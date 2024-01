Pokoloruj smartfon w sekundę. Nowość od Infinix

Infinix, producent smartfonów, zaprezentował na targach CES 2024 swoje nowe rozwiązania. Jednym z nich jest możliwość błyskawicznej zmiany koloru smartfona. Nie zabrakło też nowości w zakresie ładowania baterii.

Firma Infinix zaprezentowała na targach CES 2024 swoją najnowszą technologię E-Color Shift. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie użytkownikom szybką zmianę koloru urządzenia, bez konieczności zużywania w tym celu energii elektrycznej. Jak czytamy w informacji prasowej, technologia ta dostała podczas targów nagrodę Omdia Innovation Award w kategorii "Technologie audio, komunikacja mobilna i sprzęt do rozrywki domowej".

- W Infinix angażujemy się w tworzenie rozwiązań zorientowanych na użytkowników z pokolenia Z na całym świecie. Rozwijamy coraz większe możliwości personalizacji smartfonów z pomocą nakładki na oprogramowanie pozwalającej na stworzenie na obudowie urządzenia do 60 obszarów, z których każdy może mieć inny kolor. Użytkownicy mogą również personalizować tylną obudowę urządzenia poprzez wyświetlanie na niej godziny, informacji o nastroju czy innych funkcji. Pozwoli to im wyrażać swoją indywidualność i przekazywać istotne informacje z pomocą wyjątkowych projektów obudowy wykraczających poza podstawowe zmiany kolorów. Doda to ich urządzeniom oryginalności - mówi Liang Zhang, zastępca dyrektora generalnego Infinix.

E-Color Shift wykorzystuje technologię E Ink Prism 3. Ta zaś bazuje na mikrostrukturach, w ramach których kolorowe cząsteczki przenoszą ładunki dodatnie i ujemne. Ze względu na stosowanie różnych napięć, pole elektryczne mikrostruktury zmienia się, a odpowiednie cząsteczki koloru poruszają się i wyświetlają pożądane barwy. Dzięki temu możliwe jest dokonywanie zmian w kolorystyce obudowy, bez zużywania energii.

Ładuj swój smartfon inaczej

Infinix zaprezentował także technologie AirCharge oraz Extreme-Temp Battery. Pierwsza z nich, korzystając z wielocewkowego rezonansu magnetycznego i algorytmów adaptacyjnych, pozwala na bezprzewodowe ładowanie urządzenia w odległości do 20 cm i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej. Ładowanie odbywa się z mocą do 7,5 W na bezpiecznej dla użytkowników częstotliwości poniżej 6,78 MHz.

Bateria Extreme-Temp Battery to rozwiązanie, które spełni oczekiwania tych osób, które chcą korzystać ze smartfona w ekstremalnych warunkach. Dzięki wykorzystanu biomimetycnego elektrolitu i technologii fuzji półprzewodnikowej akumulator działa płynnie i umożliwia ładowanie w temperaturach od -40 do +60 stopni Celsjusza.