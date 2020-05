Przez lata do celu kierował nas Jarosław Juszkiewicz – polski lektor Google Maps za pośrednictwem YouTube’a pożegnał się jednak z nami. Powód? Został zastąpiony przez oparty na sztucznej inteligencji syntezator mowy.

Człowiek zastąpiony przez maszynę - w Google Maps pokieruje nas Asystent

Mapy Google już nigdy nie będą takie same. Przez ostatnich 13 lat podczas jazdy (swoim głosem) towarzyszył nam Jarosław Juszkiewicz. Teraz jednak się to zmienia i wskazówki dotyczące dalszej podróży będzie kierował do nas wirtualny lektor – Asystent Google.

Ten sam Asystent, który odpowiada na nasze pytania, zadawane po komendzie „OK, Google”. Zresztą taki właśnie jest cel: nasz smartfon z Androidem ma do nas mówić zawsze tym samym głosem. Innym problemem, który pomaga rozwiązać „sztuczny” lektor, jest podawanie bardziej naturalnych wskazówek, nawiązujących do charakterystycznych punktów na trasie.

Zobacz jak Jarosław Juszkiewicz – polski lektor Google Maps – żegna się z użytkownikami:

Ciekawostką może być, że w zupełnie odwrotnym kierunku poszli twórcy innej aplikacji nawigacyjnej – Yanosik. Ci trzy lata temu zrezygnowali z syntezatora, by zastąpić go ludzkim lektorem. Zresztą właśnie Jarosławem Juszkiewiczem, któremu (korzystając z okazji) życzymy powodzenia w dalszej karierze. Jak sam powiedział w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim, cieszy go, że został zastąpiony przez maszynę (a nie innego człowieka), ponieważ dowartościowuje go to jako lektora.

Mieliście już okazję słuchać wskazówek Asystenta Google podczas jazdy? Jeśli tak, to jakie są wasze wrażenia?

