Łowcy promocji powinni udać się na stronę sklepu GOG. Można się tam teraz nieźle obłowić.

Ghost of a Tale za darmo na GOG

W sklepie GOG wystartowała Wyprzedaż Zimowa. W jej ramach oferowanych jest ponad 4400 przecenionych pozycji, niekiedy z naprawdę sporymi rabatami. To jednak nie jedyna atrakcja, jaką przygotowano. GOG kusi graczy także obietnicami konkursów, quizów oraz darmowych gier.

I nie są to słowa rzucana na wiatr, bo pierwsza gra do pobrania została już udostępniana. To Ghost of a Tale. Jeśli chcielibyście poszerzyć o nią swoją bibliotekę, macie na to czas do jutra do godziny 15:00 naszego czasu.

Ghost of a Tale. Co to za gra?

Ghost of a Tale nie jest wcale wiekową produkcją, miał premierę w 2018 roku. Niezależne studio SeithCG pokusiło się tutaj o RPG akcji z ciekawym bohaterem w roli głównej. To Tilo, mysz zamieszkująca średniowieczny świat kontrolowany wyłącznie przez zwierzęta. Podczas eksploracji kolejnych lokacji bohater spotyka wiele silniejszych od siebie przeciwników, a więc często musi stawiać na skradanie się, zwinność i spryt.

Przyjęcie Ghost of a Tale było naprawdę ciepłe, średnia ocen z recenzji przekroczyła 75%, gracze oceniali grę jeszcze wyżej, przynajmniej jeśli spojrzeć na dane zebrane przez metacritic. Teraz jest okazja do przekonania się samemu, czy Ghost of a Tale to dobra gra.

Do odebrania także CDPR Goodie Pack

Zmieniając nieco klimaty, ale zostając w temacie darmowych prezentów, do odebrania jest także CDPR Goodie Pack. To zestaw zawierający między innymi plakaty, tapety i grafiki koncepcyjne z Cyberpunk 2077 oraz gier z serii Wiedźmin. Ten upominek nawiązuje do premiery nowego, next-genowego Wiedźmina 3: Dziki Gon, którego recenzję możecie już przeczytać na naszych łamach.

