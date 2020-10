Zbliżająca się premiera PlayStation 5 to bezapelacyjnie jedno z najgorętszych wydarzeń tego roku. Z tym większą radością śpieszymy donieść, że dzięki uprzejmości PlayStation Polska najnowsza konsola Sony jest już w naszych rękach i właśnie rozpoczynamy jej testy.

Era PS5 właśnie się rozpoczyna

Niesamowite jak ten czas leci. Pamiętam jakby to było wczoraj jak witaliśmy PlayStation 4 Pro, a już w nasze redakcyjne progi zawitała nowa generacja. Tak, tak, PlayStation 5 jest już u nas, i to na ponad 3 tygodnie przed oficjalną datą premiery!

Innymi słowy mamy więc sporo czasu na testy i sprawdzenie jak bardzo PlayStation 5 wybiega w przyszłość. Będzie nam miło jak nam w tym pomożecie. Piszcie w komentarzach czego dokładnie chcielibyście się dowiedzieć o nowej konsoli Sony bądź też co chcielibyście bliżej zobaczyć, a my w miarę możliwości spróbujemy Wam to pokazać i odpowiedzieć na Wasze pytania w kolejnych publikacjach o PlayStation 5. Na razie zapraszamy Was do obejrzenia naszych pierwszych chwil z nową konsolą Sony.

Zawartość opakowania PS5

A co dalej? Cóż, artykułów o PlayStation 5 będzie zapewne sporo, bo i sprzęt gorący, i przeznaczonych dlań gier już kilka czeka w kolejce. Spodziewajcie się więc w najbliższym czasie większej ilości informacji o tym sprzęcie. Jakby nie patrzeć,to właśnie dziś rozpoczynamy nową generację!

Źródło: własne

