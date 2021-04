POCO X3 Pro za 1099 zł oferuje taką szybkość, wydajność, jakość i funkcjonalność, że w mojej opinii jest najlepszym telefonem w tej cenie. Ma wiele dużych zalet i niewiele małych wad. Jest bardzo opłacalny i wart zakupu. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do recenzji POCO X3 Pro.

4,9/5 Plusy - działa bardzo szybko,; - jest dobry do gier i zaawansowanych aplikacji,; - ma duży wyświetlacz 120 Hz,; - dwa głośniki i mini jack 3,5 mm dla słuchawek przewodowych,; - dobry czas pracy na baterii i dość szybkie ładowanie,; - NFC i hybrydowy dual SIM,; - bardzo szybki czytnik linii papilarnych,; - nagrywa filmy 4K i robi dobre zdjęcia,; - plecki ochronne w komplecie. Minusy - telefon jest ciężki,; - aparaty są odrobinę gorsze niż w modelu podstawowym (bez Pro). Komparator

POCO X3 Pro - recenzja

Wersja którą testuję kosztuje 1100 zł i moi drodzy za te pieniądze POCO X3 Pro jest mega sztosem. To telefon tak dobry, że zupełnie szczerze uważam, że spełni wymagania każdego, kto oczekuje doskonałej relacji ceny do możliwości.

Nie jest perfekcyjny. Ma słabsze strony o których piszę w tej recenzji, ale wiecie co… nie mają one wielkiego znaczenia, bo zalety znacznie je przewyższają. Realne wrażenia z codziennego używania tego telefonu oceniam na 9/10 w tej klasie cenowej. Zapraszam do recenzji.

Najważniejsze cechy POCO X3 Pro

POCO X3 Pro to jeden z najszybszych telefonów w swojej klasie (i nie tylko) - procesor Snapdragon 860, pamięć masowa UFS 3.1 oraz 6 lub 8 GB RAM

duży akumulator 5160 mAh i szybkie ładowanie 33 W - telefonu nie trzeba łądować codziennie

klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm - podłączysz swoje ulubione słuchawki przewodowe

głośniki stereo - lepszy dźwięk w filmach i grach

NFC, Bluetooth 5.0, hybrydowy dual SIM + microSD

odświeżanie wyświetlacza 120 Hz - płynniejsze animacje, lepsze wrażenia w grach i podczas obsługi systemu, mniejsze zmęczenie oczu

przekątna około 6,7 cala, FHD+ i HDR10, technologia IPS LCD - przyjemne oglądanie filmów i korzystanie z mediów społecznościowych, ale jakość czerni gorsza niż w AMOLEDach.

bardzo szybki czytnik linii papilarnych w ramce bocznej

nagrywanie filmów 4K z tyłu ze stabilizacją cyfrową

aparaty tylne są dobre, ale o dziwo trochę gorsze niż w podstawowym modelu POCO X3 NFC, przedni sensor jest identyczny w obu

zapis zdjęć w bezstratnym formacie RAW (DNG) - o wiele lepsza szczegółowość i szersze możliwości edycji kolorów (np. w Adobe Lightroom)

system Android 11, MIUI 12.x, launcher POCO - bardzo dobra optymalizacja i sporo przydatnych funkcji

funkcja uniwersalnego pilota RTV - telefon ma wbudowany nadajnik podczerwieni (IR)

obudowa jest dobrze wykonana i wygląda nowocześnie, ale telefon jest ciężki

Xiaomi jest konkurencją dla siebie

Najwyraźniej Xiaomi ma za mało realnych konkurentów, ale nie spoczęło na laurach, lecz zaczęło konkurować same ze sobą. POCO X3 Pro ma rywala w postaci Redmi Note 10 Pro, ale wiecie jak to jest - my, klienci zastanawiamy się którego wybrać, a Xiaomi się cieszy, bo w zasadzie któregokolwiek kupimy, to i tak lądujemy w jednym ekosystemie, a pieniądze zostają w jednych spodniach (tylko w innej kieszeni).

POCO i Redmi tworzone są pod skrzydłami Xiaomi, ale mają inne zalety i kierowane są do innych użytkowników.

POCO X3 Pro to najszybszy telefon za niewiele ponad 1000 zł. Działa fenomenalnie, a do tego ma dobrą baterię i wyświetlacz 120 Hz.

POCO X3 Pro vs Redmi Note 10 Pro

POCO X3 Pro ma znacznie nowszy i wydajniejszy procesor (Snapdragon 860 vs Snapdragon 732G) oraz szybszą pamięć masową (UFS 3.1 vs UFS 2.2). Natomiast Redmi Note 10 Pro ma lepszy wyświetlacz (AMOLED 120 Hz vs IPS LCD 120 Hz w POCO), a także wyższą rozdzielczość aparatu głównego (108 Mpx vs 48 Mpx w POCO).

Co ciekawe Redmi w wersji z tą samą pamięcią 6/128 GB kosztuje 1399 zł, a POCO zaledwie 1099 zł. W tej klasie cenowej 300 zł to duża różnica.

POCO X3 Pro jest lepszy do gier i zaawansowanych programów. Działa w praktyce trochę szybciej od Redmi Note 10 Pro. Drugi z tych smartfonów jest jednak lepszy do filmów i robienia zdjęć. Który z nich wybralibyście dla siebie? Dajcie znać w komentarzach.

Wyświetlacz 120 Hz. Czy to źle, że jest IPS zamiast AMOLEDa?

Lubię AMOLEDy za jakość kolorów i głębię czerni, ale różnica nie jest aż tak kolosalna, żeby dyskwalifikować wyświetlacz IPS LCD w POCO X3 Pro. Czy AMOLED jest lepszy od IPS? Oczywiście, że tak, ale IPS też jest w porządku. Zwłaszcza, że ma odświeżanie 120 Hz, które realnie podnosi komfort obsługi, zmniejsza zmęczenie oczu i przede wszystkim poprawia płynność obrazu w animacjach i grach (procesor Snapdragon 860 bez problemu daje radę).

Wyświetlacz w POCO X3 Pro jest taki sam jak w POCO X3 NFC. Oferuje bardzo dobrą jakość obrazu w filmach, grach, social mediach, zdjęciach itp. W dzień wielkiej różnicy nie ma. Tylko wieczorem można zauważyć, że czerń nie jest całkiem czarna, lecz szara. Jest to wada, ale nie na tyle duża, żeby odrzucać tańszy i szybszy telefon.

Przekątna około 6,7 cala, rozdzielczość Full HD+, wsparcie dla HDR i dość dobra jasność około 550 cd/m2 w zupełności wystarczają do wygodnego oglądania YouTube i Netflix, albo grania, nawet w jasny, słoneczny dzień. Dodam jednak, że niedawno testowany Realme 8 Pro i

Warto dodać, że ekran zabezpieczony jest szkłem Gorilla Glass 6, w zasadzie płaskim, jedynie z delikatnym efektem 2,5D na brzegach. Szkoda, że ramki wokół wyświetlacza nie są symetryczne (dolna jest szersza).

Czas pracy na baterii: 2 dni

Ogniwo również jest identyczne jak w podstawowym POCO X3 NFC, ale model Pro ma znacznie wydajniejszy procesor. Czy to oznacza, że pracuje krócej na baterii? Otóż nie do końca. Mam na co dzień dostęp do POCO X3 NFC i u mnie działa on 2, a czasami nawet nieco ponad 2 dni na baterii. Jak się okazuje nowy POCO X3 Pro też działa 2 dni, nawet po włączeniu odświeżania 120 Hz. Szczerze - różnice w czasie pracy między 60, a 120 Hz są tutaj bardzo małe.



Snapdragon 860 wykonany w procesie technologicznym 7 nm jest nowszy i najwyraźniej bardzo dobrze zoptymalizowany, bo czas pracy obu telefonów jest bardzo zbliżony. W czasie testu telefon nigdy nie rozładował się w ciągu jednego dnia. Prawdę mówiąc nie przypominam sobie, żebym ładował go szybciej niż po upływie 1,5 dnia od ładowania. Najczęściej bez problemu docierał do 2 dni, jeśli nie był długo obciążany aparatem i nawigacją GPS.

Ładowarka o mocy 33 W zapełnia akumulator od 0 do 100% w 1 godzinę i 7 minut, a do połowy w około 30 minut. To wystarczająco szybko, choć z pewnością nie tak szybko, jak 50-watowe ładowanie w realme 8 Pro, które zapełnia akumulator w około 45 minut.

Funkcji ładowania bezprzewodowego nie ma, ale w cenie około 1100 zł to jeszcze przez długi czas nie będzie standard, więc nie uznaję tego za wadę.

Ładny, ale ciężki

wymiary (wy/sz/gr): 165,3 x 76,8 x 9,4 mm (zmierzone 9,4 mm bez aparatu lub 11,4 mm z aparatem)

masa: 215 g

materiały: szkło GG6 (przód), plastik (tył i krawędzie boczne)

POCO X3 Pro dostępny jest w kilku nieoczywistych kolorach. Jest np. niebieski, który bywa błękitny lub fioletowy. Jest też brązowy, który może być pomarańczowo-różowo-miedziany. Natomiast ja testuję teoretycznie czarny, który mieni się odcieniami niebieskiego i fioletowego. Generalnie kolory są nietypowe, ale całość wygląda atrakcyjnie i nowocześnie.

Tył jest plastikowy, matowy po bokach i błyszczący w części środkowej, wraz z delikatnymi paskami i logo marki POCO. Wyspa z aparatami tylnymi wystaje na 2 mm, ale na szczęście położona jest centralnie, więc telefon nie “stuka” w czasie obsługi, gdy leży na blacie biurka.

Bardzo szybki czytnik linii papilarnych

Wbudowany jest na prawym boku obudowy i działa po prostu fenomenalnie. Jest jednym z najszybszych czytników, jakie znajdziemy we współczesnych smartfonach. Działa lepiej od wielu czytników nawet w telefonach flagowych. Po prostu bajka.

Mini jack 3,5 mm, dwa głośniki, nadajnik IR, dual SIM hybrydowy oraz NFC

Do POCO X3 Pro podłączysz klasyczne słuchawki przewodowe. Smartfon ma wyjście 3,5 mm i całkiem niezły wzmacniacz, więc radzi sobie zarówno z małymi, jak i dużymi słuchawkami. Dźwięk jest czysty, dynamiczny, z mocnymi, miękkimi tonami niskimi i raczej neutralną (ani chłodną ani ciepłą) barwą.

Głośnik na dolnej krawędzi jest mocniejszy i głośniejszy, a ten w szczelinie nad wyświetlaczem jest słabszy i bardziej wysokotonowy. Ale… warto docenić, że są dwa, bo taki zestaw daje o wiele lepsze efekty podczas oglądania filmów i grania.

Z kolei na górnej krawędzi umieszczono drugi mikrofon i mały nadajnik promieniowania podczerwonego. Pełni on funkcję uniwersalnego pilota dla telewizorów, zestawów audio, klimatyzacji i innych urządzeń domowych oraz biurowych.

Telefon ma też dwa miejsca dla kart nano SIM, ale jeśli chcemy użyć dodatkowej karty pamięci microSD, to niestety jedną kartę SIM trzeba usunąć. Jest to tak zwany hybrydowy dual SIM.

W smartfonach za ponad 1000 zł NFC to już w zasadzie obowiązkowa funkcja. Komunikacja zbliżeniowa przydaje się głównie do szybkich płatności w sklepach za pomocą telefonu (przykładamy go do czytnika, tak jak zwykłą kartę).

Wydajność i szybkość działania

To jedne z największych zalet tego modelu. Przez moje ręce przechodzi wiele różnych smartfonów, w tym z najwyższej półki i muszę szczerze przyznać, że POCO X3 Pro nie musi się niczego wstydzić. Działa wprost imponująco szybko, zwłaszcza po skróceniu czasu animacji systemowych lub ich całkowitym wyłączeniu.

Reakcje na dotyk są bardzo szybkie, otwieranie i przewijanie wszelkich menu jest błyskawiczne, a obsługa aplikacji sprawna i wygodna. POCO działa znakomicie nie tylko w swojej klasie, ale również na tle wielu droższych telefonów. Nadaje się również do gier oraz bardziej zaawansowanych, wymagających programów.

5.3 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 118 kl/s GFXBench Manhattan 92 3DMark (Sling Shot) 4934 AnTuTu 8 478168 6.9 Parametry telefonu Taktowanie CPU 2960 MHz Pamięć RAM 6144 MB Przekątna ekranu 6.67 cale/cali Waga 215 g 6.7 Bateria Bateria - rozmowy 1852 min. Bateria - internet 1007 min. Bateria - filmy 1206 min. 8.2 Ocena subiektywna Jakość filmów 4.9 Jakość zdjęć 4.6 Jakość wykonania 4.9

Przydatne funkcje systemowe

System Android 11 z nakładką MIUI 12 jest dobrze zoptymalizowany. Launcher jest typowy dla POCO, ale w zasadzie od typowego MIUI znanego z Xiaomi różni się lekko zmienionym motywem graficznym.

Nowe Centrum Kontroli - Klasyczne menu rozwijane z górnej krawędzi ekranu można wymienić na Centrum Kontroli (odpowiednią opcję widzimy wchodząc w Ustawienia - Powiadomienia i Centrum kontroli). Co ciekawe można nawet wybrać styl powiadomień, typowy dla MIUI lub czystego Androida.

Wyczyść głośnik - Co prawda w czasie testu nie miałem okazji przetestować skuteczności działania tej funkcji, ale przyznam, że jest ona całkiem interesująca. Chodzi o to, że po długim noszeniu telefonu np. w kieszeni w szczelinie głośnika może zebrać się kurz. Po włączeniu tej opcji (Ustawienia - Dodatkowe ustawienia - Wyczyść głośnik) telefon emituje dość nieprzyjemny dźwięk, który przy maksymalnej głośności ma wprowadzić głośnik i obudowę w wibracje, tym samym usuwając drobne zanieczyszczenia.

Tryb wydajności - Wraz z funkcją Game Turbo służy do polepszania wrażeń podczas grania. Telefon polepsza dźwięk, zwiększa czułość sterowania dotykowego oraz zmniejsza opóźnienia w łączności bezprzewodowej Wi-Fi. Można też wyłączyć automatyczną jasność, gest zrzutu ekranowego trzema palcami, wysuwanie panelu powiadomień i tryb czytania.

Pływające okna - Możemy nacisnąć i przytrzymać powiadomienie, a następnie przeciągnągnąć, by wyświetlić je w oddzielnym, pływającym oknie. Mało znana, ale niekiedy przydatna funkcja.

Skróty przycisków - Opcja szybkiego włączenia wybranych funkcji, takich jak latarka, aparat, asystent Google, blokada telefonu albo podział ekranu. Wybór przycisków lub ich kombinacji jest dość duży.

Częstotliwość odświeżania - Przełączanie między 60 a 120 Hz. W praktyce najlepiej jest włączyć 120 Hz na stałe, ponieważ wrażenia w czasie obsługi telefonu są lepsze, a zużycie energii o dziwo nie rośnie zbyt mocno.

Tryb ciemny i ochrona wzroku - POCO X3 Pro ma wyświetlacz IPS LCD, więc tryb ciemny nie powoduje zmniejszenia zużycia energii. Może jednak mieć wpływ na zmniejszenie zmęczenia wzroku wieczorem. Zwłaszcza po włączeniu dodatkowo Trybu czytania, który sprawia, że kolory mają cieplejszy, lekko pomarańczowy odcień.

Aparat. Czy POCO X3 Pro robi dobre zdjęcia i filmy?

aparat tylny (podstawowy): 48 Mpx (12 MPx w trybie automatycznym), f/1.8, format sensora 1/2", PDAF oraz czujnik głębi ostrości

aparat tylny (ultraszerokokątny): 8 Mpx, f/2.2, 119 stopni

aparat tylny (makro): 2 Mpx, f/2.4

aparat przedni: 20 Mpx, f/2.2

filmy (tył): 4K Ultra HD 30 kl/s

filmy (przód): Full HD 30 kl/s

stabilizacja optyczna: nie (tylko cyfrowa)

lampa LED: tak (z tyłu, pojedyncza)

Przyznam, że tej decyzji nie rozumiem. POCO X3 Pro ma gorsze aparaty tylne od standardowego POCO X3 NFC, który jest trochę starszy i tańszy (48 vs 64 Mpx oraz 8 vs 13 Mpx). Jasne, że cena modelu Pro też jest niska (od 1099 zł), więc na czymś trzeba było zaoszczędzić, ale dziwię się, że nie dało rady upchnąć aparatów z tańszego modelu.

Mimo wszystko, POCO X3 Pro też robi wystarczająco dobre zdjęcia, które moim zdaniem zadowolą większość osób. Szczególnie w dzień, z włączoną funkcją AI, która zauważalnie zwiększa nasycenie kolorów (a z doświadczenia wiem, że większość ludzi woli nierealistycznie jaskrawe kolory, zamiast naturalnych).



aparat tylny, podstawowy

|

aparat tylny, ultraszerokokątny



zoom hybrydowy 2x

Główny aparat z tyłu ma sensor 48 Mpx, ale w trybie automatycznym (Zdjęcie) zapisuje obrazy 4-krotnie mniejsze, czyli 12 Mpx. Takie łączenie pikseli obniża widoczność szumów, może poprawić ostrość zdjęć oraz zmniejsza wielkość plików (około 5 zamiast 15 MB). Na co dzień te 12 Mpx wystarczy w zupełności. Jakość zdjęć w dzień jest po prostu dobra, szczególnie jak na telefon za niewiele ponad 1000 zł.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



zoom hybrydowy 2x

Oprócz tego jest jeszcze obiektyw ultraszerokokątny, z sensorem 8 Mpx, który nadaje się do robienia zdjęć w zasadzie tylko w słoneczny dzień (wieczorem wypada słabo). Tutaj też aktywna jest opcja AI rozpoznająca scenę i zwiększająca nasycenie kolorów.

Teleobiektywu nie ma, więc zoom 2x jest hybrydowy. Oznacza to, że zdjęcia tworzone są przez wycinanie fragmentu kadru z sensora 48 Mpx, a następnie jego 2-krotne pomniejszenie z 24 do 12 Mpx. Jakość zoomu jest przeciętna, ale zdjęcia w mniejszym rozmiarze są użyteczne. Można je publikować na mediach społecznościowych.



aparat tylny, podstawowy



aparat tylny, ultraszerokokątny



zoom hybrydowy 2x

Zdjęcia można zapisywać w bezstratnym formacie DWG (RAW), który zapewnia o wiele lepszą jakość i szczegółowość w dzień i w nocy, ale zdjęcia wymagają wywołania w odpowiednim programie, np. Adobe Lightroom. Czasami warto się pobawić, bo efekty mogą być zaskakująco dobre (sensor 48 Mpx potrafi więcej niż może się wydawać, gdy patrzymy na zdjęcia w trybie automatycznym).

POCO X3 Pro ma też tryb nocny, który okazuje się całkiem przyzwoity jak na tak tani telefon.



tryb nocny



tryb automatyczny

Aparat przedni ma 20 Mpx i oferuje w pełni zadowalającą jakość, zarówno w trybie automatycznym, jak i Portretowym.



zdjęcie z aparatu przedniego



zdjęcie z aparatu przedniego, tryb portretowy

Filmy tylne 4K 30 kl/s wyglądają całkiem dobrze. Najważniejszą zaletą jest to, że nagrywając w pełnej rozdzielczości możemy korzystać ze stabilizacji cyfrowej, która działa zaskakująco dobrze. Wstrząsy są mocno zredukowane, a ostrość i jakość wciąż pozostaje na dobrym poziomie w tej klasie sprzętu. Z przodu można liczyć na rozdzielczość Full HD 30 kl/s.

Czy warto kupić POCO X3 Pro? Opinia

Odpowiedź jest prosta: tak, bo POCO X3 Pro to w zasadzie najlepszy nowy telefon za około 1100 zł dostępny w polskich sklepach. Jasne, że podstawowy POCO X3 NFC nadal jest bardzo dobry i wart polecenia, więc jeśli już go masz, to raczej nie ma sensu przesiadać się na wersję Pro. Jeśli jednak używasz innego telefonu i rozważasz jego wymianę w niedalekiej przyszłości, to POCO X3 Pro będzie wprost idealny.

Za niewiele ponad 1000 zł wyróżnia się bardzo dobrym procesorem Snapdragon 860, idealnym do gier i nawet zaawansowanych aplikacji, a także szybką pamięcią masową UFS 3.1. Do tego dokłada 6 lub 8 GB RAM i duży wyświetlacz 120 Hz. Nie jest to AMOLED, ale realna jakość obrazu jest po prostu dobra. Telefon ma też dwa głośniki - również dobre do gier i filmów, a także klasyczne wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm, dual SIM (z hybrydowym miejscem na microSD), bardzo szybki czytnik linii papilarnych, system Android 11 z MIUI 12 i łaczność zbliżeniową NFC do płatności w sklepach.

Za około 1100 zł POCO X3 Pro jest na samym szczycie moich ulubionych smartfonów. Sztos jakich mało.

POCO X3 Pro - ocena

działa bardzo szybko

jest dobry do gier i zaawansowanych aplikacji

ma duży wyświetlacz 120 Hz

dwa głośniki i mini jack 3,5 mm dla słuchawek przewodowych

dobry czas pracy na baterii i dość szybkie ładowanie

NFC i hybrydowy dual SIM

bardzo szybki czytnik linii papilarnych

nagrywa filmy 4K i robi dobre zdjęcia

plecki ochronne w komplecie



telefon jest ciężki

aparaty są odrobinę gorsze niż w modelu podstawowym (bez Pro)

98% 4,9/5

