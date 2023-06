Poco F4 tanio jak nigdy - promocje na telefony i nie tylko

Wyprzedażowa cena Poco F4, tańszy Samsung Galaxy S23 czy najnowsze Diablo z obniżką? Tradycyjnie przed weekendem sprawdzamy dla Was promocje i wygląda na to, że kilka cen przyjemnie spadło.

Garść przedweekendowych promocji

Zważywszy na obecne ceny smartfonów, każda promocja dotycząca zeszłorocznego czy tegorocznego modelu wydaje się być na wagę złota dla klientów. U progu weekendu liczyć można na kilka dobrych okazji, oczywiście nie tylko na telefony. Sprawdziliśmy co w sklepach piszczy i oto najciekawsze znaleziska.

POCO F4 w Mi-Home.pl

Telefony Poco znane są z fantastycznego stosunku ceny do jakości i tego, że ich ceny z czasem nie bardzo spadają. No i z męczącego softu - ale w zamian otrzymujemy płynne działanie przez długi czas. Model Poco F4 nie jest już najnowszy, ale zdecydowanie wart jest uwagi jako tani średniak, a już zwłaszcza w cenie 1555 złotych, jaką proponuje w promocji urodzinowej sklep Mi-Home.pl. W wypadku tego telefonu dawno nie było tak tanio.

Wspomniana urodzinowa promocja dotyczy jednak nie tylko tego modelu. Z okazji siedmiu lat obecności marki Xiaomi w Polsce w świetnej cenie można też zakupić budżetowy telefon Redmi 12. Dla osób które szukają bardzo taniego, podstawowego smartfona to promocja idealna - w cenie raptem 599 złotych (zamiast 799 złotych) otrzymujemy estetyczny telefon z 4GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, bardzo duży ekran z odświeżaniem 90Hz i Androida 13 na pokładzie. Dostępne są modele w kolorze niebieskim i w kolorze czarnym.

Samsung Galaxy S23 i Motorola G72 w niższych cenach

W Amazon.pl w bardzo dobrej cenie nabyć można flagowego Samsunga Galaxy S23. Wprawdzie najskromniejszą wersję z 128GB pamięci, jednak dla wielu osób to całkowicie wystarczy. Model w kolorze zielonym jest dostepny w cenie 3199 złotych.

Spadła też o 200 złotych cena Motoroli G72, będącej jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym telefonem do 1000 złotych. Smartfona mozna nabyć w promocyjnej cenie 999 złotych przez kilka najbliższych dni. Akcja dotyczy większości dużych sprzedawców, a więc zakupu można dokonać chociażby w Neonet, RtvEuroAgd, Media Expert czy MediaMarkt.

Diablo IV wciąż diabelnie drogo, ale mniej

Nowa odsłona gry Diablo zbiera bardzo dobre recenzje i rozchodzi się jak gorące (piekielnie) bułeczki. W Neonet możemy obecnie nabyć grę w cenie z dwójką na początku. Promocja na 299 złotych dotyczy wydania na konsolę PS4 oraz konsolę PS5.

Samsung 970 Evo Plus - brać, się nie zastanawiać

Z kodem "MORELE23" można złapać dysk SSD Samsung 970 Evo Plus - cena 129 złotych jest równie doskonała, jak sam sprzęt. Wprawdzie jedynie 500GB, ale niejednemu to całkowicie wystarczy.

Dla poszukujących taniego, ale przyzwoitego laptopa, interesująca może być promocja na laptopa Lenovo IdeaPad 3, z procesorem Ryzen 7, 8GB RAM i 512 GB SSD. Laptop jest spory, powyżej 15 cali, a poza brakiem podświetlenia klawiatury i portu RJ-45 właściwie nie ma specjalnych braków, zwłaszcza dla mało wymagającego użytkownika. Do przeglądania internetu czy You Tube, korzystania z pakietu office czy rozmowy przez internet jest to sprzęt w sam raz. Mimo niskiej ceny 1999 złotych, w komplecie jest nawet system operacyjny Windows 11, a więc laptop jest gotowy do pracy właściwie od otwarcia.

Pozostając w RtvEuroAgd, warto zerknąć jeszcze na błyskawicznie wyprzedającą się promocję na zestaw słuchawek i mikrofonu od HyperX. Za zestaw początkującego streamera normalnie płacimy około 400-500 złotych - obecnie można go wyłapać w cenie 279 złotych.

Inne trwające okazje:

Nie znaleźliście dla siebie nic ciekawego? Nic nie szkodzi. W gruncie rzeczy pochwalamy że nasi Czytelnicy nie ulegają pokusom zakupowym. Regularnie też sprawdzamy promocje i być może znajdziecie coś, czego faktycznie potrzebujecie przy okazji innych odwiedzin na benchmark.pl.

źródło: informacja własna