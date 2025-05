Dobra wiadomość o grze Kingdom Come: Deliverance 2. Padła ważna data

To już niebawem. Gracze Kingdom Come: Deliverance 2 dostaną pierwszy z trzech zaplanowanych dodatków. Poznaliśmy datę premiery DLC.

Kingdom Come: Deliverance 2 to popularna gra RPG. Graczy przyciąga otwarty świat i realizm historyczny. Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy na rynek trafi pierwszy dodatek, na który czekali gracze. Nie musisz być cierpliwy - premiera tuż, tuż.

Kingdom Come: Deliverance 2

To już druga odsłona cenionej gry stworzonej przez Warhorse Studios. Akcja toczy się w średniowiecznych Czechach (ok. XV w.). Trwają wewnętrzne walki o władzę, a główny bohater Henry (czyli: Henryk ze Skalicy) zostaje zamieszany w konflikt między królestwem a szlachtą.

Druga część gry kładzie duży nacisk na wybory moralne i ich konsekwencje. Możemy więc liczyć na jeszcze więcej emocji niż w pierwszej odsłonie popularnego tytułu. Gra jest przy tym dynamiczna, a efekty - filmowe.

Znamy datę premiery dodatku Brushes with Death do gry Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios zaplanowało trzy dodatki do gry Kingdom Come: Deliverance 2. Pierwszy z nich pojawi się już niebawem. Brushes with Death to DLC, który początkowo miał się pojawić latem 2025 r., trafi jednak do graczy znacznie wcześniej.

Premiera dodatku Kingdom Come: Deliverance 2: Brushes with Death została zaplanowana na 15 maja 2025 r.

Gracze dostaną zupełnie nową linię fabularną, tam poznajemy bliżej Voyta - tajemniczego artystę. Jednocześnie z dodatkiem Brushes with Death gracze dostaną sporą aktualizację (1.3), poprawiającą błędy i dodającą nową misję. Wewnątrz rozgrywki znajdziemy też mini-gry: wyścigi konne i łucznictwo. Pozwoli to wydłużyć rozgrywkę, choć już teraz przejście gry zajmuje sporo czasu.

Nie znamy planowanej daty premiery kolejnych DLC do Kingdom Come: Deliverance 2, ale wiemy, jak będą się nazywały: Legacy of the Forge i Mysteria.

Źródło: Oficjalne konto Warhorse Studios w X.