Dlaczego warto kupić telefon z czystym Androidem? Głównie dlatego, że nie ma dodatkowej nakładki i preinstalowanych, często zbędnych aplikacji. Działa szybko i wcale nie brak mu funkcjonalności. Sprawdź, jakie modele wybrać.

Telefon z czystym Androidem coraz trudniejszy do zdobycia

Zdecydowana większość smartfonów sprzedawanych w Polsce ma na pokładzie system Android. Można go znaleźć zarówno w tanich telefonach, jak i w modelach ze średniej półki czy flagowych smartfonach. Niekiedy to tak zwany czysty Android. Warto na niego postawić?

Wraz z powolną śmiercią programu Android One, uwzględniając ciągłe pomijanie naszego rynku przez Google i bardzo niemrawe działania Nokii (HMD Global), zakup smartfona z czystym Androidem nie jest najłatwiejszym zadaniem. Na szczęście można wyłowić propozycje warte uwagi.

Czysty Android jest wbrew pozorom bardzo funkcjonalny i może spełniać oczekiwania nie tylko początkujących, ale też zaawansowanych użytkowników. Nie zawiera zbędnych aplikacji i funkcji na starcie (wszystko co potrzeba każdy może zainstalować sobie samodzielnie), ogólnie daje większą swobodę konfiguracji niż iOS, a dodatkowo z reguły działa lepiej niż Android obciążony nakładką graficzną (chociaż w ostatnich latach producenci znacząco je poprawili). W tym artykule przedstawimy kilka smartfonów, które mają czysty (lub niemalże czysty jak w przypadku firmy Motorola, która dodaje swoje Gesty Moto) system Android bez nakładki.

Jaki telefon z czystym Androidem kupić? TOP 5

Co daje telefon z Androidem bez nakładki?

Każdy z nas chce mieć najlepszy telefon, ale warto uświadomić sobie, że to określenie nie zawsze odnosi się wyłącznie do podzespołów. Wydajniejszy procesor i więcej pamięci RAM to teoretycznie gwarancja szybszego działania telefonu, ale w praktyce bywa z tym różnie. Dlaczego?

Także dlatego, że wielu (a w zasadzie zdecydowana większość) producentów stosuje wspomniane nakładki na system Android, które dodają wiele aplikacji i funkcji oraz zmieniają wygląd (można dyskutować, czy na lepsze), ale niestety potrafią też spowalniać system. Ostatnie lata zmieniły tę ostatnią kwestię na lepsze, ale tańsze i słabiej wyposażone smartfony szybko odczuwają każe dodatkowe obciążenie, a ich użytkownicy lądują w Google z krótkim i wymownym pytaniem: jak przyspieszyć Androida?

Jeśli chcesz mieć możliwie jak najszybszy smartfon w danej cenie, to zwróć uwagę na telefon z czystym systemem Android. Może nie zawsze będzie działał dużo lepiej niż odpowiednik (ceną i specyfikacją) z nakładką, ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że będzie od niego gorszy. Android bez nakładki ma znacznie mniejszą tendencję do „zamulania”, bo pamięć RAM i procesor nie są dodatkowo obciążone, a nakładka nie zajmuje żadnego miejsca w pamięci masowej. Po drugie czysty Android jest lepiej zoptymalizowany. Mniej opcji, aplikacji i plików sprawia, że nad systemem łatwiej jest zapanować. Telefon z czystym Androidem będzie po prostu lepiej wykorzystywał dostępne zasoby. Ma to przełożenie nie tylko na lepszą szybkość, ale również na mniejsze zużycie energii z akumulatora.

Większa jest też szansa na aktualizację systemu. Pod tym względem warto zwrócić uwagę przede wszystkim na smartfony z rodziny Google Pixel, które jako jedne z nielicznych w androidowym świecie znane są z relatywnie długiego wsparcia (pełne i szybkie aktualizacje systemu przez kilka lat). Niestety, nie przyjął się program Android One, który obejmował różnych producentów i zakładał telefony z czystym Androidem w różnych cenach, które miały dostawać duże aktualizacje systemowe w pierwszej kolejności i co najmniej przez dwa lata od daty premiery, a mniejsze łatki bezpieczeństwa przez trzy lata. Zmniejszyło to tym samym katalog urządzeń, jakie można polecić, ale mimo tego postaraliśmy się wyszukać warte uwagi propozycje z różnych przedziałów cenowych.

Najlepsze telefony z czystym Androidem 2022

Motorola moto g31 - tani telefon z czystym Androidem Ocena benchmark.pl









4,3/5 Jeden z najciekawszych budżetowych smartfonów w ogóle, w promocjach (niestety nielicznych) pojawiający się nawet za niespełna 700 złotych. Nic lepszego w obecnych czasach za takie pieniądze nie kupimy. Motorola moto g31 pracuje pod kontrolą Androida 11 (ma otrzymać jedną dużą aktualizację), jednocześnie posiada procesor MediaTek Helio G85 i 4 GB pamięci RAM. To zestaw wystarczający do komfortowej realizacji podstawowych zadań, komunikacji, Internetu, obsługi prostych aplikacji oraz oglądania wideo. Wszystko, ale szczególnie tę ostatnią czynność, uprzyjemnia zastosowany przez producenta wyświetlacz. Postarał się bowiem o 6,4-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+, co w tej cenie może się podobać. Smartfon posiada też dual SIM (z możliwością zastąpienia jednej karty SIM kartą pamięci microSD) aparat fotograficzny z obiektywem ultraszerokokątnym i niezłą baterię 5000 mAh. Nie brak mu również modułu do łączności NFC. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,4 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G85

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 181 g

Google Pixel 6a - przystępny cenowo smartfon Google Ocena benchmark.pl









4,5/5 Google Pixel 6a to smartfon z dość szeroko pojętej średniej półki, który w przeciwieństwie do poprzednich modeli Google można także w Polsce znaleźć w cenie, która nie zwala z nóg. Co otrzymasz po wydaniu około 2000 złotych? Przede wszystkim najlepsze, najczystsze wydanie systemu Android, a do tego gwarancję szybkich aktualizacji przez kilka lat. Sprzętowo też jest nieźle. Wprawdzie procesor Google Tensor nie okazał się demonem wydajności, ale do większości codziennych zdań w zupełności wystarcza, tym bardziej, że ma pomoc w postaci szybkiej pamięci. Google Pixel 6a jest jednym z bardziej poręcznych smartfonów, ma 6,1-calowy ekran o smukłych ramkach, co przekłada się na wymiary 152.2 x 71.8 mm. Bardzo dobrze wypada podczas konsumpcji multimediów, mowa bowiem o ekranie OLED Full HD+ z wsparciem HDR. Niestety odświeżanie to standardowe 60 Hz, co raczej nie pozwala proponować tego modelu mobilnym graczom. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,1 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Google Tensor

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 12.2 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 178 g

Nothing Phone (1) - dobry i oryginalny smartfon do 2500 zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Dla niektórych pewnie nieoczywista pozycja w zestawieniu, ale dodajemy ją z czystym sumieniem. System jest naprawdę bliski temu co oferuje Google i po przeprowadzonych testach możemy też zapewnić, że bardzo dobrze działa. Zresztą, swoje robi w tym kontekście naprawdę niezły procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G współpracujący z 8 GB RAM i szybką pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. Jeśli dodać do tego wyświetlacz OLED z odświeżaniem 120 Hz, solidny zestaw aparatów, pełne zaplecze komunikacyjne oraz baterię obsługującą bezprzewodowe ładowanie (15W) możemy mówić o jednej z ciekawszych propozycji w budżecie do 2500 złotych. I jednej z najoryginalniejszych, bo Nothing Phone (1) wyróżnia się nietypową obudową i interfejsem Glyph z diodami LED mogącymi spełniać także praktyczne zadania (pełnić rolę diod powiadomień). To nowa marka na rynku, wedle obietnic smartfon będzie wspierany aktualizacjami przez 4 lata, w tym 3 dużymi aktualizacjami z nowymi wersjami systemu. Nieźle, trzymamy kciuki za realizację tej obietnicy i rozwój firmy. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,55 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G+

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 50 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 194 g Zobacz wyniki

Motorola Edge 30 Ultra - wydajny smartfon z szybkim ładowaniem Ocena benchmark.pl









4,9/5 Motorola od pewnego czasu wykazuje zainteresowanie także smartfonami z wyższego segmentu i to z naprawdę dobrymi efektami. Ostatnio testowaliśmy model Edge 30 Ultra i wypadł wręcz świetnie. To smartfon absolutnie topowy pod względem wydajności. Czysty Android współpracuje tu z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB RAM i pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. Wyświetlacz OLED cechuje się natomiast odświeżaniem aż 144 Hz. Możesz liczyć na szybką i płynną pracę niezależnie od tego, jakie zadanie przed tym telefonem postawisz. Dobrze nadaje się także do gier. Dodatkowo przełamuje stereotyp, że Motorola nie zapewnia dobrej jakości zdjęć i filmów (obiektyw główny 200 Mpix z OIS, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw z zoomem optycznym x2), no i może pochwalić się baterią z bardzo szybkim ładowaniem 125W oraz bezprzewodowym ładowaniem 50W. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 200 + 50 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 198.5 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Google Pixel 7 Pro - najlepszy telefon z czystym Androidem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najdroższy, ale i najlepszy smartfon z czystym Androidem, jaki można znaleźć w sprzedaży. Pachnący jeszcze nowością, bo zapowiedziany na początku października, Google Pixel 7 Pro to propozycja topowa, mająca wiele do zaoferowania w każdym aspekcie specyfikacji. Posiada bardzo duży wyświetlacz LTPO AMOLED o wysokiej rozdzielczości i jasności oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zapewnia to najwyższej jakości wrażenia wizualne podczas pracy, przeglądania sieci, oglądania wideo czy grania. Ze wszystkim doskonale radzi sobie procesor Google Tensor G2 współdziałający z 12 GB RAM i pamięcią wewnętrzną UFS 3.1. Google Pixel 7 Pro to dobry smartfon do zdjęć, ma jeden z najbardziej zaawansowanych smartfonowych aparatów fotograficznych, oczywiście z teleobiektywem (zoom optyczny x5) i optyczną stabilizacją obrazu (wedle DxOMark to nawet najlepszy foto-smartfon na rynku). Nie brakuje mu też głośników stereo, bezprzewodowego ładowania baterii i wodoszczelnej obudowy (IP68). Podobnie jak w innych smartfonach Google, dużym atutem będą w przypadku tego modelu szybsze niż u konkurencji aktualizacje. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3120x1440 px

Procesor główny (nazwa) Google Tensor G2

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 48 Mpx + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 212 g

Inne ciekawe telefony z czystym Androidem

Motorola Edge 30 Neo - powstały we współpracy z firmą Pantone, ładny i wyróżniający się dobrą ergonomią, lekki model z 6,28-calowym ekranem OLED 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 695 5G oraz szybkim i bezprzewodowym ładowaniem baterii

NOKIA G60 - „ekologiczny” smartfon, w przypadku którego producent chwali się elementami z recyklingu, ale też 6.58-calowym ekranem IPS 120 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 695 5G i baterią 4500 mAh, niestety z dość wolnym ładowaniem

Motorola Moto g52 - dostępna już za mniej niż 1000 złotych, a oferująca ekran AMOLED 90 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 680 4G i baterię 5000 mAh na 2 dni pracy

Najlepszy telefon z czystym Androidem - opinia

Najlepszym, najbardziej zaawansowanym telefonem z czystym Androidem jest bez wątpienia Google Pixel 7 Pro. Z racji jego dość ograniczonej dostępności w Polsce i ceny, najciekawszą alternatywą dla szukających flagowego modelu będzie Motorola Edge 30 Ultra. Działa bardzo szybko, radzi sobie bez problemu z każdą aplikacją i grami, ma dobry wyświetlacz z odświeżaniem aż 144 Hz i solidną baterię z bardzo szybkim oraz bezprzewodowym ładowaniem.