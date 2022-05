Czy tania myszka może być dobra? Oczywiście, że tak! W zestawieniu przedstawiamy pięć gryzoni, które kosztują mniej niż 100 złotych, a pozytywnie zaskakują ergonomią i precyzją. Są tu modele bezprzewodowe i z „ogonkiem”, do domu, do biura oraz dla graczy.

Prawda jest taka, że dobre myszki da się kupić w każdym budżecie i tym zestawieniem staramy się to udowodnić. Choć 100 złotych to niewiele na zakup takiego urządzenia, to gdy jest się w stanie poświęcić wodotryski, można na biurku postawić sprzęt, który zagwarantuje pełen komfort użytkowania i sprawi, że chwile spędzone przed ekranem monitora będą jeszcze przyjemniejsze.Zobacz też nasze zestawienie, w którym prezentujemy jedynie myszki bezprzewodowe.

Jaka myszka do 100 zł?

Na co trzeba zwracać uwagę przy wyborze myszki do 100 złotych? Po pierwsze: na jakość wykonania. Wykorzystane materiały powinny być trwałe, a same elementy – odpowiednio spasowane, by nic nie trzeszczało. Drugim ważnym elementem jest sensor: nie musi oferować niesamowicie dużej czułości – dobre 1000 DPI powinno być wystarczające w codziennych zastosowaniach. Istotne jest to, by zapewniał odpowiednią precyzję, niezależnie od tego czy korzysta się z podkładki, czy nie.

Ważny jest również typ komunikacji. O ile w przypadku komputerów stacjonarnych i korzystania z gryzonia wyłącznie na blacie biurka, nie ma to większego znaczenia, to już nawet tania myszka do laptopa powinna być bezprzewodowa – wszak w takim przypadku priorytetem powinna być mobilność. Oczywiście wtedy dochodzi jeszcze jeden czynnik, którego nie można lekceważyć, mianowicie: czas pracy jednym na komplecie baterii – dziś na szczęście bez trudu można znaleźć modele o żywotności baterii sięgającej, a nawet przekraczającej 12 miesięcy.

Jeżeli chcemy, by była wykonana z dobrych materiałów i optymalnie wyprofilowana dla prawej lub lewej dłoni, musimy być gotowi na kompromisy. Dobra i tania myszka nie będzie mieć dodatkowych przycisków, podpórek pod palce czy podświetlenia. Można sobie jednak zadać pytanie, czy potrzeba tych elementów podczas codziennej pracy z komputerem, a odpowiedź prawie na pewno będzie brzmieć „nie”.

Trzeba też podkreślić, że w tej kategorii cenowej nie koncentrujemy się na peryferiach dla graczy, choć i dla nich znalazła się jedna propozycja. Myszka dla graczy powinna charakteryzować się dużo większą czułościa niż urządzenia przeznaczone do domu czy do biura. Większość modeli ma także możliwość regulacji czułości. Dobrze jest także jeśli producent zapewniał oprogramowanie umożliwiające konfigurację poszczególnych przycisków. Dobra myszka gamingowa powinna mieć ich co najmniej 6.

Tworząc to zestawienie kierowaliśmy się dokładnie tymi samymi radami, o których mogliście przeczytać we wstępie. Zatem jaką myszkę do 100 złotych wybrać, by potem nie żałować? Oto nasze propozycje.

Jaka myszka do 100 zł w 2022 roku? Polecane modele:

Logitech M100 – tania myszka uniwersalna Ocena benchmark.pl









4/5 Zestawienie otwiera klasyka gatunku. Przewodowa myszka marki Logitech, która zdominowała nasz ranking. Model M100 nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale za niecałe 50 złotych otrzymujemy bardzo przyzwoicie wykonaną mysz z trzema przyciskami i rolką do przewijania. Za tą cenę trudno znaleźć coś bardziej solidnego i niezawodnego. Myszkę podłącza się do komputera za pomocą przewodu USB o długości 1,8 metra, więc jest zawsze gotowa do pracy i nie trzeba martwić się o to, że bateria się wyczerpie. M100 sprawdzi się zarówno wśród użytkowników leworęcznych jak i praworęcznych. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność przewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

Warte uwagi alternatywy:

Logitech M185 - tania bezprzewodowa myszka do biura i pracy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Opisywany wyżej model M100 to jedna z najbardziej popularnych myszek z przewodem. Jej odpowiednikiem w świecie bezprzewodowych gryzoni jest właśnie M185. Aby połączyć ją z komputerem trzeba skorzystać z niewielkich rozmiarów odbiornika USB, który zapewnia nawet kilkumetrowy zasięg. Dzięki temu z myszki korzystać można na przykład podczas prezentacji, gdy stoi się w pewnej odległości od komputera. Do zasilania urządzenia służy jedna bateria AA, czyli popularny „paluszek”, który wystarcza na około rok pracy. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

Warte uwagi alternatywy:

Logitech Pebble M350 - tania myszka mobilna do laptopa Ocena benchmark.pl









4,2/5 Kolejna w naszym rankingu mysz firmy Logitech. Osobiście od wielu lat korzystam z myszek tej marki i jeszcze nigdy się nie zawiodłem. Pebble M350, podobnie jak opisane wyżej propozycje, charakteryzuje się bardzo solidnym wykonaniem. Ma płaski kształt, dlatego świetnie sprawdzi się jako myszka do laptopa, ponieważ podczas transportu nie zajmuje dużo miejsca. Co więcej, podczas klikania czy przewijania za pomocą kółka jest bardzo cicha, a do połączenia z komputerem wykorzystać można odbiornik USB 2,4 GHZ lub technologię Bluetooth. Czas pracy na jednej baterii AA to ponad rok. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1000 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

Warte uwagi alternatywy:

HP Z3700 - niedroga myszka do laptopa

- niedroga myszka do laptopa Acer Vero - tania, płaska myszka

Logitech G102 LIGHTSYNC – tania myszka gamingowa Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jedna z najtańszych, godnych polecenia myszek gamingowych. Na uwagę zasługuje funkcja regulacji czułości w zakresie od 200 do 8000 DPI, co z pewnością przyda się graczom. Co więcej, mysz posiada 6 przycisków, których działanie można personalizować i dostosować do poszczególnych gier. Warto także zwrócić uwagę na podświetlenie Lightsync, dzięki któremu mysz może świecić na 16,8 miliona kolorów. Dzięki aplikacji Logitech G HUB zaprogramować można 5 ulubionych ustawień myszy. G102 to myszka dla osób praworęcznych, a do komputera podłącza się ją za pomocą przewodu USB o długości 2,1 metra. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 200-8000 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność przewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Warte uwagi alternatywy:

Dream Machines DM2 Comfy S - niedroga myszka do gier

- niedroga myszka do gier A4Tech Bloody Gaming A90 - myszka gamingowa do 100 zł

Trust Verto – tania myszka ergonomiczna Ocena benchmark.pl









4/5 Jedyna w naszym zestawieniu pionowa mysz ergonomiczna dla osób praworęcznych. Tego typu urządzenia przeznaczone są dla tych, którzy muszą długo pracować przy komputerze i/ lub mają objawy zespołu cieśni nadgarstka. Dzięki ergonomicznej konstrukcji nadgarstek pozostaje w neutralnej pozycji, która nie powoduje skurczu mięśni. Verto daje możliwość ustawienia 3 poziomów czułości, a do komputera podłącza się ją za pomocą małego odbiornika USB. Myszka zasilana jest dwoma bateriami AA, które zapewniają około 5 miesięcy pracy. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 1600 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Warte uwagi alternatywy:

TRACER Flipper RF - tania myszka pionowa

- tania myszka pionowa HAMA EMW-500 - niedroga myszka ergonomiczna

Najlepsza myszka do 100 zł

Najbardziej uniwersalna propozycja to myszka Logitech M185. Ma niewielkie rozmiary, więc sprawdzi się jako mysz do laptopa, ale jednocześnie jest na tyle duża, że wygodnie korzystać można z niej przez dłuższy czas. Z komputerem łączy się bezprzewodowo, więc nie trzeba martwić sie o to, że przewód będzie przeszkadzać podczas pracy. Na uwagę zasługuje także bardzo długi czas pracy na baterii.