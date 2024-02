Ranking myszek bezprzewodowych to miejsce, w którym znajdziesz polecane myszki Bluetooth oraz takie, które łączą się z komputerem w paśmie 2,4 GHz. Przedstawiamy tu najlepsze myszki do pracy i zabawy, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Jaką myszkę bezprzewodową wybrać w 2024 roku? Oczywiście odpowiedzi na tak zadane pytanie mogłoby być wiele. I mogłyby być różne. W tym rankingu postaraliśmy się zmieścić urządzenia z różnych kategorii cenowych i o różnej charakterystyce. Wszystko po to, by polecić najlepsze myszki bezprzewodowe do pracy, nauki, zabawy i relaksu.

Jaka myszka bezprzewodowa? Ranking 2024:

Najlepsze myszki do 100 zł znajdziesz w podlinkowanym zestawieniu. W tym rankingu natomiast przedstawiamy bardzo dobre myszki bezprzewodowe, za które zapłacisz od 100 do 500 zł. Polecamy tu mobilne oraz biurowe modele, a więc urządzenia, które zostały zaprojektowane pod kątem podróży albo efektywnej pracy. Jeśli zaś interesują cię raczej gryzonie gamingowe, to nie czekaj, tylko sprawdź polecane myszki dla graczy – część z nich oferuje łączność bez „kabla”.

Co oferują najlepsze myszki bezprzewodowe?

Liczba modeli na rynku jest przeogromna, dlatego każdy mógłby wytypować inne kandydatki do tytułu najlepszej myszki bezprzewodowej. Nasze zestawienie tworzyliśmy pod kątem opłacalności, a więc jak największych możliwości w jak najlepszej cenie. Za priorytety uznaliśmy precyzyjny sensor, który dobrze działa na powierzchniach różnego typu, dobrą jakość wykonania i ergonomiczną konstrukcję, niezawodne połączenie z komputerem i wreszcie: długi czas pracy.

Zacznijmy od końca. Jeśli chodzi o czas pracy, to trzeba wiedzieć, że dostępne są dwa rozwiązania: z baterią typu paluszek (i tutaj należy oczekiwać co najmniej kilku miesięcy działania) oraz z akumulatorem (który przeważnie pozwala na krótsze działanie, ale za to można go ładować). Z kolei do ergonomii producenci podchodzą różnie: dlatego oprócz klasycznych gryzoni do naszego rankingu wpuściliśmy też trackballa czy myszkę pionową. W kwestii sensorów postawiliśmy zaś na laserowe i optyczne czujniki o czułości nie mniejszej niż 1000 DPI (a w najlepszych modelach wynoszącej nawet 8000 DPI). Do rzeczy…

Ranking myszek bezprzewodowych

Na wstępie jeszcze jedno wyjaśnienie. Tak duża liczba modeli firmy Logitech w zestawieniu (5 na 7) może być dla ciebie zastanawiajaca. Fakty są jednak takie, że obecnie szwajcarski producent jest niemalże monopolistą w sektorze bezprzewodowych myszek biurowych i uniwersalnych. Konkurencyjne marki albo zamykają się w niższych kategoriach cenowych (do 100 zł), albo też oferują droższe modele, ale nastawione przede wszystkim na zastosowania gamingowe. Przez długi czas poważnym rywalem dla Logitecha był Microsoft, ale wycofał się on z produkcji urządzeń peryferyjnych (możliwe, że już niebawem ulegnie to zmianie - mówi się bowiem o jego powrocie, ale to czas pokaże).

HP Envy 500 – wygodna i precyzyjna myszka bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,6/5 Nasze zestawienie otwiera niepozorna myszka HP Envy 500, która może i nie należy do najtańszych, ale też daleko jej do najdroższych gryzoni bezprzewodowych. Ma solidną, a przy tym stylową konstrukcję, która – co najważniejsze – świetnie leży w dłoni o przeciętnej wielkości. Rdzeń powstał z aluminium, a boki mają gumowe nakładki. Dodatkowym plusem jest akumulator (zamiast „paluszka”), który w dodatku ładowania wymaga mniej więcej raz na trzy miesiące. Sercem myszki jest zaś sensor laserowy o czułości 1600 dpi, który bez trudu radzi sobie na najróżniejszych powierzchniach. Najważniejsze cechy: Typ myszki laserowa

Rozdzielczość myszki 1600 dpi

Liczba przycisków 3

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa

Profil myszki dla lewo i praworęcznych

Logitech Signature M650 – dobra myszka Bluetooth bez adaptera Ocena benchmark.pl









4,6/5 Logitech Signature M650 to myszka kierowana do nieco bardziej wymagających użytkowników, posiadających też nieco większe dłonie (do wyboru są modele w rozmiarze M oraz L). To myszka przypominająca urządzenia spod znaku MX Anywhere (o których jeszcze wspomnimy w tym rankingu) i w zasadzie będąca czymś na wzór ich uboższej siostry. Ma nieco niższą czułość, opiera się na paluszkach (a nie akumulatorze) i obsługuje tylko jedno urządzenie naraz (a nie kilka). Wciąż jednak oferuje bardzo wysoką jakość, będąc przy tym wygodną i niezawodną myszką do pracy, jak i rozrywki. Spośród ciekawszych cech warto wspomnieć, że ma dwa dodatkowe przyciski z boku oraz które można sobie zaprogramować oraz kółko przewijania z dwoma trybami działania (szybkim lub precyzyjnym). Wykorzystuje łączność Bluetooth, ale w razie czego można też skorzystać z adaptera USB. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 2000 dpi

Liczba przycisków 5

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, odbiornik USB

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech Lift – dobra pionowa myszka bezprzewodowa Ocena benchmark.pl









4,3/5 Kolejną interesującą propozycją z oferty tego producenta jest Logitech Lift. To tzw. myszka pionowa (wertykalna), a więc taka, której konstrukcja umożliwia zachowanie bardziej naturalnego położenia nadgarstka i przedramienia. Pozytywnie wpływa to na komfort i ergonomię w miejscu pracy czy zabawy. Na wygodę pozytywnie wpływa także dwuletnia praca na baterii, niemal do zera eliminująca konieczność zaprzątania sobie tym myśli. Do tego urządzenie ma miękki uchwyt z gumy, dwa dodatkowe przyciski (którym można przypisać jedną z wielu różnych funkcji) oraz dwufunkcyjne kółko przewijania. Podobnie jak wcześniej wymieniony model, tak i Lift oferuje dwie opcje łączności bezprzewodowej: Bluetooth i USB. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 4000 dpi

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, USB

Logitech MX Ergo – ergonomiczna myszka z trackballem Ocena benchmark.pl









4,8/5 Duży nacisk na ergonomię szwajcarski producent położył także podczas projektowania myszki Logitech MX Ergo. Nie jest to typowa myszka pionowa, ale ma konstrukcję, która jest nieco przechylona do pionu – właśnie dla zdrowia i wygody. Jej najbardziej charakterystycznym elementem jest jednak kulka umieszczona pod kciukiem. W rzeczywistości bowiem mówimy tu o tzw. trackballu, a więc urządzeniu, które zamiast standardowego sensora wykorzystuje do sterowania kursorem właśnie tę kulkę. Oprócz tego model oddaje do dyspozycji użytkownika dodatkowe przyciski i czterokierunkową rolkę przewijania. Cechuje się także 4-miesięcznym czasem pracy na jednym ładowaniu oraz możliwością połączenia z dwoma komputerami (i wygodnym przełączaniem się między nimi). Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 250-2000 dpi

Liczba przycisków 8

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Razer Pro Click Mini – myszka stworzona z myślą o produktywności Ocena benchmark.pl









4,6/5 Choć ten producent słynie raczej ze sprzętu dla graczy, to od pewnego czasu rozwija także rodzinę „Pro” nastawioną na produktywność w pracy i codziennych zadaniach. Jednym z godnych polecenia przedstawicieli tej serii jest Razer Pro Click Mini – bezprzewodowa myszka, która kosztuje nieco więcej pieniędzy, ale zdecydowanie jest ich warta. Sercem urządzenia jest niezwykle precyzyjny sensor optyczny o czułości 12 000 DPI. Mamy tu też dodatkowe przyciski i czterokierunkową rolkę przewijania, która może działać w dwóch trybach (precyzyjnym i szybkim). Do tego główne przyciski charakteryzują się żywotnością na poziomie 15 mln kliknięć i bardzo cichym działaniem. Wreszcie, jak na sprzęt tej klasy przystało, możesz też liczyć na dwie technologie łączności: Bluetooth i radiową. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 12000 dpi

Liczba przycisków 7

Łączność Bluetooth, bezprzewodowa, odbiornik USB

Profil myszki dla praworęcznych

Logitech MX Anywhere 3S – najlepsza myszka do pracy w podróży Ocena benchmark.pl









4,6/5 Logitech MX Anywhere 3S zapewnia wygodne warunki do pracy i relaksu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz (nazwa wszak nie wzięła się znikąd). Wyśmienity sensor 8000 DPI, łączność 2,4 GHz i Bluetooth oraz waga poniżej 100 g to niektóre z jej atutów. Z kolei stalowy scroll z technologią MagSpeed umożliwia równocześnie przewijanie precyzyjne (piksel po pikselu), jak i szybkie (do 1000 wierszy na sekundę). Jest przy tym bezgłośny – zupełnie jak przyciski główne i te z boku. Skoro już jesteśmy na boku, to nie można nie wspomnieć o silikonowych wstawkach zapewniających pewny, a zarazem przyjemny chwyt. Na deser: akumulator wystarcza na 70 dni działania, a gdyby nagle zabrakło energii, to wystarczy podłączyć go do prądu na minutkę, by wydłużyć czas o kolejne 3 godziny. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 8000 dpi

Liczba przycisków 6

Łączność bezprzewodowa

Logitech MX Master 3S – najlepsza myszka bezprzewodowa do pracy Ocena benchmark.pl









4,8/5 No i wreszcie: ona. Jasne, kosztuje niemało, a to może stanowić pewien problem. Logitech MX Master 3S jest jednak aktualnie najlepszą myszką bezprzewodową do pracy. Ergonomia stoi tu na najwyższym poziomie, dzięki czemu wykonywanie najrozmaitszych zadań przed komputerem staje się czystą przyjemnością. Mamy tu wyśmienity sensor pracujący w rozdzielczości nawet do 8000 DPI i radzący sobie nawet z działaniem na szkle. Mamy też podpórkę pod kciuk, kilka dodatkowych przycisków i drugą rolkę przewijania. Mamy wreszcie ciche przyciski oraz dwie opcje łączności do wyboru: Bluetooth i z odbiornikiem USB. Jakość wykonania? Doskonała. Ergonomia: nienaganna. Krótko mówiąc: klasa mistrzowska. Najważniejsze cechy: Typ myszki optyczna

Rozdzielczość myszki 200-8000 dpi

Liczba przycisków 7

Łączność bezprzewodowa

Profil myszki dla praworęcznych

Wierzymy, że udało ci się znaleźć tu myszkę dla siebie. Jeśli jednak jest inaczej, to zapraszamy do sekcji komentarzy. Nasi redaktorzy i czytelnicy na pewno pomogą ci w odnalezieniu tego, czego szukasz.

