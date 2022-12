Sony zaprasza posiadaczy konsol do przygotowania osobistego podsumowania 2022 roku z PlayStation Wrap-Up. Całość zajmuje dosłownie chwilę, a generuje wiele ciekawych danych.

PlayStation Wrap-Up, czyli w co graliśmy na PlayStation

Wkraczamy już w okres, podczas którego niemal z każdej strony będą płynąć wszelkiej maści podsumowania. Zapewne także Sony przygotuje ich kilka, dzięki PlayStation Wrap-Up okazję na to mają gracze. Każdy posiadacz PlayStation 5 i PlayStation 4 może korzystając z dedykowanej strony przygotować ciekawe zestawienie.

W skład PlayStation Wrap-Up 2022 wchodzą: liczba godzin spędzonych w grach, liczba zdobytych trofeów, liczba ogranych tytułów, a także liczba gier pobranych z PlayStation Plus. Dodatkowo można zobaczyć swój wkład w globalne osiągnięcia społeczności danej gry, np. liczbę rzutów toporem Kratosa czy sumę przejechanych kilometrów w Gran Turismo 7.

Poniżej możecie rzucić okiem na przykładowe, już wygenerowane podsumowanie.

Mały upominek dla korzystających z PlayStation Wrap-Up

Gracie na PlayStation? Skusicie się na przygotowanie swojego podsumowania? Jest na to trochę czasu, ponieważ Sony będzie pozwalać na generowanie podsumowań aż do 13 stycznia 2023 roku.

Dla wszystkich, którzy zdecydują się na wygenerowanie swoich podsumowań przygotowano mały upominek. To jeden z sześciu awatarów z Astro Boyem odzwierciedlających osiągnięcia, pasujący do ulubionej przez danego gracza gry. Co ważne, kody na awatary mogą być zrealizowane przez innych użytkowników w tym samym regionie, można się więc wymieniać nimi ze znajomymi.

