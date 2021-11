Pierwsza myszka komputerowa została opatentowana 51 lat temu. Wiesz jak wyglądała i kto ją opracował?

Pierwsza myszka komputerowa została opatentowana 51 lat temu

17 listopada 1970 roku Douglas Engelbart otrzymał wiadomość, że firmie, dla której pracował (SRI Labs) przyznano patent na „wskaźnik pozycji X-Y dla systemu wyświetlania” (X-Y Position Indicator For A Display System) – urządzenie, które można nazwać pierwszą myszką komputerową.



Patent na myszkę komputerową Douglasa Engelbarta.

Historia wynalazku Amerykanina sięga roku 1964, jednak dopiero cztery lata później jego prototyp został przedstawiony publicznie. Po kolejnych dwóch latach – jak już wiesz – został on oficjalnie opatentowany, a znów musiała minąć ponad dekada, by trafił do użytkowników. W zmodyfikowanej wersji został mianowicie dołączony do zestawu komputerowego Xerox 8010 Star Information System w 1981 roku.



Myszka Engelbarta w całej okazałości.

Minęły kolejne dwa lata i firma Apple po raz pierwszy połączyła myszkę z komputerem osobistym (Lisa), a zaledwie rok później zaczęła zyskiwać olbrzymią popularność, za sprawą Macintosha i kompatybilności w MS-DOS zapewnionej przez Microsoft. W tak zwanym międzyczasie swoje pierwsze myszki opracowały także firmy Xerox i Logitech.



Oto Logitech P4 – jedna z pierwszych komercyjnych myszek komputerowych (zaprezentowana w 1982 roku).

Myszka Engelbarta nie przypominała tych dzisiejszych

Oczywiście myszka Douglasa Engelbarta nie przypominała zbytnio gryzoni, jakie dzisiaj lądują na naszych biurkach. Było to wykonane z drewna urządzenie, które można było przesuwać w dwóch osiach, aby przesuwać kursor na ekranie w pionie i poziomie.



Tak wyglądała pierwsza myszka od spodu (widać dwa kółka).

Douglas Engelbart, który też spopularyzował określenie „myszka” (choć nie on jest jego pomysłodawcą), zmarł 4 lipca 2013 roku w wieku 88 lat. Steve Wozniak z Apple nazywał go swoim bogiem, twierdząc, że „wszystko, co mamy w komputerze, można odnieść do jego wyobraźni” – prawdą jest bowiem, że to urządzenie nie jest jego jedynym wielkim dziełem. Pracował nad ARPANET-em, koncepcją cyfrowej współpracy i rozmaitymi interfejsami.



Douglas Engelbart

Pierwsza myszka? Jest jeszcze jednak kandydatka do tego tytułu

To, czy wynalazek Engelbarta faktycznie był pierwszą myszką komputerową, pozostaje obiektem sporów, choć większość skłania się raczej do tej wersji. Niektórzy jednak rezerwują to miano dla urządzenia o nazwie Rollkugelsteuerung, które w 1968 roku zostało zaprezentowane w broszurze handlowej firmy AEG-Telefunken. Lata, w jakich było rozwijane, sugerują, że powstawało równolegle. Na pewno nie jest plagiatem, szczególnie że bazuje na nieco innej koncepcji.



A to już Rollkugelsteuerung.

Podczas gdy myszka Engelbarta wykorzystywała dwa kółka do poruszania kursorem, niemiecki wynalazek miał kulkę i dwa mechaniczne przetworniki położenia obrotowego, dzięki czemu możliwe były swobodne ruchy w dowolnym kierunku. Całość ważyła prawie pół kilograma i miała jeden, centralny przycisk.

Podstawą dla Rollkugelsteuerung był trackball – urządzenie wskazujące, którego historia sięga jeszcze lat 40. XX wieku. (Choć to spore uproszczenie) odwrócono je i uzyskano zadowalający efekt. To, co dziś nazywamy myszką, ma w sobie coś z obu tych wynalazków, choć bazuje już rzecz jasna na zupełnie innej technologii.

Kolejne rewolucje...

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kto wprowadził kółko przewijania do myszki komputerowej. Wiele tego typu projektów było rozwijanych równocześnie. Najstarszym przykładem tego typu koncepcji jest Mighty Mouse – prototyp, będący owocem współpracy NTT i ETH Zurich. Pierwszym gryzoniem ze scrollem dostępnym w sprzedaży był natomiast Genius EasyScroll tajwańskiego KYE Systems – jego premiera odbyła się w 1995 roku.

Z kolei pierwszą współczesną myszką z sensorem optycznym była Microsoft IntelliMouse Explorer z 1999 roku (choć za technologię odpowiadał Hewlett-Packard), a gryzonia z sensorem laserowym w 2004 roku wprowadził na rynek nie kto inny jak Logitech. Były to niewątpliwie rewolucje.

Źródło: This Day in Tech History, Britannica, SRI Labs, Logitech, Wikimedia, informacja własna