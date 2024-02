Niska cena to często główny argument brany pod uwagę podczas zakupu telefonu. Tanie smartfony do 1000 zł nie muszą być jednak słabe – wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy listę 5 najlepszych telefonów do 1000 zł, które docenisz mimo niskiej ceny.

Dobry tani telefon to taki, którego cena nie przekracza 1000 zł. Warto jednak, aby poza atrakcyjną ceną, był on też wystarczająco funkcjonalny. Od najlepszych telefonów do 1000 zł można więc oczekiwać, że będą mieć baterię pozwalającą na przynajmniej jeden dzień ciągłej pracy, a przy tym będą odpowiednio zoptymalizowane pod kątem wydajności.

Kupujesz telefon do 1000 zł? Na to musisz zwrócić uwagę

Ceny smartfonów stale rosną – nie dziwi więc, że coraz trudniej znaleźć dobry telefon do 1000 zł. Nie oznacza to jednak, że takich urządzeń wcale nie ma na rynku. Są, jednak warto zwracać uwagę na kilka istotnych szczegółów, które będą decydować o tym, czy korzystanie z telefonu do 1000 zł nie będzie udręką.

Odłóż więc na bok przywiązanie do konkretnego producenta. W tej półce cenowej nie liczy się marka, a cena i optymalizacja urządzenia. Dobry smartfon do 1000 zł musi posiadać wystarczająco dużo RAM. Pozwoli mu to obsłużyć najnowsze aplikacje i nie będzie wiązać się z występowaniem jakichkolwiek zacięć podczas pracy.

Jeśli chcesz kupić dobry telefon do 1000 zł, warto szukać spośród modeli, które dysponują 4 GB RAM. To absolutne minimum, a bardziej optymalnym wyborem będzie nawet 6 GB. Tani telefon powinien też mieć dużą baterię.

Osoby, które często robią zdjęcia, mogą wymagać od taniego telefonu, aby miał jak najlepszy aparat. Niestety w cenie do 1000 zł należy liczyć się z pewnymi kompromisami, na które decydują się producenci. W związku z tym, kupując telefon do 1000 zł nie oczekuj “fajerwerków” jeśli chodzi o jakość zdjęć i filmów. Na naszej liście TOP 5 najlepszych telefonów do 1000 zł znajdziesz telefony z dobrymi aparatami, jednak nie będą to matryce, które wykonają zdjęcia godne najlepszych flagowców.

Jaki telefon do 1000 zł kupić? Ranking 2024 najlepszych tanich smartfonów

POCO M5: tani telefon z dobrym aparatem i dużą baterią Ocena benchmark.pl









4/5 Zaczynamy od modelu, który w każdej dziedzinie prezentuje się na tyle dobrze, że zasługuje na uwagę, choć nie wyróżnia się specjalnie na tle innych urządzeń w tej samej kategorii cenowej. To smartfon wyposażony w wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, dzięki czemu wyświetlany (wyraźny) obraz będzie płynny, co docenisz zarówno w grach, jak i podczas oglądania filmów. Przekątna ekranu wynosi natomiast 6,58", dzięki czemu jeszcze bardziej docenisz konsumowanie rozrywki na tym tanim telefonie do 1000 zł. Co więcej, POCO M5 robi całkiem niezłe zdjęcia w ciągu dnia. Jakość nocnych zdjęć jest nieco gorsza, ale nadal akceptowalna. Warto również zauważyć, że smartfon posiada gniazdo 3,5 mm na słuchawki, co jest dodatkiem, który docenią miłośnicy tradycyjnych słuchawek. Wydajność POCO M5 jest na zadowalającym poziomie, co jest zasługą pamięci UFS 2.2. Ciekawym dodatkiem jest tutaj nadajnik podczerwieni, który może służyć do różnych celów, na przykład do sterowania telewizorem. To pokazuje, że M5 jest urządzeniem wszechstronnym, które zaspokoi potrzeby wielu użytkowników, szukających telefonu do 1000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,58 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G99

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 2 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 201 g Zobacz recenzję

Realme C55: telefon do 1000 zł z dużą przestrzenią na dane Ocena benchmark.pl









4/5 Poszukując telefonu w niskiej cenie, trudno znaleźć propozycję, która dysponuje aż 256 GB przestrzeni na dane. Realme C55 jest jednym z najlepszych wyborów w tym segmencie dla każdego, kto przechowuje w galerii dziesiątki tysięcy zdjęć i ma równie dużo zainstalowanych aplikacji. Duży dysk to nie jedyna zaleta tego telefonu do 1000 zł. Warto podkreślić też aż 8 GB RAM i duży wyświetlacz o przekątnej 6,72” (IPS). Dodatkowo ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G88 powinien w przypadku tego telefonu zagwarantować płynne działanie nawet w bardziej wymagających warunkach. Aparat główny 64 MP będzie natomiast zapisywać wszystkie twoje kadry w całkiem przyzwoitej jakości, co nie jest takie oczywiste w telefonach do 1000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,72 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G88

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 64 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 190 g Zobacz recenzję

Samsung M34 5G: tani Samsung z dużą baterią i nagrywaniem w 4K Ocena benchmark.pl









4,3/5 Ogromny wyświetlacz o przekątnej 6,5” wykonany w technologii AMOLED i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To jedne z najważniejszych funkcji taniego Samsunga do 1000 zł. Świetnej jakości ekran to jednak nie jedyne jego zalety. Warto podkreślić również aparat MP z optycznym stabilizatorem obrazu (OIS), który pozwoli ci robić świetne zdjęcia, których nie powstydzisz się na swoim Instagramie. Co do tego? To, czego można oczekiwać od taniego i dobrego telefonu – dużej baterii. I w tym przypadku M34 5G nie ma czego się powstydzić, bowiem akumulator ma tutaj 6000 mAh. To gwarantuje długie godziny oglądania seriali, przeglądania internetu lub grania. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wymiary 161.7 x 77.2 x 8.8 mm

Wyświetlacz (technologia) Super AMOLED

Waga 208 g

Xiaomi Redmi Note 12: dobry i tani Xiaomi do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 Dla wielu najbardziej opłacalną marką smartfonów jest Xiaomi. Trudno się temu dziwić – wszak to producent, który zasłynął tanimi urządzeniami, które zwykle oferują bardzo dobrą wydajność. Redmi Note 12 to jedna z propozycji, która mimo niskiej ceny, nie odbiega parametrami od droższej konkurencji. Mocną stroną tego modelu jest przede wszystkim szybkie ładowanie 33 W i dobry aparat główny 50 Mpx. Dodatkowo akumulator o pojemności 5000 mAh zapewni nawet dwa dni ciągłej pracy. Nie bez znaczenia pozostaje też wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,67”, który nie dość, że zapewnia świetne oddanie kolorów, to jeszcze pozwala oszczędzić baterię. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 685

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 183 g

Oppo A79: dużo pamięci i dobry ekran w tanim telefonie Ocena benchmark.pl









4,4/5 Aż 256 GB przestrzeni na dane i nietuzinkowe wzornictwo. O ile tym pierwszym trudno zabłysnąć w towarzystwie, tak design Oppo A79 sprawia, że obok telefonu trudno przejść obojętnie. Poza tym ten tani smartfon do 1000 zł oferuje obsługę 5G, co jest ważnym dodatkiem, jeśli potrzebujesz telefonu na lata, który podąża za trendami w branży. Choć wbudowany tutaj procesor MediaTek D6020 nie jest demonem prędkości, z pewnością nie będziesz narzekać na irytujące zacięcia i brak płynności m.in. podczas uruchamiania popularnych aplikacji. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 13

Wyświetlacz (przekątna) 6,72 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Dimensity 6020

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 193 g

Jaki jest najlepszy telefon do 1000 zł? Opinia

Przeglądając półki sklepowe trudno nie odnieść wrażenia, że te zapełniają się kolejnymi modelami smartfonów. Często jednak wiele z nich – nawet tych najnowszych – stanowią konstrukcje charakteryzujące się podzespołami, które w 2024 r. można uznać za przestarzałe.

W związku z tym dużym wyzwaniem jest znalezienie dobrego i taniego telefonu do 1000 zł, bowiem konkurencja jest z jednej strony duża, z drugiej natomiast inflacja sprawia, że nawet najtańsze telefony znacznie podrożały. W cenie 1000 zł można znaleźć jednak kilka “perełek” i kilka polecanych urządzeń wymieniliśmy na liście powyżej.

Jeśli natomiast szukasz najbardziej opłacalnego i taniego telefonu, który charakteryzuje się świetnym stosunkiem ceny do jakości, naszym zdaniem warto zainteresować się Realme C55. To urządzenie, które jako jedno z niewielu w tym segmencie cenowym oferuje aż 256 GB pamięci zewnętrznej, dzięki czemu “zmieścisz” w telefonie mnóstwo zdjęć i aplikacji. Dodatkowym atutem jest 8 GB RAM – to z kolei pamięć, która jest gwarantem dobrej wydajności.

Dla tych, którzy potrzebują telefonu przede wszystkim do robienia zdjęć, ale nie chcą wydawać na jego zakup dużo pieniędzy, Realme C55 oferuje bardzo dobre w tym segmencie obiektywy, a dodatkowo dobry wyświetlacz o przekątnej 6,7”.

