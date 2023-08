Ważna funkcja Map Google. Wypróbuj, kiedy wyjeżdżasz z domu

Wyjeżdżasz w miejsce, którego nie znasz i chcesz mieć pewność, że Mapy Google cię nie zawiodą? Jeśli tak, koniecznie musisz skorzystać z funkcji pobierania map offline do pamięci urządzenia.

Pobieranie map offline i nawigacja bez dostępu do internetu przydadzą ci się nie tylko wtedy, kiedy wyjeżdżasz na wakacje. Za granicą jest to zdecydowanie jeden z lepszych sposobów na ograniczanie wydatków na internet na wakacjach, ale jednocześnie dobre zabezpieczenie przed nagłą utratą zasięgu przebywając również w Polsce.

Jeśli zatem wybierasz się na wyjazd za granicę lub wyjeżdżasz z domu w miejsce na mapie Polski, którego nie znasz i obawiasz się, że w niespodziewanym momencie może ci zabraknąć zasięgu, skorzystaj z opcji pobierania map offline w Mapach Google. Jak pobrać mapy offline na telefon? To proste – zobacz nasz krótki poradnik pobierania map na smartfon.

Mapy Google. Pobieranie map offline – prosty poradnik

Pobieranie map offline w Mapach Google przebiega według identycznego schematu zarówno na urządzeniach z Androidem oraz iOS. Aby pobrać mapę do pamięci urządzenia, upewnij się, czy jesteś zalogowany w aplikacji i nie korzystasz z trybu incognito. Jeśli spełniasz ten jedyny warunek, do dzieła. Jak pobrać mapę offline? Można to zrobić na dwa sposoby.

Otwórz aplikację Mapy Google. Kliknij ikonę swojego profilu (awatar) w górnym prawym rogu nawigacji. Wyświetli ci się lista kilku opcji, spośród których aktualnie interesuje cię wyłącznie Mapy offline. Kliknij w tę sekcję, a uruchomi się kolejny widok, w którym należy kliknąć Wybierz własną mapę.

Pobieranie map offline w Mapach Google: sposób pierwszy

W tym miejscu wyświetli ci się mapa, którą można przesuwać palcami, aby zaznaczyć interesujący cię obszar do pobrania offline. Kiedy już miejsca, do których zmierzasz, znajdą się w prostokątnym fragmencie, kliknij przycisk Pobierz na dole ekranu. Przybliżony rozmiar plików mapy wyświetla się nad nim.

Drugi sposób może być nieco prostszy, bowiem wymaga wyłącznie wyszukania konkretnego obszaru, którego mapy chcesz pobrać w standardowej wyszukiwarce aplikacji. Wyszukaj więc w polu na górze aplikacji miasto lub kraj, który cię interesuje.

Pobieranie map offline w Mapach Google: sposób drugi

Kiedy aplikacja przeniesie cię do niego na mapie, przesuń dolną część ekranu do góry (tę część ze zdjęciami i opiniami etc.), a następnie kliknij w ikonę z trzema kropkami u góry ekranu (Więcej). Z wyświetlonego menu wybierz opcję Pobierz mapę offline, a następnie Pobierz. To wszystko, możesz się cieszyć mapami offline w twoim telefonie.

Jak korzystać z map offline w Mapach Google?

Lista pobranych przez ciebie obszarów offline znajduje się w menu, do którego możesz się dostać podążając krokami z pierwszego sposobu pobierania map do pamięci urządzenia (twój profil > Mapy offline). Jeśli widzisz na liście pobraną mapę, to znaczy, że nie musisz robić nic więcej.

Aplikacja będzie domyślnie korzystać z map offline obszaru, który wcześniej pobrano na urządzenie. W przypadku zatem, kiedy zabraknie ci zasięgu i utracisz połączenie z internetem lub świadomie wyłączysz transmisję danych, aplikacja nadal będzie stanowić dobrą nawigację na telefon, bowiem znajdziesz w niej każdą – nawet najmniejszą – uliczkę. I to wszystko bez dostępu do internetu.

Korzystanie z map offline to jednocześnie sposób na oszczędzanie baterii w smartfonie. Telefon bowiem nie musi pobierać na bieżąco plików mapy, bo posiada je już w pamięci.