Czy gogle PlayStation VR są kompatybilne z PlayStation 5? A czy będzie w ogóle w co grać? Wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat, znajdziesz w tym miejscu.

Jeżeli czekasz na PlayStation VR 2, to… nie czekaj. W najbliższej przyszłości taki zestaw raczej się nie pojawi. Do swojej nowej konsoli PlayStation 5 możesz jednak podłączyć pierwszą generacją PSVR. Co jednak trzeba podkreślić – nie jest to zupełnie bezproblemowe. Okazuje się bowiem, że potrzebujesz przejściówki.

Jak podłączyć PlayStation VR do PS5?

Tak jak zostało to wspomniane – potrzebujesz specjalnej przejściówki. To adapter, dzięki któremu PlayStation Camera z PS4 jest kompatybilna z PS5. Gdy już go masz, to:

podłącz adapter do gniazda USB typu A z tyłu konsoli

i do kamery, korzystając z portu AUX.

Adapter, o którym mowa, możesz zamówić za pośrednictwem oficjalnej strony PlayStation. I wiąże się z tym bardzo dobra wiadomość, mianowicie…

Adapter do PlayStation Camera otrzymasz za darmo

Otwarcie konsoli PlayStation 5 na rzeczywistość wirtualną nie będzie cie kosztować ani złotówki więcej niż miało to miejsce w przypadku PS4. Jeśli masz swój zestaw PlayStation VR, otrzymasz adapter zupełnie za darmo. Jeśli chcesz skorzystać, przygotuj numer seryjny swojego egzemplarza PSVR i wypełnij formularz rejestracyjny.

Czy to miły gest, czy może jednak zwykła uczciwość ze strony Sony? Jakkolwiek by nie było, najważniejsze jest to, że problem został rozwiązany (albo wkrótce zostanie, bo na razie mogą występować trudności podczas zamówienia – do premiery konsoli powinny jednak odejść w zapomnienie).

Gry VR na PS5. Jak to wygląda?

Dzięki wstecznej kompatybilności, w zdecydowaną większość gier VR, jakie powstały z myślą o PS4, zagramy także na PlayStation 5. Jeśli zastanawiasz się, co konkretnie warto sprawdzić, to koniecznie zajrzyj do naszego rankingu najlepszych gier na PlayStation VR.

