińskich batalionów.

Ukraina otrzymała i jeszcze dostanie sprzęt wojskowy o wartości 4 mld dolarów. Prezydent Joe Biden wystąpi do Kongresu o powiększenie tej puli.

na zdjęciu otwarcia dron Switchblade