Ile godzin na Kingdom Come: Deliverance 2? Oficjalna informacja

Kingdom Come: Deliverance 2 to z pewnością jedna z najważniejszych premier 2025 r. Już wiemy, że druga część przygód Henryka będzie ogromnym tytułem. Twórcy oszacowali, ile czasu potrzeba na ukończenie gry.

Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje już niebawem. Pierwsza część przygód Henryka ze Skalicy była grą długą, szczególnie jak na pierwszą produkcję studia Warhorse. Według statystyk z serwisu howlongtobeat.com, przejście głównego wątku zajmowało graczom ponad 41 godzin. Uwzględniając aktywności poboczne na przejście Kingdom Come: Deliverance trzeba było poświęcić ponad 80 godzin. Zaś do poznania wszystkich aspektów gry trzeba poświęcić ponad 130 godzin.

Sequel będzie grą większą. Wiemy nawet, o ile. Serwis gamestar.de zapytał przedstawicieli studia Warhorse o to, ile czasu trzeba na ukończenie gry. Fani długich, rozbudowanych RPG mogą spać spokojnie – będzie co robić.

Ile czasu potrzeba, by przejść Kingdom Come: Deliverance 2?

Średnio ukończenie gry ma zająć graczom między 80 a 100 godzin. Wszystko będzie zależeć od wybranego poziomu trudności, umiejętności gracza, znajomości mapy oraz zaangażowania w aktywności poboczne.

Starając się przejść grę możliwie szybko, czyli skupiając się tylko na wątku głównym, trzeba poświęcić ok. 50-60 godzin. Jeśli zaś chodzi o wypełnienie wszystkich aktywności, trzeba będzie poświęcić co najmniej 120 godzin.

Zestawiając ze sobą dane na temat pierwszej i drugiej odsłony gry, możemy dojść do wniosku, że wątek główny będzie o ok. 50 proc. dłuższy, niż ma to miejsce w Kingdom Come: Deliverance. Jeśli Warhorse mówi prawdę, statystyczny gracz będzie mógł naprawdę długo bawić się w Kingdom Come: Deliverance 2.