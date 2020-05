Firma Looking Glass Factory wprowadziła na rynek coś, co nazywa pierwszym na świecie holograficznym wyświetlaczem 8K. Wykorzystuje on nowoczesną technologię pola świetlnego, aby tworzyć obrazy przestrzenne.

Holograficzny wyświetlacz 8K Immersive Display, czyli sci-fi staje się rzeczywistością

„Science fiction staje się rzeczywistością” – czytamy na stronie firmy Looking Glass. To stwierdzenie służy promocji wyświetlacza Immersive Display, który oferuje rozdzielczość 8K, odświeżanie 60 Hz i kolorowe, „prawdziwe 3D” – chodzi nie tylko o to, że obiekty są przestrzenne, ale też o to, że naturalnie reagują na zmianę położenia.

Holograficzny wyświetlacz wykorzystuje 45-elementowy system pola świetlnego, dzięki któremu jest w stanie zapewnić efekt 3D. Ci, którzy mieli okazję zobaczyć go w akcji, przyznają, że efekt jest tak imponujący jak sugerowałaby to nazwa – naprawdę robi wrażenie, szczególnie że do jego doświadczenia nie trzeba zakładać żadnych okularów ani innych akcesoriów. Większość z nas i tak jednak tego nie doceni, ponieważ…

Wyświetlacz 8K Immersive Display ma konkretne zastosowania

Wyświetlacz 8K Immersive Display firmy Looking Glass nie powstał z myślą o tym, by oglądać na nim filmy albo też grać w gry. Został zaprojektowany, aby odpowiedzieć na potrzeby świata naukowego i inżynierskiego – medycyna, motoryzacja czy architektura to niektóre spośród branż, do których kierowane jest to rozwiązanie. Umożliwia wszak dokładne przyjrzenie się renderom w wysokiej rozdzielczości.

Ile kosztuje Immersive Display? Jeśli musisz pytać, to znaczy, że cię nie stać

I to wcale nie jest nasze głupie gadanie – nawet producent deklarujący gotowość do wysyłania tych urządzeń do klientów, nie podaje ceny na stronie. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że za nieholograficzny telewizor 8K (w 85-calowym wariancie) Samsung życzy sobie 40 tysięcy złotych, to trudno spodziewać się, by za Immersive Display nie trzeba było płacić sześciocyfrowej sumki.

