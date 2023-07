PlayStation ujawniło ofertę PS Plus Essential na kolejny miesiąc. Tym razem jest różnorodnie, choć wiele wskazuje na to, że nie wszystkie gry przypadną Wam do gustu.

Firma Sony Interactive Entertainment przedstawia sierpniową ofertę PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci wariantu podstawowego – czyli Essential – będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: PGA Tour 2K23, Dreams i Death’s Door. Tytuły te przypiszemy do biblioteki od 1 sierpnia do 4 września 2023 roku.

PGA Tour 2K23

W PGA Tour 2K23 wcielamy się w gwiazdy światowego golfa, takie jak Tiger Woods czy Rickie Fowler. Naszym zadaniem jest mierzyć się z innymi profesjonalistami na najbardziej prestiżowych polach golfowych na świecie. W tegorocznej odsłonie cyklu odświeżono umiejętności i archetypy, a także zadbano o licencjonowane stroje i akcesoria.

Dreams

To wyjątkowa gra – czy może raczej narzędzie – od twórców Little Big Planet. Otrzymujemy dostęp do specjalnego edytora, dzięki któremu możemy opowiedzieć dowolną historię w formie gry lub animacji.

Death’s Door

Death's Door to indyk, w którym śledzimy poczynania kruka. Produkcja oferuje dość ponurą, a jednocześnie zabawną opowieść, w której korzystamy z różnego rodzaju broni – białej, strzał oraz magii – by pokonać fantastyczną zgraję bestii i półbogów.

Przy okazji przypominamy o wciąż aktywnej ofercie PS Plus na lipiec. Kto jeszcze nie odebrał tamtych trzech gier, może to zrobić jeszcze przez parę dni.

źródło: materiały prasowe