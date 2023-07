Do premiery gry Starfield pozostało jeszcze trochę czasu. Bethesda zaprasza do zapoznania się z materiałami wideo, które mają przybliżyć świat tej produkcji.

W internecie można obejrzeć cykl Zasiedlone układy. To trzyczęściowa animowana antologia, która pozwala nam zaznajomić się z dużymi miastami z uniwersum gry Starfield i niektórymi postaciami. Mamy między innymi do czynienia z pilotem kurierskim z Nowej Atlantydy, sierotą próbującą opuścić Akilę i ulicznymi szczurami walczącymi o przetrwanie w Podbrzuszu Neonu. Oto wszystkie trzy części.

Supra et Ultra

Pilot kurierski Kent aspiruje do życia w Nowej Atlantydzie. Po dołączeniu do Gwardii ZK i awansie do elity stolicy postać zdaje sobie sprawę, że to przygody czekające na nią poza planetą są tym, czego tak naprawdę pragnie.

Gdzie powstaje nadzieja

Vanna to sierota z miasta Akila. Bohaterka pragnie odkrywać gwiazdy, ale przeszkodą w realizacji tego marzenia jest zepsuty statek. Poszukując części do maszyny, Vanna przemierza miasto i stawia czoła nieoczekiwanemu zagrożeniu.

Ręka, która karmi

Ada i Harper, czyli uliczne szczury z Neonu, okradają bogatych imprezowiczów. Gdy Ada zostaje zmuszona do podjęcia trudnej moralnie decyzji, zwraca na siebie uwagę Ryujin Industries. To otwiera przed nią nowe możliwości. Ale koszty też są wysokie.

Starfield zadebiutuje 6 września i będzie dostępny na PC i konsolach Xbox Series X/S. Tytuł trafi do usługi Game Pass. Pod tym adresem sprawdzicie wymagania sprzętowe wersji na blaszaki.

źródło: materiały prasowe