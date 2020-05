HP Reverb G2 to gogle VR, mogące pochwalić się kilkoma elementami działającymi jak magnes. Premiera dopiero za kilka miesięcy, ale już teraz wiemy, że warto będzie się im przyjrzeć.

Gogle HP Reverb G2. To pierwsza klasa rzeczywistości wirtualnej

HP Reverb G2 zostały zaprezentowane. To świetnie zapowiadające się gogle rzeczywistości wirtualnej, które przynoszą kilka istotnych zmian w porównaniu do modelu pierwszej generacji i są kierowane bardziej do graczy i zwykłych użytkowników niż do profesjonalistów. Tworząc ten swój nowy gadżet, HP połączyło siły z dwoma innymi gigantami z USA: Microsoftem i Valve.

Gogle cechują się tą samą rozdzielczością, takim samym odświeżaniem i takim samym polem widzenia, co (testowane przez nas) HP Reverb pierwszej generacji. Mają jednak nowe obiektywy, więcej kamer śledzących (zapewniających wysoką precyzję), system audio dostarczony przez Valve oraz przeprojektowany kontroler.

Tak prezentuje się specyfikacja gogli HP Reverb G2:

Wyświetlacze: 2 x 2,89", LCD

Rozdzielczość: 2160 x 2160 px na oko

Odświeżanie: 90 Hz

Pole widzenia: 114 stopni

Kamery: 4 jednostki, zapewniające 6 stopni swobody

Soczewki: dostarczone przez Valve

Głośniki: dostarczone przez Valve

Mikrofon: podwójny

Połączenie: 6-metrowy przewód

Rozdzielczość nie została zwiększona i wynosi 2160 x 2160 pikseli na oko, ale też nie było takiej potrzeby, bo to wciąż pierwsza liga i jeden z powodów, dla których warto postawić właśnie na Reverb. Dla porównania HTC Vive Pro, Oculus Quest czy Valve Index – wszystkie oferują 1600 x 1440 pikseli. Dla ścisłości wypada dodać, że miewają za to większą częstotliwość odświeżania i szersze pole widzenia.

Dodatkowe kamery śledzące powinny pozytywnie wpłynąć na precyzję działania tych gogli (z czym w pierwszej generacji były drobne problemy), ale najważniejszą nowinką są jednak mimo wszystko przeprojektowane kontrolery. Przypominają one nieco projekt Oculus Touch z dwoma przyciskami na froncie. Wygodniejsza obsługa to właśnie to, czego spodziewamy się po tej zmianie. Komfort noszenia zaś ma zostać utrzymany i to w zupełności wystarczy.

HP Reverb G2 – jedne gogle VR do grania, pracy i zabawy

HP Reverb G2, tak jak model pierwszej generacji, działają w oparciu o platformę Windows Mixed Reality, promowaną jako coś pomiędzy AR a VR. Umożliwia ona stworzenie sobie wirtualnego środowiska do pracy i zabawy. A gdy chce się pograć, to ma się do dyspozycji pełny katalog SteamVR, z Half-Life: Alyx na czele.

Gogle mają sprawdzić się również wtedy, gdy pracuje się z domu i chce się odizolować od otoczenia, a także przy realizacji najróżniejszych projektów. Innymi słowy: nieważne, czy chcemy się bawić, czy pracować, HP Reverb G2 mają nam mieć co nieco do zaoferowania.

Ile kosztują gogle HP Reverb G2? Cena – tak jak rozdzielczość – się nie zmieniła

Gogle HP Reverb G2 trafią do sprzedaży jesienią i będą kosztować 599 dolarów – tyle samo, co pierwsza generacja w dniu swojej premiery.

Źródło: HP, The Verge, VentureBeat, UploadVR, informacja własna

