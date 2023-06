Pokazano Starfielda, który na konsolach poleci w... 30 klatkach na sekundę. Intel zapowiedział zbudowanie fabryki procesorów w Polsce, a Maciej... Maciej był na Pyrkonie i to wcale nie najciekawszy news ostatnich dni. Zapraszam na 10 odcinek "Się klika".

Maciej był na Pyrkonie. Ja nie byłem, bo jestem na to za stary. Tak, wiem, Maciej jest starszy, ale to kompletnie nieistotne. Poza tym Polska wygrała z Niemcami i przegrała z Mołdawią (!), ludzie grają w Diablo 4, a ja oglądam telewizję, bo Play mi dał na testy. No dobra, a co ciekawego działo się w technologii? Zapraszam na kolejny odcinek "Się klika #10".

Starfield i 30 klatek

Bethesda pokazała Starfielda. Pokazano wideo, poopowiadano o wymaganiach sprzętowych i tym, że na konsolach w Starfielda pogramy w 30 klatkach. Ja tam nie marudzę, bo jaram się tym Starfieldem fest. Co ważne, na Series X będzie to 30 klatek i rozdzielczość 4K, na Series S 30 klatek i rozdzielczość 1440p. Co z komputerami? Mateusz napisał o wymaganiach Skyrima w kosmosie, więc zachęcam do zerknięcia na jego tekst.

A, byłbym zapomniał. Premiera Starfielda ma się odbyć 6 września.

Netflix i Problem trzech ciał

Netflix bierze się za kolejne wybitne dzieło SF i zapowiada wybitny (podobno) serial twórców Gry o tron. Mieszane mam uczucia, bo jakoś tak średnio ufam Netflixowi i jakoś tak średnio mu te adaptacje dzieł wszelakich wychodzą, z drobnymi wyjątkami. Problem trzech ciał, a konkretnie to pewnie i cały cykl Wspomnienie o przeszłości Ziemi autorstwa Liu Cixina ma wylądować na naszych telewizorach na początku przyszłego roku.

Intel wybuduje w Polsce fabrykę procesorów

Intel zapowiedział wybudowanie w Polsce fabryki procesorów, a konkretnie - Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników. Skąd taki, skądinąd fajny, pomysł? Jak nam Paweł rozpisał, Intel kombinuje przy organizacji łańcucha dostaw, by uodpornić się na globalne kryzysy: pandemie i inne takie. Podstawą reorganizacji logistyki w Intelu mają być nowe zakłady produkcyjne w Stanach oraz w Europie, mające powstać do 2030 roku.

Co ważne, ta polska fabryka to nie będzie jakiś wydmuszka, a super zaawansowany zakład produkcyjny, do którego będą przyjeżdżały wafle krzemowe, a z którego będą wyjeżdżały gotowe procesory. Takie najnowsze, zaawansowane, takie super. Po konkrety zapraszam do tekstu Pawła, gdzie są mapki, wizualizacje, filmik jakiś nawet. No wszystko tam jest w tym tekście!

Zhakowany ePUAP

Hakerzy ze wschodu zhakowali nam ePUAP, kilka dni temu. Jak podają spece od cyberbezpieczeństwa z firmy Check Point Software, hakerzy przeprowadzili ataki DDoS, co ma być charakterystyczną metodą działania rosyjskich hakerów. Innymi słowy, wojna w wymiarze 2.0, technologiczna taka, trwa w najlepsze.

Miasto przyszłości. Na wodzie. Rodem z Japonii

Gotowe na katastrofę klimatyczną, samowystarczalne energetycznie, zdolne pomieścić 40 tys. osób i elastyczne pod względem architektonicznym. Takie ma być futurystyczne miasto na morzu, którego koncepcję przedstawiła japońska firma N-Ark .

Ja sobie tego powyższego nie wymyśliłem - to bezpośredni cytat z Wojtka, który to opisał koncepcję miasta Dogen City. Miasta, które ma powstać na morzu i które to wymyślili Japończycy. Projekt jest kozacki, odważny i ambitny, a pomysłodawcy wierzą, że miasto powstanie w 2030 roku. Nie przedstawili budżetu ani lokalizacji, ale zrobili ładne wizualizacje, które Wojtek wstawił do swojego tekstu, więc ja im wierzę. Jak nie ma konkretów, ale są ładne obrazki, to znaczy, że wszystko jest legitne.

Koniec metali krytycznych i koniec samochodów elektrycznych?

Rozwój samochodów elektrycznych może się kiedyś skończyć! Dlaczego? Ano dlatego, że do ich produkcji wykorzystywane są metale krytyczne: dysproz, neodym, mangan i niob, a Europa jest uzależniona od ich dostaw z takich krajów, jak Chiny, RPA czy Brazylia.

Strasznie smutna sprawa - skończą się surowce wydobywane bez opamiętania.

Odsyłam do tekstu Norberta, który rozpisał mnóstwo konkretów i wcale tematu nie obśmiał. I dobrze, bo to poważna rzecz!

Jak zmieni się świat w 2050 roku?

Wiecie, jak zmieni się świat do 2050 roku? Zmieni się bardzo za sprawą klimatycznych fikołków intensyfikowanych przez działalność człowieka. Wejdźcie sobie na tekst Mateusza, gdzie znajdziecie link do interaktywnej mapki, na której to sprawdzicie, co stanie się z waszym ulubionym placem zabaw w rodzinnej miejscowości za kilkadziesiąt lat.

Rzecz jest poglądowa, to chyba jasne, ale daje do myślenia i może przekona kilku tych, co uważają, że klimat się zawsze zmieniał sam z siebie, że globalne ocieplenie nie istnieje i że ludzka przemysłowa, śmierdząca CO2 cywilizacja w ogóle nie wpływa na otaczający nas świat.

I to już koniec #10

I to tyle w 10 odcinku "Się klika".

Zostawiam wam z newsami, przemyśleniami o Starfieldzie, zajawką testu telewizji od Playa. Kolejny raz zobaczymy się jakoś w okolicach premiery Netfliksowego Wiedźmina. Nie wiem, czy będę miał jakieś przemyślenia, nie wiem, czy nagramy program przed, czy po premierze pierwszych odcinków, ale zostawiam info, bo wiecie, oglądanie Wiedźmina to obowiązek każdego Polaka. To jak przeczytanie Trylogii Sienkiewicza, Krzyżaków, Naszej szkapy…