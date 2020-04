Najlepsze gry na PlayStation VR:

Gry na PS VR prześcigają się w pomysłach, bo gogle do wirtualnej rzeczywistości to wciąż jeden z gadżetów, który, mimo ogromnego potencjału, nie jest wykorzystywany w pełni. Tym niemniej już teraz najlepsze gry na VR robią z niego świetny użytek. Oto piątka takich czempionów!

Najlepsze gry na PS4 VR

Od momentu, kiedy Sony wprowadziło na rynek PlayStation VR - swoje słynne gogle do konsoli PlayStation 4 minęły już cztery lata. I chociaż wielu robiło podejście do tego wynalazku, tylko najlepsze gry VR dały rady wykorzystać jego potencjał… a i tak nie w pełni. Twórcy nieustannie prześcigają się w pomysłach, a to próbując wprowadzić do wirtualnej rzeczywistości RPG-a, a to strzelankę FPS. Koniec końców, okazuje się, że przeniesienie nas do cyfrowego świata wcale nie jest proste, ale kiedy już się uda, efekt może zwalić z nóg.

Teraz zresztą jest chyba najlepsza pora na to, by sięgnąć po najlepsze gry PS VR. Niecodzienne okoliczności zmusiły nas do siedzenia w domach. Robimy więc co możemy, żeby znaleźć trochę przestrzeni dla siebie, odetchnąć od codzienności w czterech ścianach, odsapnąć od rodziny i współlokatorów. Czy w takiej sytuacji może być coś lepszego od wskoczenia do alternatywnej rzeczywistości, zanurzenia się w światy bajkowe, pełne akcji, pozostawiające swobodę wyobraźni i dające niemal nieograniczoną wolność?

I tak jak Nintendo Switch oferuje świetne tytuły familijne, a Xbox One kusi strzelaniną Gears i serią Halo, tak PS4 VR gry najlepsze wprowadza niemal dosłownie do naszych głów. I choćby dlatego postanowiliśmy odświeżyć naszą redakcyjną listę najlepszych gier na PS VR.

Co najważniejsze, znajdziecie na niej zarówno starych znajomych, jak i zupełnie świeżaki. A ponieważ pięć pozycji to zdecydowanie za mało, żeby wyczerpać temat, dokładamy dodatkowe gry na PS VR, w które po prostu trzeba zagrać. A przynajmniej, jeśli po tych pierwszych pięciu wielkich hitach wciąż mało Wam wirtualnej zabawy. Zerknijcie więc, jakie najlepsze gry VR PS4 wybraliśmy dla Was na ten posępny czas samoizolacji!

Najlepsze gry na PlayStation VR:

Astro Bot: Rescue Mission









4,8/5 Ocena benchmark.pl Chyba nikt się nie spodziewał, że pochodzący z serii Playroom robocik Astro stanie się nieomal maskotką PlayStation VR. No ale jak jest się bohaterem gry tak fenomenalnie skrojonej pod wirtualną rzeczy to raczej trudno się temu dziwić. Astro Bot: Rescue Mission to źródło niewyczerpanej radochy z zabawy z PlayStation VR. Pomysłów na ciekawe wykorzystanie tej technologii w grze znajdziecie tu całe mnóstwo – jest i zaglądanie za narożniki i krawędzie, i dmuchanie w mikrofon, i strzelanie prosto z wirtualnego odpowiednika kontrolera DualShock 4. Jest też uderzanie „z główki”, nurkowanie z wodorostami opadającymi na wirtualne „oczy” i świetne walki z bossami. Jak na z pozoru prostą platformówkę Astro Bot: Rescue Mission potężnie zaskakuje. Jeśli więc macie w swoim otoczeniu znajomych, którzy na widok gogli VR kręcą nosami, koniecznie pokażcie im ten tytuł w działaniu. Zachwyty murowane. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa polska kinowa (napisy)

Gatunek gry Zręcznościowe, VR, Platformowe

Wydawca Sony Interactive Entertainment Polska

Producent Sony Interactive Entertainment

Format nośnika BD

Data premiery 3 października 2018 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Moss









4,8/5 Ocena benchmark.pl Pierwszy kontakt z Moss na PlayStation VR jest zawsze taki sami – z ust grającej osoby wyrywa się przeciągłe „Wooow!”. I trudno się temu dziwić patrząc na to jak ten tytuł prezentuje się w wirtualnej rzeczywistości. Najpierw ogromna biblioteka, w której otwieramy przepastną księgę baśni i dosłownie zanurzamy się w jej kartach. Później - cudownie baśniowy świat pełen ciekawych interakcji, które, w ogólnym rozrachunku, mają pomóc naszej urokliwej bohaterce Quill dostać do majaczącego w oddali zamku, by uratować ukochana osobę. Sporo trzeba więc tutaj kombinować, przesuwać platformy, walczyć z przeciwnikami, a nawet w pewien sposób komunikować się z Quill. Niby nic odkrywczego, ale tutaj ogromne znaczenie ma skala całej tej przygody. Naszą bohaterką jest bowiem mała myszka, przez co wszystko co ją otacza, w goglach VR wydaje się ogromne. Ale to właśnie jest tutaj najpiękniejsze – baśń opowiadana w sposób, który pozwala nieomal jej dotknąć, poczuć i przeżywać. Pod tym względem Moss nie ma sobie równych. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Zręcznościowe

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent Polyarc

Data premiery 2018-02-27 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Firewall Zero Hour









4,7/5 Ocena benchmark.pl Ktoś twierdzi, że nie da się stworzyć czegoś podobnego do Rainbow Six: Siege na PlayStation VR? No to chyba przespał nadejście Firewall Zero Hour. Ten nastawiony na rozgrywkę sieciową tytuł zrobił w tym roku spore zamieszanie udowadniając, że i hardcorowi gracze mogą w wirtualnej rzeczywistości znaleźć coś dla siebie. Szybkie, pięciominutowe mecze 4 na 4 graczy potrafią dostarczyć w Firewall Zero Hour niesamowitych wręcz emocji oferując jednocześnie mocno taktyczną rozgrywkę. Tu liczy się zgranie z zespołem. Dobrze też mieć kontroler PlayStation Aim, bo z takim gadżetem wrażenie w uczestniczeniu w akcji oddziału „specjalsów” jest jeszcze większe. Chyba najlepszym podsumowaniem mogą tu słowa jakie padły w naszej recenzji Firewall Zero Hour - „…to bodaj najfajniejsze VR-owe doświadczenie, jakiego dane mi było zaznać”. Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 16

Wersja językowa polska kinowa (napisy), angielska

Gatunek gry Gry akcji, Strzelaniny

Wydawca Sony Interactive Entertainment

Producent First Contact Entertainment

Data premiery 2018-08-28 Zobacz recenzję Pokaż produkt

Paper Beast









4,5/5 Ocena benchmark.pl Macie dosyć zabaw z realnym kotem przy pomocy włóczki czy innej wstążeczki? Paper Beast oferuje doskonałą alternatywę. Eric Chahi, twórca legendarnej i leciwej przygodówki Another World tym razem zabiera nas do cyfrowego odpowiednika Parku Jurajskiego. Dane komputerowe zaczęły żyć własnym życiem i przepoczwarzyły się w bestie. Ale nie byle jakie bestie! Każda z nich to takie surrealistyczne dzieło sztuki, na pograniczu origami i rzeźby. Natomiast w naszych rękach są wszelkie narzędzia do kontrolowania tych dziwacznych istot. Możemy więc wabić je barwnymi przedmiotami, bawić się z nimi, uwiązać na postronku lub tak kształtować teren, by udało im się swobodnie po nim poruszać. Co najlepsze, Paper Beast to nie tylko niesamowity, cyfrowy, żyjący ekosystem, pełen niecodziennych łamigłówek, ale też prawdziwe dzieło sztuki i pokaz tego co potrafią zaoferować nam najlepsze gry VR. Najlepsze i co więcej magiczne, bo Paper Beast z pewnością należy do tych ostatnich. Łączy w sobie czar takich produkcji jak Bound czy Journey z VR-ową technologią. Efekt jest oszałamiający! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Przygodowe, Symulacje, VR

Wydawca Pixel Reef

Producent Pixel Reef

Data premiery 2020-03-24 Pokaż produkt

I Expect You to Die









4,8/5 Ocena benchmark.pl Pamiętacie ten kultowy cytat z jednego z filmów o przygodach Jamesa Bonda? Jak się okazuje, gry PS4 VR mogą czerpać także z takich perełek popkultury. Wokół tej jednej kwestii utkano całą mechanikę tytułu I Expect You to Die. Przed nami więc szereg misji, w których wcielamy się w tajnego agenta. A co to byłby za agent, gdyby nie dreszczyk niebezpieczeństwa. Stąd też w każdej z takich misji, w kulminacyjnym punkcie jakiegoś karkołomnego zlecenia, musimy zmierzyć się z arcyniebezpieczną sytuacją. A to trzeba wydostać się z podwodnej kapsuły ratunkowej, a to rozgryźć intrygę w pociągu pasażerskim , a to znowu poradzić sobie ze śmiercionośnym wirusem. Sama koncepcja jest w zasadzie bardzo prosta, bo nasz bohater wszystko ma na wyciągnięcie ręki, więc nierzadko nie musi nawet ruszać się z fotela (a do tego dysponuje telekinezą, co, jak się domyślacie, często ułatwia sprawę). Za to mechanika poszczególnych zagadek, humor, z jakim je zaprojektowano i świetna, nieco groteskowa, oprawa audiowizualna, sprawia, że w tym tytule można się po prostu zakochać… na zabój! Najważniejsze cechy: Klasyfikacja PEGI 7

Wersja językowa angielska

Gatunek gry Zręcznościowe, Przygodowe, Logiczne, VR

Wydawca Schell Games

Producent Schell Games

Data premiery 2016-12-13 Pokaż produkt

Inne gry PS4 VR, w które też warto zagrać

Pięć tytułów, serio? Tylko tyle? No właśnie, deweloperzy jeden przez drugiego przekrzykują się, który wymyśli lepszą formułę dla gogli wirtualnej rzeczywistości od Sony, a my chcemy zamknąć tę całą kreatywność raptem w pięciu pozycjach? Tak być nie może! Są jeszcze przecież i inne świetne gry na PS VR. I to takie, obok których żaden fan wirtualnej rzeczywistości nie powinien przejść obojętnie.

Dlatego też do naszego redakcyjnego rankingu najlepszych gier VR na PlayStation 4 dorzucamy garść kolejnych, znakomitych tytułów, przy których z pewnością będziecie dobrze się bawić. Zwłaszcza, że swego czasu część z nich ze spokojem mogła się kwalifikować jako najlepsze gry PS4 VR. Po prostu musiały ustąpić miejsca produkcjom młodszym, lepszym i bardziej awangardowym. Nie zamierzamy jednak zapomnieć o tych wirtualnych emerytach.

Tetris Effect – na co komu układanie klocków w VR-ze? - spytacie. A jednak ta formuła się sprawdza. Zwłaszcza, że nie mówimy o zwyczajnym Tetrisie. W tej wersji to prawdziwa uczta dla oczu i uszu. Każda plansza to małe dzieło sztuki, a kolejne wyzwania stanowią pokaz kreatywności twórców.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR – oczywiście, nie mogło zabraknąć w naszym zestawieniu Skyrima, po prostu nie mogło. Różne gry PS4 VR już widzieliśmy, ale adaptacja jednego z najlepszych erpegów tej epoki do gogli PlayStation 4 wciąż zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach. Jak gdyby świat piątej części The Elder Scroll nie wciągał dostatecznie mocno, teraz jest jeszcze dostępny w wirtualnej rzeczywistości… Żegnaj, realny świecie!

The Persistence VR – ten tytuł musiał trafić na naszą rezerwową listę, bo to wyjątkowo smaczny „rogalik”. Atmosfera jak z Obcego, frustracja jak w Dark Souls i skoki adrenaliny jak w Resident Evil VII. To zabawa dla najwytrwalszych, ale nagradzająca umiejętność przetrwania i dająca olbrzymią satysfakcję z odkrywania kolejnych tajemnic nawiedzonego statku.

Deracine – być może ta produkcja nie cechuje się tak awangardową mechaniką jak najlepsze gry na PS4 VR z naszej podstawowej listy, ale nadrabia klimatem i sposobem prowadzenia narracji. To przygodówka, która zabiera nas w magiczną podróż po szkole z internatem, której każdy mieszkaniec skrywają jakąś tajemnice. Rozwiązywanie zagadek i poznawanie historii poszczególnych osób nie byłoby jednak tak czarujące, gdyby nie świetna atmosfera i niezła oprawa audiowizualna. Co najciekawsze, ta nietypowa, nieco senna produkcja wyszła „spod pióra” twórców, którzy dotąd nie bawili się w rozpieszczanie gracza. Kojarzycie Dark Souls i Sekiro: Shadows Die Twice? Tak, to właśnie oni.

Beat Saber – Kto powiedział, że tytuły muzyczne w stylu Guitar Hero są już passe? Nic z tych rzeczy – takie produkcje odżywają właśnie jako gry VR . Głównie za sprawą Beat Saber, a więc gry, w której tniemy nadlatujące w naszą stronę sześciany czymś w rodzaju mieczów świetlnych. A wszystko to do rytmu muzyki. Brzmi to cokolwiek dziwnie i być może mało atrakcyjnie, ale w praktyce jest naprawdę wciągające. Zwłaszcza, że można się przy tej zabawie porządnie nagimnastykować.

Resident Evil VII VR – no, tak, tego klasyka nie mogło tu zabraknąć. Znamy gry PS VR dużo młodsze i technicznie ciekawsze, ale siódma część „residenta” wciąż pozostaje wzorcowym przykładem tego jak przenosić grozę w świat wirtualnej rzeczywistości. Domostwo Bakerów nigdy nie była tak straszne, jak wtedy, gdy mamy na oczach gogle, na uszach słuchawki i nie możemy nawet odwrócić wzroku od ekranu, by uciec od okropieństw serwowanych nam przez zwariowaną rodzinkę kanibali.

No Man’s Sky VR – początkowo ten tytuł był uznawany raczej za wielki niewypał, aniżeli hit, jakiego oczekiwaliśmy (o czym zresztą mogliście się przekonać czytając naszą, premierową recenzję No Man’s Sky). Tym niemniej studio Hello Games niezłomnie wzbogacało rozgrywkę, udoskonalało ją, by wreszcie, wraz z wersją Beyond, przenieść ją do świata wirtualnej rzeczywistości. Dostaliśmy więc znaną nam formułę z mnóstwem generowanych proceduralnie planet, swobodną eksploracją czy budową własnej bazy kosmicznej, ale tym razem wszystko to jest dostępne także w wersji VR. Wygląda to rewelacyjnie i jesteśmy naprawdę ciekawi, czy zadziała równie dobrze w połączeniu z wielkimi exo-mechami, które mają zawitać do świata No Man’s Sky w kolejnym dodatku. Tak czy inaczej, kariera astronauty w VR-owym wydaniu to niezwykłe doświadczenie, którego z pewnością warto spróbować.

A jakie najlepsze gry na PS VR Wy polecacie?

Każde zestawienie tego typu jest siłą rzeczy mniej lub bardziej subiektywne. Jakie tytuły my uznaliśmy za najlepsze gry VR PS 4, już wiecie. Ale przecież każdy z Was może mieć całkiem inny gust, czego innego poszukiwać w wirtualnej rzeczywistości i lubować się w innych gatunkach. Dlatego z chęcią poczytamy o Waszych propozycjach! Które produkcje, Waszym zdaniem, to aktualnie najlepsze gry na PS 4 VR? Nie krępujcie się, wypisujcie je, komentarze są dla Was!

