Wreszcie. Chociaż Microsoft od kilku tygodni ujawniał informacje na temat konsoli Xbox Series X to wszystko co najważniejsze trzymał w tajemnicy. Dziś pochwalił się jedną z najważniejszych kwestii. Wiemy, co dokładnie skrywać będzie wnętrze wyczekiwanej platformy.

Specyfikacja Xbox Series X bez tajemnic

Pod koniec zeszłego miesiąca dowiedzieliśmy się, że Xbox Series X zapewni programistom aż 12 TFLOPS wydajności układu graficznego. To informacja mogąca się podobać, ale jednocześnie nie dająca pełnego obrazu konsoli. Ten uzyskaliśmy właśnie dziś. Producent przedstawił bowiem pełną specyfikację Xbox Series X i jednocześnie zapowiedział, iż nadchodzącą platformę definiują trzy główne cechy - moc, szybkość i kompatybilność. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, najważniejsze podzespoły przygotowano w porozumieniu z AMD - ośmiordzeniowy procesor Zen 2 oraz układ graficzny na bazie architektury RDNA 2 o taktowaniu 1825 MHz. Dołożono do tego 16 GB pamięci RAM GDDR6 i dysk NVMe SSD o pojemności 1 TB oraz opcję rozbudowy pamięci o maksymalnie kolejny 1 TB na nośniku zewnętrznym.

„Xbox Series X to największy skok pokoleniowy w zakresie SOC [System on a Chip] i interfejsu API, który wykonaliśmy wspólnie z firmą Microsoft. To naprawdę zaszczyt dla AMD być zaufanym partnerem w tym przedsięwzięciu. Xbox Series X będzie wyznaczać trendy w dziedzinie innowacji technicznych tej generacji konsol i będzie propagować innowacje w całym ekosystemie DirectX w tym i w przyszłym roku.” - Sebastien Nussbaum, Corporate Vice President & Senior Fellow, Semi-Custom Products and Technologies​ w firmie AMD

Tyle w teorii. Zaskoczeni? Jeśli chodzi natomiast o praktykę, Xbox Series X ma pozwalać na rozgrywkę w rozdzielczości 4K przy 60 fps. W niektórych przypadkach można będzie jednak ujrzeć rozgrywkę przy 120 fps.

Ważną rolę będzie odgrywało tutaj kilka dodatkowych technologii, bo nie ograniczono się jedynie do obsługi ray-tracingu. Temat ten poruszaliśmy jednak już we wcześniejszej publikacji.

Wymiary Xbox Series X i wbudowane złącza

Wygląd konsoli Xbox Series X znamy już od pewnego czasu, dokładnie analizowano nawet, dlaczego producent zdecydował się na taki kształt. Dwie kwestie pozostawały jednak owiane tajemnicą. To wymiary oraz wbudowane złącza. I tu wiemy już jednak więcej.

Xbox Series X będzie mierzyć 301 x 151 x 151 mm, można zatem już planować ułożenie konsoli w salonie. Pamiętajcie jednak przy tym, że niezalecane będzie zastawianie otworów wentylacyjnych. A na jakie złącza ostatecznie postawił producent? Wydaje się, że nikt nie będzie zaskoczony.

Pierwsze wideo pokazujące moce Xbox Series X

Doczekaliśmy się też pierwszych materiałów wideo, które pokazują, na co stać nową konsolę. Nie są to jeszcze materiały skupiające się na prezentowaniu nowych gier, ale i tak warto rzucić okiem. Producent pokazał bowiem, na jakie różnice względem obecnej generacji można liczyć pod kątem szybkości wczytywania gier (na przykładzie State of Decay 2) oraz pokazał działanie nowej funkcji Quick Resume.

Obydwa filmiki mogą napawać optymizmem. Przypomnijmy jeszcze, że Quick Resume pozwoli na szybkie przełączanie się pomiędzy wieloma uruchomionymi grami i wznawianie rozgrywki w przerwanym momencie.

Xbox Series X kiedy premiera?

Producent utrzymuje wcześniejsze zapewnienia, że Xbox Series X zadebiutuje w okresie świątecznym tego roku. Miejmy nadzieję, że tak ostatecznie będzie, bo poprzez pandemię koronawirusa wielu producentów będzie musiało weryfikować swoje plany.

Planujecie zakup? Trudno odnosić teraz Xbox Series X do PlayStation 5, ponieważ Sony cały czas milczy.

Źródło: Xbox, Austin Evans

