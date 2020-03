Gry na konsole Orphan of the Machine to pierwsza gra na Xbox Series X w 4K i 120 fps. Opadu szczęki jednak nie uświadczycie z dnia 2020-03-31

O konsolach nowej generacji nie wiemy jeszcze wszystkiego. Mimo tego zaczynają pojawiać się zapowiedzi gier, które na nich zadebiutują. Póki co w większości nie są one jednak porywające, bo o Orphan of the Machine trzeba powiedzieć dokładnie to samo.