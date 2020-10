Specyfikację oraz wygląd PlayStation 5 znamy już od pewnego czasu. Prace nad konsolą trwały od 2015 roku i zanim będziemy mogli oceniać ich efekty w grach możemy rzucić okiem na to, jak wszystko prezentuje się nie tylko z zewnątrz, ale też w środku.

Na przygotowanym przez Sony materiale wideo mamy dwójkę bohaterów. To Yasuhiro Ootori oraz konsola PlayStation 5. Jeden z wyżej postawionych pracowników japońskiego producenta nie tylko przedstawił rozmieszczenie wszystkich portów, ale też krok po kroku rozmontował urządzenie. Możemy przekonać się, że ściągnięcie obudowy (paneli) będzie tu bardzo proste, ale to dopiero początek całej zabawy. Dopiero później pojawia się konieczność wykorzystania narzędzi, a także posiadania odpowiedniej wiedzy. Już teraz padają ostrzeżenia w kierunku przyszłych właścicieli, aby samodzielnie nie próbować powtarzać przedstawionych tutaj czynności.

Poza podzespołami, które nie budzą niczyjego zdziwienia są tutaj kwestie, które wysuwają się przed szereg. Przede wszystkim nie sposób nie zauważyć, że zgodnie z deklaracjami zastosowano rozbudowane chłodzenie, do budowy którego wykorzystano nie tylko radiator, pokaźny dwustronny wentylator, ale również ciekły metal.

Kilka dni temu poruszona została kwestia pojemności dysku SSD, faktycznie do dyspozycji graczy pozostaną tu tylko 664 GB. Nie należy nastawiać się na możliwość jego szybkiej i prostej wymiany. Dołożenie dodatkowej przestrzeni na dane (rzecz jasna głównie na gry) będzie tu jednak możliwe. Sony podeszło do tematu inaczej niż Microsoft, decydując się na zastosowanie slotu umożliwiającego podłączenie drugiego dysku pod PCIe Gen 4.0. Wybór powinien być zatem spory, aczkolwiek zawężony do najszybszych dysków.

This is so sik! #PS5 supports all PCIe Gen 4 M.2 NVMe SSD sizes.



Amazing to see.



We will wait for Sony to confirm which one's now. #PlayHasNoLimits #PlayStation5 pic.twitter.com/lJZoJPXGiL