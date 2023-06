Gigant z Cupertino chce wymusić na istniejącej od 111 lat szwajcarskiej firmie produkującej jabłka zmianę logotypu. Apple'owi przeszkadza w grafice obecność… jabłka.

Jak zauważa magazyn Wired, Apple próbuje bronić swojego znaku towarowego. Na celowniku przedsiębiorstwa znalazła się tym razem firma Les fruits Suisses ze Szwajcarii, która istnieje już od przeszło od całego wieku. Gigant z USA chce zdobyć wyłączne prawo do używania logotypu z jabłkiem w Szwajcarii.

Apple chce walczyć z producentem jabłek?

Korporacja ze Stanów Zjednoczonych znana z produkowania m.in. iPhone’ów stara się zastrzec prawa intelektualne do wizerunku jabłka. W sprawie nie chodzi wyłącznie o sam symbol tego owocu, ale o jabłka w ogóle. Apple zamierza podjąć te kroki przede wszystkim z uwagi na wykorzystywane przez Les fruits Suisses ze stowarzyszenia Fruit Union Suisse logo przedstawiające czerwone jabłko z białym krzyżem wskazującym na szwajcarskie pochodzenie.

“Trudno to zrozumieć, ponieważ to nie tak, że oni [Apple – przyp. red.] próbują chronić swoje nadgryzione jabłko. Celem jest posiadanie praw do samego jabłka, które jest dla nas czymś, co jest uniwersalne i powinno być dostępne dla wszystkich” – mówi dyrektor Fruit Union Suisse Jimmy Mariéthoz w rozmowie z Wired.

Działania giganta z Cupertino w Szwajcarii nie są jedynymi, które dotyczą zastrzeżenia wizerunku jabłka na świecie. Do tej pory korporacja wywalczyła wyłączne prawa do grafiki w Japonii, Turcji lub Armenii. Warto przypomnieć jednocześnie historię związaną z firmą Prepear, której logo wprawdzie przedstawiało gruszkę, jednak zdaniem Apple, była ona zbyt przypominająca własność producenta iPhone’ów.

Szef Fruit Union Suisse wyraża obawy, że w teorii “każda wizualna reprezentacja jabłka, a więc wszystko, co jest audiowizualne lub związane z nowymi technologiami lub mediami, może być potencjalnie poszkodowane”. Choć teoretycznie szwajcarska firma nie musi obawiać się konieczności zmiany logotypu, bo tamtejsze prawo zakłada ochronę dla podmiotów korzystających z zastrzeżonego znaku wcześniej, gdy ten został zarejestrowany – Apple może usilnie walczyć o swoje stanowisko w sądzie.