PNY XLR8 CS3030 to jedne z najpopularniejszych dysków SSD pod M.2 PCIe 3.0 x4. Teraz może sytuacja ulec zmianie, bo producent postanowił nagle zmienić ich specyfikację… niestety na gorszą.

PNY zmniejsza wytrzymałość dysków XLR8 CS3030

Dyski PNY XLR8 CS3030 zadebiutowały już jakiś czas temu, ale ciągle cechują się bardzo dobrym stosunkiem wydajności do ceny, dzięki czemu są chętnie wybierane przez klientów.

Specyfikacja obejmuje 8-kanałowy kontroler Phison E12 i kości pamięci 3D TLC NAND, co pozwala uzyskać transfery dochodzące do 3600/3000 MB/s - można powiedzieć, że do całkiem wydajne modele M.2 PCIe 3.0 x4 dla komputerów i laptopów.

Model Stary współczynnik TBW Nowy współczynnik TBW Różnica PNY XLR8 CS3030 250 GB

(M280CS3030-250-RB) 380 TB 170 TB -55% PNY XLR8 CS3030 500 GB

(M280CS3030-500-RB) 800 TB 170 TB -79% PNY XLR8 CS3030 1 TB

(M280CS3030-1TB-RB) 1665 TB 360 TB -78% PNY XLR8 CS3030 2 TB

(M280CS3030-2TB-RB) 3115 TB 660 TB -79% PNY XLR8 CS3030 4 TB

(M280CS3030-4TB-RB) - 6700 TB -

Nie każdy jednak jest świadomy, że ostatnio zmodyfikowano ich specyfikację. Producent postanowił drastycznie zredukować współczynnik TBW, czyli maksymalny limit zapisu danych wpływający na utratę gwarancji – w modelu 250 GB został on zmniejszony ponad o połowę, natomiast w wersjach 500 GB, 1 TB i 2TB o ponad 3/4.

Producent tłumaczy się, że zmniejszenie współczynnika TBW to efekt niedoboru komponentów i wzrostu zainteresowania szybkimi nośnikami SSD do budowy koparek kryptowaluty Chia. Zwykli użytkownicy nie powinni odczuć różnicy z ograniczenia parametru TBW (nadal obowiązuje tutaj 5-letnia gwarancja).

Zmiany wprowadzone przez firmę PNY w polityce gwarancyjnej dysku SSD XLR8 CS3030 były spowodowane dwoma czynnikami: wzrostem zapotrzebowania na szybkie dyski SSD klasy konsumenckiej w koparkach kryptowaluty Chia oraz brakiem pamięci NAND dla całej branży. Zmiany te zostały opublikowane i umieszczone na stronie internetowej firmy zarówno w sekcji gwarancyjnej, jak i w specyfikacji produktu CS3030.

Czy nowe wartości rzeczywiście są wystarczające? Można uznać, że producent ma rację – na modelu o pojemności 500 GB można codziennie zapisywać prawie 100 GB danych przez cały okres trwania gwarancji (a pewnie mało kto będzie robić to dzień w dzień, więc w praktyce wygląda to trochę lepiej). W pozostałych przypadkach dzienny limit jest większy. Jakby nie było, modele XLR8 CS30303 obecnie cechują się jednym z niższych parametrów TBW wśród nośników tej klasy, co może mieć wpływ na popularność sprzętu.

Co ważne, w przypadku dysków kupionych do 17 maja 2021 roku nadal obowiązuje stary limit zapisu danych. Dla modeli kupionych w późniejszym terminie przysługuje nowa wartość TBW.

Źródło: ComputerBase, Tom’s Hardware