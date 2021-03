Zaprezentowany dziś POCO X3 Pro ma wiele argumentów ku temu, aby na dłuższy czas zdominować zestawienia najlepszych telefonów do 1000 złotych. Przekonajcie się, czym w największym stopniu powinien punktować.

POCO X3 Pro - najlepszy telefon do 1000 zł?

Można znaleźć dobry telefon do 1000 złotych, ale nie jest tajemnicą, że taki budżet niesie za sobą pewne kompromisy. Przy bliższym poznaniu zapewne znajdziemy je również w przypadku POCO X3 Pro, ale jest szansa, że naprawdę niewiele. Ten smartfon zaprezentowany obok POCO F3, w swojej klasie cenowej, z pewnością nie będzie narzekał na brak zainteresowania. A przyszli kupujący na jego wydajność.

To właśnie ten aspekt jawi się tutaj jako największy atut. POCO X3 Pro został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 860 z Adreno 640, 6 GB lub 8 GB pamięci RAM (w zależności od wariantu) oraz pamięć wewnętrzną w standardzie UFS 3.1. Biorąc pod uwagę tę półkę cenową takie zestawienie robi wrażenie. Dzięki chłodzeniu LiquidCool Technology 1.0 Plus, POCO X3 Pro powinien zachowywać przy tym odpowiednią kulturę pracy np. przy dłuższym graniu.

Wydajny, z ekranem 120 Hz i dużym akumulatorem

Wydajność względem POCO X3 NFC poszła mocno w górę. Nie zmieniono za to wyświetlacza. Również tutaj mowa o 6,67-calowym panelu IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Warto jednak odnotować, że jest tu chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 6, a nie o jedną generację starszym. Obudowa pozostała plastikowa, nic nie zmieniło się też w kwestii baterii, która ma pojemność 5160 mAh i może być ładowana z mocą 33 W.

POCO X3 Pro odstał też dwa głośniki, jak najbardziej zadowalające zaplecze komunikacyjne czy złącze słuchawkowe 3,5 mm. Jeśli coś nie robi większego wrażenia to aparaty, ale być może będzie to właśnie jeden z przywołanych kompromisów. Być może, bo jakości zdjęć przed dokładniejszymi testami nie da się ocenić.

Co dokładnie oferuje POCO X3 Pro - specyfikacja smartfona

Android 11 z MIUI 12 dla POCO

6,67-calowy wyświetlacz IPS LCD 2400 x 1080 pikseli, częstotliwość odświeżania 120 Hz, HDR10

procesor Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm), Adreno 640

6 GB / 8 GB pamięci RAM LPDDR4X

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1 + microSD

aparat główny 48 Mpix (f/1.79) + ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2, 119°) + makro 2 Mpix (f/2.4) + czujnik głębi 2 Mpix

aparat przedni 20 Mpix (f/2.5)

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM

dwa głośniki, czytnik linii papilarnych z boku obudowy, nadajnik podczerwieni, złącze słuchawkowe 3,5 mm

akumulator 5160 mAh, ładowanie 33 W

wymiary 165,3 mm x 76,8 mm x 9,4 mm

Ceny POCO X3 Pro naprawdę mogą się podobać

Start sprzedaży POCO X3 Pro w Polsce został zaplanowany na 29 marca. Dostępne będą dwa warianty - 6 GB + 128 GB w cenie 1099 złotych oraz 8 GB + 256 GB w cenie 1299 złotych, a jednocześnie trzy wersje kolorystyczne - Phantom Black, Frost Blue i Metal Bronze.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Nieprzypadkowo wspomnieliśmy o smartfonach do 1000 złotych. Producent przygotował bowiem ofertę specjalną. Start sprzedaży to 24-godzinna promocja, w ramach której za wariant 6 GB + 128 GB zainteresowani zapłacą 899 złotych, a za wariant 8 GB + 256 GB niewiele więcej, bo 999 złotych. Promocja odbędzie się w oficjalnym sklepie marki na Allegro.

Źródło: POCO

Warto zobaczyć również: